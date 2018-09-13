У «Барселоны» с «Атлетико» есть договоренность по Саулю. Игрока хочет приобрести «Манчестер Юнайтед»

«Барселона» имеет приоритетное право на приобретение полузащитника «Атлетико» Сауля Ньигеса.

На этой неделе появилась информация об интересе к 23-летнему футболисту со стороны «Манчестер Юнайтед», который хочет заменить им Поля Погба. Тем не менее, каталонцы будут первыми, кто сможет купить испанца.

В 2013 году в рамках сделки по переходу нападающего Давида Вильи «Барселона» и «Атлетико» достигли устного соглашения, что каталонский клуб будет приоритетным вариантом для Сауля в случае, если ему придется покинуть мадридцев.

Отступные за Сауля составляют 150 миллионов евро. Его нынешний контракт с «Атлетико» рассчитан до 2026 года. В текущем сезоне хавбек провел четыре матча и забил один гол.