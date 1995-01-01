«Атлетико» и «Манчестер Сити» могут обменять Сауля на Бернарду Силву

не понятный трансфер Сауль качественный игрок Атлетико, а Силва что то в последнее время сдал и кому это надо
«Атлетико» предложил «Манчестер Сити» обмен футболистами, сообщает The Times.
Мадридский клуб хочет подписать вингера «Сити» Бернарду Силву. В обратном направлении может проследовать Сауль.
Сделка может быть оформлена как два трансфера – это укрепит позиции обоих клубов в вопросе финансового фэйр-плей.
- «Атлетико» оценивает Сауля в 70 миллионов евро.
- В эту же сумму Силву оценивает Transfermarkt.