Садио Диалло - статистика
#2 | Нападающий
|Имя
|Садио
|Фамилия
|Диалло
|Команда
|Бастия
|Состав
|Основной
|Родной город
|Конакри
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|28 декабря 1990 (32 года)
|Рост
|182
Стоимость:
€ 200
тыс
|Имя
|Садио
|Фамилия
|Диалло
|Команда
|Бастия
|Состав
|Основной
|Родной город
|Конакри
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|28 декабря 1990 (32 года)
|Рост
|182
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Бастия
|27
|3
|2
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|20.05.2017
|82' -90'
|Марсель (Марсель)
|1:0
|Бастия (Бастия)
|06.05.2017
|88' -90'
|ПСЖ (Париж)
|5:0
|Бастия (Бастия)
|29.04.2017
|Был в запасе
|Бастия (Бастия)
|1:0
|Ренн (Ренн)
|22.04.2017
|68' -90'
|Бордо (Бордо)
|2:0
|Бастия (Бастия)
|84'
|16.04.2017
|Был в запасе
|Бастия (Бастия)
|0:0
|Лион (Лион)
|08.04.2017
|Был в запасе
|Дижон (Дижон)
|1:2
|Бастия (Бастия)
|01.04.2017
|87' -90'
|Бастия (Бастия)
|0:1
|Лилль (Лилль)
|17.03.2017
|Был в запасе
|Метц (Метц)
|1:0
|Бастия (Бастия)
|01.03.2017
|1' -25'
|Бастия (Бастия)
|2:2
|Нант (Нант)
|25.02.2017
|41' -90'
|Анжер (Анжер)
|3:0
|Бастия (Бастия)
|17.02.2017
|Был в запасе
|Бастия (Бастия)
|1:1
|Монако (Монако)
|19'
|11.02.2017
|Был в запасе
|Тулуза (Тулуза)
|4:1
|Бастия (Бастия)
|04.02.2017
|1' -39'
|Монпелье (Монпелье)
|2:1
|Бастия (Бастия)
|28.01.2017
|1' -66'
|Бастия (Бастия)
|1:1
|Кан (Кан)
|20.01.2017
|1' -73'
|Бастия (Бастия)
|1:1
|Ницца (Ницца)
|14.01.2017
|1' -61'
|Нанси (Нанси)
|1:0
|Бастия (Бастия)
|21.12.2016
|1' -26'
|Бастия (Бастия)
|1:2
|Марсель (Марсель)
|17.12.2016
|1' -84'
|Ренн (Ренн)
|1:2
|Бастия (Бастия)
|59'
|10.12.2016
|1' -67'
|Бастия (Бастия)
|2:0
|Метц (Метц)
|03.12.2016
|1' -70'
|Монако (Монако)
|5:0
|Бастия (Бастия)
|30.11.2016
|Был в запасе
|Бастия (Бастия)
|1:1
|Бордо (Бордо)
|27.11.2016
|90' -90'
|Ницца (Ницца)
|1:1
|Бастия (Бастия)
|19.11.2016
|1' -87'
|Бастия (Бастия)
|1:1
|Монпелье (Монпелье)
|05.11.2016
|1' -49'
|Лион (Лион)
|2:1
|Бастия (Бастия)
|41'
|29.10.2016
|1' -90'
|Бастия (Бастия)
|0:0
|Дижон (Дижон)
|22.10.2016
|1' -90'
|Лилль (Лилль)
|2:1
|Бастия (Бастия)
|71'
|15.10.2016
|57' -90'
|Бастия (Бастия)
|1:2
|Анжер (Анжер)
|01.10.2016
|1' -42'
|Нант (Нант)
|1:0
|Бастия (Бастия)
|24.09.2016
|1' -66'
|Бастия (Бастия)
|1:0
|Генгам (Генгам)
|21.09.2016
|1' -87'
|Бастия (Бастия)
|0:0
|Нанси (Нанси)
|18.09.2016
|45' -90'
|Сент-Этьен (Сент-Этьен)
|1:0
|Бастия (Бастия)
|10.09.2016
|1' -90'
|Бастия (Бастия)
|2:1
|Тулуза (Тулуза)
|20'
|20.08.2016
|1' -90'
|Лорьян (Лорьян)
|0:3
|Бастия (Бастия)
|38' 35'