«Атлетико» предложит Саулю самую высокую зарплату в команде, чтобы удержать игрока

«Атлетико» возобновил переговоры с полузащитником Саулем Ньигесом о повышении его зарплаты.

Таким образом мадридцы хотят минимизировать риски ухода 24-летнего игрока из клуба.

По информации СМИ, Саулем интересуется «Манчестер Юнайтед», который готов выплатить за испанца сумму отступных в размере 150 миллионов евро.

Несмотря на повышение зарплаты, срок контракта хавбека останется без изменений – до 2026 года. Также на прежнем уровне останутся отступные.

Если Сауль примет предложение «Атлетико», он стане самым высокооплачиваемым футболистом команды после голкипера Яна Облака, который зарабатывает 10 миллионов евро в год.