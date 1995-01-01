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    «Атлетико» и «Манчестер Сити» могут обменять Сауля на Бернарду Силву

    «Атлетико» предложил «Манчестер Сити» обмен футболистами, сообщает The Times.

    Мадридский клуб хочет подписать вингера «Сити» Бернарду Силву. В обратном направлении может проследовать Сауль.

    Сделка может быть оформлена как два трансфера – это укрепит позиции обоих клубов в вопросе финансового фэйр-плей.

    • «Атлетико» оценивает Сауля в 70 миллионов евро.
    • В эту же сумму Силву оценивает Transfermarkt.

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    Источник: The Times

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    Сегодня, 12:21
    Комментарии2
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      Рейтинг: +13080

      Garrincha58 1 час назад

      не понятный трансфер Сауль качественный игрок Атлетико, а Силва что то в последнее время сдал и кому это надо

      0
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      Рейтинг: +563

      talgatnurzhanov2006 1 час назад

      Зато без агентов, эконом.

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