Сауль может перейти из «Атлетико» в «Ювентус»

Полузащитник «Атлетико» Сауль Ньигес может сменить команду этим летом.

По информации Calciomercato, на 26-летнего футболиста претендует «Ювентус». Также за ситуацией с будущим испанца следят «Манчестер Юнайтед», «ПСЖ» и «Бавария».

Мадридский клуб не собирается продавать своего игрока дешевле, чем за 70 миллионов евро.