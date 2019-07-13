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    «Атлетико» предложит Саулю самую высокую зарплату в команде, чтобы удержать игрока

    «Атлетико» возобновил переговоры с полузащитником Саулем Ньигесом о повышении его зарплаты.

    Таким образом мадридцы хотят минимизировать риски ухода 24-летнего игрока из клуба.

    По информации СМИ, Саулем интересуется «Манчестер Юнайтед», который готов выплатить за испанца сумму отступных в размере 150 миллионов евро.

    Несмотря на повышение зарплаты, срок контракта хавбека останется без изменений – до 2026 года. Также на прежнем уровне останутся отступные.

    Если Сауль примет предложение «Атлетико», он стане самым высокооплачиваемым футболистом команды после голкипера Яна Облака, который зарабатывает 10 миллионов евро в год.

    Источник: AS

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    Сегодня, 15:59
    Комментарии1
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      Рейтинг: +630

      VVadic 1 час назад

      Всего 150 млн??? Ну нужно с Барсы брать пример и ставить 500-800 млн)

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