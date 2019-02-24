AS: «Барселона» хочет купить Сауля за 110 миллионов. Отступные за игрока – 150 миллионов

«Барселона» интересуется полузащитником «Атлетико» Саулем Ньигесом, сообщает AS.

Каталонцы готовы предложить за 24-летнего футболиста 110 миллионов евро. При этом сумму отступных за испанца составляет 150 миллионов.

Ранее сообщалось, что хавбека хочет купить «Манчестер Сити».

В сентябре 2018 года появилась информация, что у «Барселоны» есть соглашение с «Атлетико», по которому сине-гранатовые имеют приоритетное право на приобретение Сауля.