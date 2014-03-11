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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал Сосьедад - Райо Вальекано
Реал Сосьедад - Райо Вальекано: обзор матча 11 марта 2014
Реал Сосьедад
11.03.2014, вторник, 01:00
Испания. Примера, 27 тур
2 : 3
Завершен
Райо Вальекано
2'
И. Мартинес
45+1'
Р. Пардо
4'
Х. Ларривей (П)
47'
А. Буэно
68'
Р. Рочина
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал Сосьедад - Райо Вальекано
90'
Замена
Н. Мартинес
️️️️
А. Буэно
81'
Замена
Х. Виера
️️️️
Р. Рочина
78'
Желтая карточка
А. Арбилья
73'
Замена
Л. Бангура
️️️️
Я. Фальке
Замена
С. Каналес
️️️️
М. Гонсалес
69'
68'
ГОЛ! 2:3!
Р. Рочина
Пас отдал
А. Буэно
Замена
А. Гризманн
️️️️
Г. Кастро
64'
55'
Желтая карточка
С. Ньигес
47'
ГОЛ! 2:2!
А. Буэно
Пас отдал
Х. Ларривей
ГОЛ! 2:1!
Р. Пардо
45'
+1
34'
Желтая карточка
А. Гальвез
4'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Х. Ларривей
ГОЛ! 1:0!
И. Мартинес
Пас отдал
Р. Пардо
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Сосьедад
13
Эно Зубикараи
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
3
Микель Гонсалес
ЦЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
10
Хаби Прието
ЦП
14
Рубен Пардо
ЦП
5
Гонсало Кастро
ЦП
6
Горка Элустондо
ЦП
9
Иманол Агиррече
ЦФ
10
Карлос Вела
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Райо Вальекано
23
Рубен
ВР
15
Рэзван Рац
ЛЗ
6
Алехандро Гальвез
ЦЗ
23
Анайц Арбилья
ЦЗ
83
Зе Каштру
ЦЗ
8
Сауль Ньигес
ЦП
8
Адриан Гонсалес
ЦП
16
Рубен Рочина
ПВ
44
Яго Фальке
ПВ
11
Хоакин Ларривей
ЦФ
19
Альберто Буэно
ЦФ
Реал Сосьедад
26
Энрике Ройо
ВР
3
Альберто де ла Белья
ЦЗ
5
Маркел Бергара
ЦП
10
Хави Рос
ЦП
20
Серхио Каналес
АП
7
Антуан Гризманн
ЦФ
9
Харис Сеферович
ЦФ
Райо Вальекано
1
Давид Кобеньо
ВР
22
Начо Мартинес
ЛЗ
3
Борха Лопес
ЦЗ
10
Хонатан Виера
АП
23
Адриан Эмбарба
ПВ
7
Ласс Бангура
ЦФ
9
Самуэле Лонго
ЦФ
4-4-2
13
Зубикараи
3
Анхель
3
Гонсалес
26
Мартинес
2
Сальдуа
10
Прието
5
Кастро
6
Элустондо
14
Пардо
10
Вела
9
Агиррече
4-2-2-2
23
Рубен
6
Гальвез
23
Арбилья
83
Зе Каштру
15
Рац
8
Ньигес
8
Гонсалес
44
Фальке
16
Рочина
19
Буэно
11
Ларривей
3
Гонсалес
20
Каналес
20
Каналес
3
Гонсалес
5
Кастро
7
Гризманн
7
Гризманн
5
Кастро
19
Буэно
22
Мартинес
22
Мартинес
19
Буэно
16
Рочина
10
Виера
10
Виера
16
Рочина
44
Фальке
7
Бангура
7
Бангура
44
Фальке
Остались в запасе
Реал Сосьедад
Райо Вальекано
26
Энрике Ройо
ВР
3
Альберто де ла Белья
ЦЗ
5
Маркел Бергара
ЦП
10
Хави Рос
ЦП
9
Харис Сеферович
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
23
Адриан Эмбарба
ПВ
1
Давид Кобеньо
ВР
3
Борха Лопес
ЦЗ
9
Самуэле Лонго
ЦФ
Остались в запасе
26
Энрике Ройо
ВР
3
Альберто де ла Белья
ЦЗ
5
Маркел Бергара
ЦП
10
Хави Рос
ЦП
9
Харис Сеферович
ЦФ
Остались в запасе
23
Адриан Эмбарба
ПВ
1
Давид Кобеньо
ВР
3
Борха Лопес
ЦЗ
9
Самуэле Лонго
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Статистика матча Реал Сосьедад - Райо Вальекано
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Лига Европы, 3 тур
Лиллестрем
0 : 6
22.10.2026
Реал Сосьедад
Райо Вальекано
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Хетафе
1 : 1
19.10.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 7 тур
Осасуна
1 : 1
19.09.2026
Райо Вальекано
Информация о матче
Главный судья:
Альфонсо Альварес Искьердо
(Барселона)
Стадион:
Реале Арена
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