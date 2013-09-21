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Ла Лига 2026/2027
Реал Сосьедад - Малага
Реал Сосьедад - Малага: обзор матча 21 сентября 2013
Реал Сосьедад
21.09.2013, суббота, 18:00
Испания. Примера, 5 тур
0 : 0
Завершен
Малага
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал Сосьедад - Малага
84'
Замена
И. Камачо
️️️️
Ф. Портильо
Замена
Х. Сеферович
️️️️
И. Агиррече
76'
73'
Желтая карточка
С. Санчес
66'
Замена
Р. Санта Крус
️️️️
М. Эль-Хамдауи
Замена
А. Гризманн
️️️️
Г. Кастро
66'
Замена
Д. Зурутуса
️️️️
Р. Пардо
66'
56'
Замена
П. Моралес
️️️️
Элизеу
51'
Желтая карточка
Ф. Тиссоне
48'
Желтая карточка
М. Ангелери
Желтая карточка
Р. Пардо
46'
Желтая карточка
Х. Прието
41'
Желтая карточка
И. Мартинес
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Сосьедад
1
Клаудио Браво
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
3
Микель Гонсалес
ЦЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
19
Карлос Мартинес
ЦЗ
5
Гонсало Кастро
ЦП
14
Рубен Пардо
ЦП
5
Маркел Бергара
ЦП
10
Хаби Прието
ЦП
9
Иманол Агиррече
ЦФ
10
Карлос Вела
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Малага
13
Вилли Кабальеро
ВР
19
Элизеу
ЛЗ
5
Антунеш
ЦЗ
2
Маркос Ангелери
ЦЗ
20
Серхио Санчес
ЦЗ
18
Хесус Гамес
ПЗ
17
Дуда
ЛВ
10
Серхи Дардер
ЦП
12
Фернандо Тиссоне
ЦП
20
Франциско Портильо
ПВ
77
Мунир Эль-Хамдауи
ЦФ
Реал Сосьедад
13
Эно Зубикараи
ВР
15
Ион Ансотеги
ЦЗ
23
Лассине Кадамуро
ЦЗ
17
Давид Зурутуса
ЦП
10
Хави Рос
ЦП
7
Антуан Гризманн
ЦФ
9
Харис Сеферович
ЦФ
Малага
13
Идрисс Камени
ВР
36
Роберто Чен
ЦЗ
77
Педро Моралес
ЛП
12
Бобли Андерсон
ЦП
4
Игнасио Камачо
ЦП
24
Роке Санта Крус
ЦФ
19
Бартоломей Павловски
РФ
4-4-2
1
Браво
3
Анхель
26
Мартинес
19
Мартинес
3
Гонсалес
5
Кастро
5
Бергара
10
Прието
14
Пардо
10
Вела
9
Агиррече
3-2-2-2-1
13
Кабальеро
5
Антунеш
2
Ангелери
20
Санчес
18
Гамес
19
Элизеу
10
Дардер
12
Тиссоне
20
Портильо
17
Дуда
77
Эль-Хамдауи
14
Пардо
17
Зурутуса
17
Зурутуса
14
Пардо
5
Кастро
7
Гризманн
7
Гризманн
5
Кастро
9
Агиррече
9
Сеферович
9
Сеферович
9
Агиррече
19
Элизеу
77
Моралес
77
Моралес
19
Элизеу
20
Портильо
4
Камачо
4
Камачо
20
Портильо
77
Эль-Хамдауи
24
Санта Крус
24
Санта Крус
77
Эль-Хамдауи
Остались в запасе
Реал Сосьедад
Малага
13
Эно Зубикараи
ВР
15
Ион Ансотеги
ЦЗ
23
Лассине Кадамуро
ЦЗ
10
Хави Рос
ЦП
Главный тренер
Хагоба Аррасате
36
Роберто Чен
ЦЗ
12
Бобли Андерсон
ЦП
13
Идрисс Камени
ВР
19
Бартоломей Павловски
РФ
Остались в запасе
13
Эно Зубикараи
ВР
15
Ион Ансотеги
ЦЗ
23
Лассине Кадамуро
ЦЗ
10
Хави Рос
ЦП
Остались в запасе
36
Роберто Чен
ЦЗ
12
Бобли Андерсон
ЦП
13
Идрисс Камени
ВР
19
Бартоломей Павловски
РФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Статистика матча Реал Сосьедад - Малага
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Лига Европы, 3 тур
Лиллестрем
0 : 6
22.10.2026
Реал Сосьедад
Малага
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Малага
2 : 5
18.10.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Информация о матче
Главный судья:
Хосе Антонио Тейшейра Витьенес
(Сантандер)
Стадион:
Реале Арена
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