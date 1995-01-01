ESPN: «Манчестер Сити» близок к покупке Сауля за 80 миллионов

По информации ESPN, полузащитник «Атлетико» Сауль Ньигес перейдет в «Манчестер Сити» в летнее трансферное окно.

Главный тренер английского клуба Хосеп Гвардиола хочет заменить испанцем Фернандиньо, которому в мае исполнится 34 года.

В настоящее время «Сити» предпринимает решительные шаги для заключения сделки.

Саулем также интересовалась «Барселона», и сам игрок был не против перебраться в столицу Каталонии. Но недавно представители хавбека сообщили сине-гранатовым, что он перейдет в «Манчестер Сити».