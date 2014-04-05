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Хави Рос
Статистика
Хави Рос - статистика
Завершил карьеру
16 февраля 1992 (34)
#10 | Полузащитник
172 см
Испания
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Испания. Примера 2013/2014
Лига чемпионов 2013/2014
Испания. Примера 2012/2013
Команда
И
Г
П
Ж
К
Реал Сосьедад
9
0
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 32 тур
Реал Сосьедад
0 : 4
05.04.2014
Реал
Был в запасе
Испания. Примера, 30 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
27.03.2014
Вальядолид
Был в запасе
Испания. Примера, 29 тур
Альмерия
4 : 3
25.03.2014
Реал Сосьедад
Был в запасе
Испания. Примера, 27 тур
Реал Сосьедад
2 : 3
11.03.2014
Райо Вальекано
Был в запасе
Испания. Примера, 25 тур
Реал Сосьедад
3 : 1
22.02.2014
Барселона
Был в запасе
Испания. Примера, 23 тур
Реал Сосьедад
0 : 0
09.02.2014
Леванте
Был в запасе
Испания. Примера, 22 тур
Атлетико
4 : 0
02.02.2014
Реал Сосьедад
Был в запасе
Испания. Примера, 21 тур
Реал Сосьедад
4 : 0
28.01.2014
Эльче
77' - 90'
Испания. Примера, 20 тур
Хетафе
2 : 2
19.01.2014
Реал Сосьедад
Был в запасе
Испания. Примера, 19 тур
Вильярреал
5 : 1
14.01.2014
Реал Сосьедад
58' - 90'
72'
Испания. Примера, 18 тур
Реал Сосьедад
2 : 0
05.01.2014
Атлетик
Был в запасе
Испания. Примера, 17 тур
Гранада
1 : 3
22.12.2013
Реал Сосьедад
90' - 90'
Испания. Примера, 16 тур
Реал Сосьедад
5 : 1
15.12.2013
Бетис
Был в запасе
Испания. Примера, 15 тур
Эспаньол
1 : 2
01.12.2013
Реал Сосьедад
1' - 66'
Испания. Примера, 14 тур
Реал Сосьедад
4 : 3
23.11.2013
Сельта
80' - 90'
Испания. Примера, 13 тур
Реал
5 : 1
09.11.2013
Реал Сосьедад
Был в запасе
Испания. Примера, 11 тур
Вальядолид
2 : 2
30.10.2013
Реал Сосьедад
Был в запасе
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
3 : 0
27.10.2013
Альмерия
70' - 90'
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
1 : 2
19.10.2013
Реал Сосьедад
78' - 90'
Испания. Примера, 8 тур
Райо Вальекано
1 : 0
05.10.2013
Реал Сосьедад
Был в запасе
Испания. Примера, 6 тур
Барселона
4 : 1
24.09.2013
Реал Сосьедад
1' - 77'
Испания. Примера, 5 тур
Реал Сосьедад
0 : 0
21.09.2013
Малага
Был в запасе
Испания. Примера, 3 тур
Реал Сосьедад
1 : 2
01.09.2013
Атлетико
Был в запасе
Испания. Примера, 2 тур
Эльче
1 : 1
24.08.2013
Реал Сосьедад
Был в запасе
Испания. Примера, 1 тур
Реал Сосьедад
2 : 0
17.08.2013
Хетафе
71' - 90'
81'
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