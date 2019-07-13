«Атлетико» предложит Саулю самую высокую зарплату в команде, чтобы удержать игрока

Всего 150 млн??? Ну нужно с Барсы брать пример и ставить 500-800 млн)
«Атлетико» возобновил переговоры с полузащитником Саулем Ньигесом о повышении его зарплаты.
Таким образом мадридцы хотят минимизировать риски ухода 24-летнего игрока из клуба.
По информации СМИ, Саулем интересуется «Манчестер Юнайтед», который готов выплатить за испанца сумму отступных в размере 150 миллионов евро.
Несмотря на повышение зарплаты, срок контракта хавбека останется без изменений – до 2026 года. Также на прежнем уровне останутся отступные.
Если Сауль примет предложение «Атлетико», он стане самым высокооплачиваемым футболистом команды после голкипера Яна Облака, который зарабатывает 10 миллионов евро в год.