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    Сауль Ньигес - статистика

    #17 | Полузащитник
    Имя Сауль
    Фамилия Ньигес
    Команда Атлетико
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 21 ноября 1994 (28 лет)
    Рост 181
    Вес 70
    Стоимость:
    € 15,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    04.03.2023 78' - 90' Атлетико 6:1 Севилья Испания. Примера, 24 тур
    25.02.2023 1' - 76' Реал 1:1 Атлетико Испания. Примера, 23 тур
    19.02.2023 90' - 90' Атлетико 1:0 Атлетик Испания. Примера, 22 тур
    12.02.2023 Был в запасе Сельта 0:1 Атлетико Испания. Примера, 21 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Атлетико 19 1 0 7 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    04.03.2023 78' -90' Атлетико (Мадрид) 6:1 Севилья (Севилья)
    25.02.2023 1' -76' Реал (Мадрид) 1:1 Атлетико (Мадрид)
    19.02.2023 90' -90' Атлетико (Мадрид) 1:0 Атлетик (Бильбао)
    12.02.2023 Был в запасе Сельта (Виго) 0:1 Атлетико (Мадрид)
    04.02.2023 75' -90' Атлетико (Мадрид) 1:1 Хетафе (Хетафе)
    81'
    29.01.2023 65' -90' Осасуна (Памплона) 0:1 Атлетико (Мадрид)
    74'
    21.01.2023 76' -90' Атлетико (Мадрид) 3:0 Вальядолид (Вальядолид)
    15.01.2023 90' -90' Альмерия (Альмерия) 1:1 Атлетико (Мадрид)
    90'
    08.01.2023 Был в запасе Атлетико (Мадрид) 0:1 Барселона (Барселона)
    29.12.2022 80' -90' Атлетико (Мадрид) 2:0 Эльче (Эльче)
    09.11.2022 Был в запасе Мальорка (Пальма-де-Мальорка) 1:0 Атлетико (Мадрид)
    29.10.2022 1' -90' Кадис (Кадис) 3:2 Атлетико (Мадрид)
    78'
    23.10.2022 1' -86' Бетис (Севилья) 1:2 Атлетико (Мадрид)
    18.10.2022 76' -90' Атлетико (Мадрид) 1:1 Райо Вальекано (Мадрид)
    88'
    15.10.2022 69' -90' Атлетик (Бильбао) 0:1 Атлетико (Мадрид)
    85'
    08.10.2022 65' -90' Атлетико (Мадрид) 2:1 Жирона (Жирона)
    01.10.2022 1' -61' Севилья (Севилья) 0:2 Атлетико (Мадрид)
    18.09.2022 81' -90' Атлетико (Мадрид) 1:2 Реал (Мадрид)
    10.09.2022 85' -90' Атлетико (Мадрид) 4:1 Сельта (Виго)
    03.09.2022 1' -46' Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) 1:1 Атлетико (Мадрид)
    12'
    29.08.2022 1' -47' Валенсия (Валенсия) 0:1 Атлетико (Мадрид)
    14'
    21.08.2022 Был в запасе Атлетико (Мадрид) 0:2 Вильярреал (Вильярреал)
    15.08.2022 1' -62' Хетафе (Хетафе) 0:3 Атлетико (Мадрид)
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