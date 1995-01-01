ESPN: «Манчестер Сити» близок к покупке Сауля за 80 миллионов

Фернандиньо и Давид Сильва игроки возрастные. Замена им потребуется.
По информации ESPN, полузащитник «Атлетико» Сауль Ньигес перейдет в «Манчестер Сити» в летнее трансферное окно.
Главный тренер английского клуба Хосеп Гвардиола хочет заменить испанцем Фернандиньо, которому в мае исполнится 34 года.
В настоящее время «Сити» предпринимает решительные шаги для заключения сделки.
Саулем также интересовалась «Барселона», и сам игрок был не против перебраться в столицу Каталонии. Но недавно представители хавбека сообщили сине-гранатовым, что он перейдет в «Манчестер Сити».
- Как утверждает источник, полузащитник принял решение покинуть «Атлетико» после окончания этого сезона.
- Сумма трансфера составит 80 миллионов евро. При этом отступные за испанца – 150 миллионов.
- Ранее сообщалось, что «Барселона» готова заплатить за Сауля 110 миллионов.