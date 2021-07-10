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  • «Барселона» и «Атлетико» могут совершить обмен Гризманна на Сауля

«Барселона» и «Атлетико» могут совершить обмен Гризманна на Сауля

10 июля 2021, 09:37
6

«Барселона» и «Атлетико» ведут переговоры об обмене футболистами, утверждает Mundo Deportivo.

По информации источника, клубами могут поменяться Сауль Ньигес и Антуан Гризманн.

Каталонцы продолжают искать нового полузащитника после срыва трансфера Джорджиньо Вейналдума.

Что касается форварда, то главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне заинтересован в его возвращении.

  • Гризманн уже выступал за мадридский клуб с 2014 по 2019 год.
  • На Сауля также претендует «Ливерпуль».
  • Рыночная стоимость испанца – 40 миллионов евро, француза – 60 миллионов.

Источник: Mundo Deportivo
Испания. Примера Барселона Атлетико Гризманн Антуан Ньигес Сауль
Комментарии (6)
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СЕРГЕЙ за MU
1625900921
Барса сама себя топит в чемпионате
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СЕРГЕЙ за MU
1625901337
Суарес теперь Гризман супер с Месси еще контракт не подпишите будет вообще огонь.Без Пуйоля-Хави-Иньесты это не та барса каким бы небыл ауенным игроком месси
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серега кашин
1625901413
а примут ли его болельщики
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Cules2013
1625901804
пффф... тут сразу 2 Сауля нужно
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zigbert
1625941492
Гризманн вроде бы стал нащупывать игру в Барселоне, хотя в команде есть несколько перспективных нападающих.
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