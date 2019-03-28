AS: «Атлетико» продаст Сауля, только если за него заплатят 150 миллионов отступных

Та не. Сауль уже 11 лет в системе "матрасников", сам он точно не уйдет( тьфу-тьфу-тьфу.....надеюсь таки). Если только деньгами забирать
«Атлетико» не собирается продавать полузащитник Сауля Ньигеса, сообщает AS.
Футболистом интересуется «Манчестер Сити», английский клуб готов заплатить за него 80 миллионов евро. «Атлетико» не отпустит игрока меньше чем за 150 миллионов евро (сумма отступных, прописанная в контракте игрока).
- Текущий контракт Сауля рассчитан до 2026 года.
- Сообщается, что руководство мадридского клуба видит в Сауле одного из лидеров команды и не хочет отпускать игрока.
- В текущем сезоне Примеры он сыграл в 24 матчах, забил три гола и отдал одну голевую передачу.