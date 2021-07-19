Sport.es: обмен Гризманна на Сауля сорвался

«Барселона» и «Атлетико» не сумели договориться об обмене игроками, сообщает Sport.es.

По информации источника, нападающий Антуан Гризманн не вернется в мадридский клуб взамен на полузащитника Сауля Ньигеса.

Стороны не нашли компромисс. «Барса» хотела доплату в размере 20 миллионов евро или обменять француза на Жоау Фелиша. Оба варианта «Атлетико» не устроили.

Кроме того, оба футболиста оказались не согласны с предложенными условиями личного контракта в рамках сделки.