Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 1 млн

Сауль Ньигес - статистика

Фламенго
21 ноября 1994 (31)
#8 | Полузащитник
181 см | 70 кг
Испания
Статистика Новости Трансферы Публикации
Матчи за последние 30 дней
Бразилия. Серия А, 28 тур
Фламенго
2 : 1
21.09.2026
Брагантино
1' - 90'
Кубок Либертадорес, 1/4 финала
Фламенго
1 : 1
18.09.2026
Индепендьенте дель Валле
70' - 90'
Бразилия. Серия А, 27 тур
Фламенго
2 : 1
13.09.2026
Коринтианс
Был в запасе
Кубок Либертадорес, 1/4 финала
Индепендьенте дель Валле
0 : 2
11.09.2026
Фламенго
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 26 тур
Ремо
0 : 1
06.09.2026
Фламенго
84' - 90'
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Фламенго
8
0
1
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Бразилия. Серия А, 28 тур
Фламенго
2 : 1
21.09.2026
Брагантино
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 27 тур
Фламенго
2 : 1
13.09.2026
Коринтианс
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 26 тур
Ремо
0 : 1
06.09.2026
Фламенго
84' - 90'
Бразилия. Серия А, 23 тур
Мирассол
1 : 5
17.08.2026
Фламенго
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 22 тур
Фламенго
2 : 0
10.08.2026
Витория
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 21 тур
Интернасьонал
1 : 1
30.07.2026
Фламенго
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 20 тур
Фламенго
1 : 1
27.07.2026
Сан-Паулу
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 19 тур
Шапекоэнсе
0 : 4
23.07.2026
Фламенго
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 18 тур
Фламенго
3 : 0
30.05.2026
Коритиба
76' - 90'
Бразилия. Серия А, 17 тур
Фламенго
0 : 3
24.05.2026
Палмейрас
87' - 90'
Бразилия. Серия А, 16 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 1
18.05.2026
Фламенго
1' - 59'
Бразилия. Серия А, 15 тур
Гремио
0 : 1
11.05.2026
Фламенго
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 14 тур
Фламенго
2 : 2
03.05.2026
Васко да Гама
82' - 90'
Бразилия. Серия А, 13 тур
Атлетико Минейро
0 : 4
27.04.2026
Фламенго
73' - 90'
Бразилия. Серия А, 12 тур
Фламенго
2 : 0
20.04.2026
Баия
79' - 90'
80'
Главные новости
Владельцу «Родины» предложили 4-х российских тренеров
08:15
Первая тренерская отставка в РПЛ, скандал в «Ростове», приступ Халка и другие новости
02:00
Генич назвал двух ключевых футболистов «Спартака»: «Не дай бог, что-то с ними случится»
01:50
Слуцкий раскрыл фразу, которую чаще всего слышит от людей на улице
01:40
Генич назвал игроков, делающих результат в «Зените»
01:20
Селюк объяснил, почему взял бы Дзюбу в «Спартак»
01:10
1
Талалаев определил лучшего защитника в новом сезоне РПЛ
01:00
Беллингем и Ромеро обменялись оскорблениями в мадридском дерби
00:52
Титов вернулся к тренерской работе после 7-летней паузы
00:37
ВидеоМесси показал форму на прощальный матч за сборную Аргентины
00:30
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+