«Барселона» и «Атлетико» могут совершить обмен Гризманна на Сауля

«Барселона» и «Атлетико» ведут переговоры об обмене футболистами, утверждает Mundo Deportivo.
По информации источника, клубами могут поменяться Сауль Ньигес и Антуан Гризманн.
Каталонцы продолжают искать нового полузащитника после срыва трансфера Джорджиньо Вейналдума.
Что касается форварда, то главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне заинтересован в его возвращении.
- Гризманн уже выступал за мадридский клуб с 2014 по 2019 год.
- На Сауля также претендует «Ливерпуль».
- Рыночная стоимость испанца – 40 миллионов евро, француза – 60 миллионов.
Источник: Mundo Deportivo