«Атлетико» и «Манчестер Сити» могут обменять Сауля на Бернарду Силву

«Атлетико» предложил «Манчестер Сити» обмен футболистами, сообщает The Times.

Мадридский клуб хочет подписать вингера «Сити» Бернарду Силву. В обратном направлении может проследовать Сауль.

Сделка может быть оформлена как два трансфера – это укрепит позиции обоих клубов в вопросе финансового фэйр-плей.