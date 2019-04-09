AS: Сауль готов покинуть «Атлетико»

МЮ и мс борятся только в этом году и то похоже отборолись) цена завышена! Атлеты спускайтесь с небес!!! Ваш уровень это выход с группы по факту!!! Вышли это хорошо!!! Либо в матрасниках сиди, там хоть более менее стабильно, либо, вон, Ювентус, Бавария, Реал,Ротор
Полузащитник «Атлетико» Сауль Ньигес рассматривает вариант с уходом из мадридского клуба, сообщает AS.
По информации источника, 24-летний испанец хотел бы перебраться в команду, которая на постоянной основе борется за трофеи.
На хавбека претендуют «Барселона», «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед».
Ранее стало известно, что «Атлетико» готов продать Сауля, только если за него заплатят 150 миллионов евро отступных.
Контракт футболиста с клубом действует до 2026 года.