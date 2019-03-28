AS: «Атлетико» продаст Сауля, только если за него заплатят 150 миллионов отступных

«Атлетико» не собирается продавать полузащитник Сауля Ньигеса, сообщает AS.

Футболистом интересуется «Манчестер Сити», английский клуб готов заплатить за него 80 миллионов евро. «Атлетико» не отпустит игрока меньше чем за 150 миллионов евро (сумма отступных, прописанная в контракте игрока).