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    У «Барселоны» с «Атлетико» есть договоренность по Саулю. Игрока хочет приобрести «Манчестер Юнайтед»

    «Барселона» имеет приоритетное право на приобретение полузащитника «Атлетико» Сауля Ньигеса.

    На этой неделе появилась информация об интересе к 23-летнему футболисту со стороны «Манчестер Юнайтед», который хочет заменить им Поля Погба. Тем не менее, каталонцы будут первыми, кто сможет купить испанца.

    В 2013 году в рамках сделки по переходу нападающего Давида Вильи «Барселона» и «Атлетико» достигли устного соглашения, что каталонский клуб будет приоритетным вариантом для Сауля в случае, если ему придется покинуть мадридцев.

    Отступные за Сауля составляют 150 миллионов евро. Его нынешний контракт с «Атлетико» рассчитан до 2026 года. В текущем сезоне хавбек провел четыре матча и забил один гол.

    Источник: Tribalfootball

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    13.09.2018 17:15
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 13 сентября 2018, 18:10

      А он нам нужен за такие деньги? Первоочередное право - это хорошо, но 150 млн? Последнее время и так много денег потратили на трансферы. Нужно как-то и зарабатывать.

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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 13 сентября 2018, 17:56

      ухх ничего себе ! а на какой позиции он будет играть? я понимаю бускетс и ракитич не молодеют есть коутиньо но есть еще артур ! конечно усиление норм ! во всяком случае было бы конечно интересно увидеть сауля в барсе.

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