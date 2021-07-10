«Барселона» и «Атлетико» могут совершить обмен Гризманна на Сауля

«Барселона» и «Атлетико» ведут переговоры об обмене футболистами, утверждает Mundo Deportivo.

По информации источника, клубами могут поменяться Сауль Ньигес и Антуан Гризманн.

Каталонцы продолжают искать нового полузащитника после срыва трансфера Джорджиньо Вейналдума.

Что касается форварда, то главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне заинтересован в его возвращении.