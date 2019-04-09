AS: Сауль готов покинуть «Атлетико»

Полузащитник «Атлетико» Сауль Ньигес рассматривает вариант с уходом из мадридского клуба, сообщает AS.

По информации источника, 24-летний испанец хотел бы перебраться в команду, которая на постоянной основе борется за трофеи.

На хавбека претендуют «Барселона», «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед».

Ранее стало известно, что «Атлетико» готов продать Сауля, только если за него заплатят 150 миллионов евро отступных.

Контракт футболиста с клубом действует до 2026 года.