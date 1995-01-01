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    ESPN: «Манчестер Юнайтед» интересуется Саулем

    «Манчестер Юнайтед» включился в борьбу за полузащитника «Атлетико» Сауля Ньигеса, сообщает ESPN.

    По информации источника, главный тренер манкунианцев Уле-Гуннар Сульшер видит в 24-летнем испанце замену для Андера Эрреры, который, скорее всего, летом покинет клуб на правах свободного агента.

    Конкуренцию «МЮ» составит «Манчестер Сити». Ранее сообщалось, что «горожане» близки к покупке футболиста за 80 миллионов евро, но в итоге выяснилось, что «Атлетико» готов продать игрока только за 150 миллионов.

    • В текущем сезоне Сауль сыграл 38 матчей в составе «Атлетико», забил шесть голов и сделал три результативные передачи.
    • Контракт хавбека с мадридским клубом рассчитан до 2026 года.

    Источник: ESPN

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