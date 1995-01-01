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    ESPN: «Манчестер Сити» близок к покупке Сауля за 80 миллионов

    По информации ESPN, полузащитник «Атлетико» Сауль Ньигес перейдет в «Манчестер Сити» в летнее трансферное окно.

    Главный тренер английского клуба Хосеп Гвардиола хочет заменить испанцем Фернандиньо, которому в мае исполнится 34 года.

    В настоящее время «Сити» предпринимает решительные шаги для заключения сделки.

    Саулем также интересовалась «Барселона», и сам игрок был не против перебраться в столицу Каталонии. Но недавно представители хавбека сообщили сине-гранатовым, что он перейдет в «Манчестер Сити».

    • Как утверждает источник, полузащитник принял решение покинуть «Атлетико» после окончания этого сезона.
    • Сумма трансфера составит 80 миллионов евро. При этом отступные за испанца – 150 миллионов.
    • Ранее сообщалось, что «Барселона» готова заплатить за Сауля 110 миллионов.

    Источник: ESPN

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    Сегодня, 15:33
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +60630

      zigbert 2 часа назад

      Фернандиньо и Давид Сильва игроки возрастные. Замена им потребуется.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5774

      Cules2013 2 часа назад

      У Барсы сейчас хорошо центр поля укомплектован. Хотя, разумеется, что такой игрок как Сауль не помешает. А в Сити летом будет очередная волна трансферов, т.к. смена поколений намечается. Опять накопилось много возрастных игроков.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1751

      Dgad 3 часа назад

      Не очень то в это верится,у Сити и так в центре поля есть кому играть а Атлетико ключевого игрока наврятли просто так отпустит

      1
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      ...
      Рейтинг: +44

      Nurik Ponsuato > Dgad 2 часа назад

      Не за просто так а за 80 лямов

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