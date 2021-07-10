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    «Барселона» и «Атлетико» могут совершить обмен Гризманна на Сауля

    «Барселона» и «Атлетико» ведут переговоры об обмене футболистами, утверждает Mundo Deportivo.

    По информации источника, клубами могут поменяться Сауль Ньигес и Антуан Гризманн.

    Каталонцы продолжают искать нового полузащитника после срыва трансфера Джорджиньо Вейналдума.

    Что касается форварда, то главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне заинтересован в его возвращении.

    • Гризманн уже выступал за мадридский клуб с 2014 по 2019 год.
    • На Сауля также претендует «Ливерпуль».
    • Рыночная стоимость испанца – 40 миллионов евро, француза – 60 миллионов.

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    Источник: Mundo Deportivo

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