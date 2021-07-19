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    Sport.es: обмен Гризманна на Сауля сорвался

    «Барселона» и «Атлетико» не сумели договориться об обмене игроками, сообщает Sport.es.

    По информации источника, нападающий Антуан Гризманн не вернется в мадридский клуб взамен на полузащитника Сауля Ньигеса.

    Стороны не нашли компромисс. «Барса» хотела доплату в размере 20 миллионов евро или обменять француза на Жоау Фелиша. Оба варианта «Атлетико» не устроили.

    Кроме того, оба футболиста оказались не согласны с предложенными условиями личного контракта в рамках сделки.

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    Источник: Sport.es

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    19.07.2021 22:47
    Комментарии3
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      Рейтинг: +1536

      кто там 4 часа назад

      ахахах. ппц барсучки охеревшие)

      0
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      Рейтинг: +12595

      Cules2013 > кто там 3 часа назад

      Охеревшие здесь только одни - Атлетико. Клоун Бартомеу пинками выперт из клуба, но матрасы по-прежнему пытаются провернуть старые аферы. Какой нафиг Гризманн в обмен на мёртвого Сауля? Отдать топ-игрока прямым конкурентам снова? Это имеет смысл только ради серьёзной прибыли по деньгам или получения взамен такого же топ-игрока, но матрасы начали нести какую-то чушь, вроде того, что 50% з/п Гризманну будет платить Барса, а Сауль, видите ли, хочет получать в Барсе столько же, сколько в Мадриде.
      Это что за цирк?

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      Рейтинг: +218

      Shotlandets86 > Cules2013 33 минуты назад

      Это не цирк, а просто Атлетико наконец-то диктует условия Путалоне, а не наоборот, вот и всë.

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