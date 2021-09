Полузащитник «Атлетико» Сауль Ньигес перешел в «Челси».

Лондонский клуб взял 26-летнего испанца в аренду на сезон с правом выкупа. Сообщалось, что «Челси» заплатит «Атлетико» 5 миллионов евро.

We’re delighted to welcome @saulniguez to the club on a season-long loan! #HolaSaul