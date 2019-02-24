AS: «Барселона» хочет купить Сауля за 110 миллионов. Отступные за игрока – 150 миллионов

Атлетико никогда не продаст игроков прямому конкуренту! Без вариантов!
«Барселона» интересуется полузащитником «Атлетико» Саулем Ньигесом, сообщает AS.
Каталонцы готовы предложить за 24-летнего футболиста 110 миллионов евро. При этом сумму отступных за испанца составляет 150 миллионов.
Ранее сообщалось, что хавбека хочет купить «Манчестер Сити».
В сентябре 2018 года появилась информация, что у «Барселоны» есть соглашение с «Атлетико», по которому сине-гранатовые имеют приоритетное право на приобретение Сауля.
- В этом сезоне полузащитник провел за мадридскую команду 31 матч, забил три гола и сделал три результативные передачи.
- Контракт Сауля с «Атлетико» рассчитан до 2026 года.