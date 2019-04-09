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    AS: Сауль готов покинуть «Атлетико»

    Полузащитник «Атлетико» Сауль Ньигес рассматривает вариант с уходом из мадридского клуба, сообщает AS.

    По информации источника, 24-летний испанец хотел бы перебраться в команду, которая на постоянной основе борется за трофеи.

    На хавбека претендуют «Барселона», «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед».

    Ранее стало известно, что «Атлетико» готов продать Сауля, только если за него заплатят 150 миллионов евро отступных.

    Контракт футболиста с клубом действует до 2026 года.

    Источник: AS

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    Сегодня, 10:34
    Комментарии3
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      Рейтинг: +1456

      BlackMurder 37 минут назад

      МЮ и мс борятся только в этом году и то похоже отборолись) цена завышена! Атлеты спускайтесь с небес!!! Ваш уровень это выход с группы по факту!!! Вышли это хорошо!!! Либо в матрасниках сиди, там хоть более менее стабильно, либо, вон, Ювентус, Бавария, Реал,Ротор

      0
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      Рейтинг: +2174

      panmon 1 час назад

      Атлетико борется за трофеи постоянно, это не Тоттенхем!

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      Рейтинг: +7548

      DeStar > panmon 1 час назад

      а ттх тут причем)?

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