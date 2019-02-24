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    AS: «Барселона» хочет купить Сауля за 110 миллионов. Отступные за игрока – 150 миллионов

    «Барселона» интересуется полузащитником «Атлетико» Саулем Ньигесом, сообщает AS.

    Каталонцы готовы предложить за 24-летнего футболиста 110 миллионов евро. При этом сумму отступных за испанца составляет 150 миллионов.

    Ранее сообщалось, что хавбека хочет купить «Манчестер Сити».

    В сентябре 2018 года появилась информация, что у «Барселоны» есть соглашение с «Атлетико», по которому сине-гранатовые имеют приоритетное право на приобретение Сауля.

    • В этом сезоне полузащитник провел за мадридскую команду 31 матч, забил три гола и сделал три результативные передачи.
    • Контракт Сауля с «Атлетико» рассчитан до 2026 года.

    Источник: AS

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    24.02.2019 14:44
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1382

      Fin035 25 февраля 2019, 12:45

      Атлетико никогда не продаст игроков прямому конкуренту! Без вариантов!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > Fin035 25 февраля 2019, 14:43

      если игрок сам захочет плюс у барсы есть договоренность по суалю приоритетная покупка то почему не будет совершен такой трансфер? только тут вопрос куда барса будет впихивать в игру сауля? так далее по сути сауль барсе сейчас не очень то нужен.

      0
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 24 февраля 2019, 20:39

      Посмотрим что из этого выйдет.

      1
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      Рейтинг: +2402

      SarJr 24 февраля 2019, 19:01

      им полузащитников мало что ле???

      0
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