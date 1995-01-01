ESPN: «Манчестер Юнайтед» интересуется Саулем

«Манчестер Юнайтед» включился в борьбу за полузащитника «Атлетико» Сауля Ньигеса, сообщает ESPN.

По информации источника, главный тренер манкунианцев Уле-Гуннар Сульшер видит в 24-летнем испанце замену для Андера Эрреры, который, скорее всего, летом покинет клуб на правах свободного агента.

Конкуренцию «МЮ» составит «Манчестер Сити». Ранее сообщалось, что «горожане» близки к покупке футболиста за 80 миллионов евро, но в итоге выяснилось, что «Атлетико» готов продать игрока только за 150 миллионов.