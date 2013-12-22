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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Гранада - Реал Сосьедад
Гранада - Реал Сосьедад: обзор матча 22 декабря 2013
Гранада
22.12.2013, воскресенье, 01:00
Испания. Примера, 17 тур
1 : 3
Завершен
Реал Сосьедад
37'
Пити
29'
К. Вела
42'
А. Гризманн
65'
К. Вела
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гранада - Реал Сосьедад
90'
Замена
Х. Рос
️️️️
Р. Пардо
89'
Замена
Х. Сеферович
️️️️
А. Гризманн
82'
Замена
Г. Элустондо
️️️️
И. Агиррече
Замена
О. Игало
️️️️
Ю. Эль-Араби
78'
Желтая карточка
Рики
77'
72'
Желтая карточка
Х. Прието
Замена
Рики
️️️️
М. Итурра
67'
65'
ГОЛ! 1:3!
К. Вела
Пас отдал
М. Бергара
Желтая карточка
Ресио
51'
Замена
Ресио
️️️️
Х. Йебда
49'
Желтая карточка
Я. Браими
44'
42'
ГОЛ! 1:2!
А. Гризманн
ГОЛ! 1:1!
Пити
Пас отдал
Я. Браими
37'
29'
ГОЛ! 0:1!
К. Вела
Пас отдал
А. Гризманн
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гранада
2
Роберто
ВР
2
Брайан Ангуло
ЛЗ
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
5
Диего Майнц
ЦЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
10
Пити
ЦП
16
Мануэль Итурра
ЦП
8
Хассан Йебда
ЦП
8
Ясин Браими
ЦП
4
Фран Рико
ПП
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
Главный тренер
Лукас Алькарас
Реал Сосьедад
1
Клаудио Браво
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
19
Карлос Мартинес
ЦЗ
15
Ион Ансотеги
ЦЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
14
Рубен Пардо
ЦП
10
Хаби Прието
ЦП
5
Маркел Бергара
ЦП
9
Иманол Агиррече
ЦФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
10
Карлос Вела
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Гранада
1
Орестис Карнезис
ВР
15
Папе Диакате
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
36
Ресио
ЦП
7
Мишель Перейра
ЦП
9
Одион Игало
ЦФ
11
Рики
ЦФ
Реал Сосьедад
13
Эно Зубикараи
ВР
23
Лассине Кадамуро
ЦЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
5
Гонсало Кастро
ЦП
10
Хави Рос
ЦП
6
Горка Элустондо
ЦП
9
Харис Сеферович
ЦФ
4-5-1
2
Роберто
2
Ангуло
24
Мурильо
5
Майнц
20
Фулкье
10
Пити
16
Итурра
8
Йебда
8
Браими
4
Рико
19
Эль-Араби
4-3-3
1
Браво
19
Мартинес
15
Ансотеги
26
Мартинес
3
Анхель
14
Пардо
10
Прието
5
Бергара
10
Вела
7
Гризманн
9
Агиррече
8
Йебда
36
Ресио
36
Ресио
8
Йебда
19
Эль-Араби
9
Игало
9
Игало
19
Эль-Араби
16
Итурра
11
Рики
11
Рики
16
Итурра
14
Пардо
10
Рос
10
Рос
14
Пардо
9
Агиррече
6
Элустондо
6
Элустондо
9
Агиррече
7
Гризманн
9
Сеферович
9
Сеферович
7
Гризманн
Остались в запасе
Гранада
Реал Сосьедад
1
Орестис Карнезис
ВР
15
Папе Диакате
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
7
Мишель Перейра
ЦП
Главный тренер
Лукас Алькарас
13
Эно Зубикараи
ВР
23
Лассине Кадамуро
ЦЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
5
Гонсало Кастро
ЦП
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Остались в запасе
1
Орестис Карнезис
ВР
15
Папе Диакате
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
7
Мишель Перейра
ЦП
Остались в запасе
13
Эно Зубикараи
ВР
23
Лассине Кадамуро
ЦЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
5
Гонсало Кастро
ЦП
Главный тренер
Лукас Алькарас
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Статистика матча Гранада - Реал Сосьедад
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
- : -
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 9 тур
Бургос
0 : 1
12.10.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 8 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 3
04.10.2026
Гранада
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Лига Европы, 3 тур
Лиллестрем
0 : 6
22.10.2026
Реал Сосьедад
Информация о матче
Стадион:
Лос Карменес
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