Sport.es: обмен Гризманна на Сауля сорвался

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«Барселона» и «Атлетико» не сумели договориться об обмене игроками, сообщает Sport.es.
По информации источника, нападающий Антуан Гризманн не вернется в мадридский клуб взамен на полузащитника Сауля Ньигеса.
Стороны не нашли компромисс. «Барса» хотела доплату в размере 20 миллионов евро или обменять француза на Жоау Фелиша. Оба варианта «Атлетико» не устроили.
Кроме того, оба футболиста оказались не согласны с предложенными условиями личного контракта в рамках сделки.
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