Сауль может перейти из «Атлетико» в «Ювентус»

Полузащитник «Атлетико» Сауль Ньигес может сменить команду этим летом.
По информации Calciomercato, на 26-летнего футболиста претендует «Ювентус». Также за ситуацией с будущим испанца следят «Манчестер Юнайтед», «ПСЖ» и «Бавария».
Мадридский клуб не собирается продавать своего игрока дешевле, чем за 70 миллионов евро.
- В прошедшем сезоне Сауль забил 2 гола и сделал 1 ассист в 41 матче.
- Его контракт с «Атлетико» рассчитан до июня 2026 года.
- Рыночная стоимость игрока – 55 миллионов евро.
Источник: Calciomercato