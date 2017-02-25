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    Садио Диалло - статистика

    #2 | Нападающий
    Имя Садио
    Фамилия Диалло
    Команда Бастия
    Состав Основной
    Родной город Конакри
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 28 декабря 1990 (32 года)
    Рост 182
    Стоимость:
    € 200
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Бастия 27 3 2 3 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    20.05.2017 82' -90' Марсель (Марсель) 1:0 Бастия (Бастия)
    06.05.2017 88' -90' ПСЖ (Париж) 5:0 Бастия (Бастия)
    29.04.2017 Был в запасе Бастия (Бастия) 1:0 Ренн (Ренн)
    22.04.2017 68' -90' Бордо (Бордо) 2:0 Бастия (Бастия)
    84'
    16.04.2017 Был в запасе Бастия (Бастия) 0:0 Лион (Лион)
    08.04.2017 Был в запасе Дижон (Дижон) 1:2 Бастия (Бастия)
    01.04.2017 87' -90' Бастия (Бастия) 0:1 Лилль (Лилль)
    17.03.2017 Был в запасе Метц (Метц) 1:0 Бастия (Бастия)
    01.03.2017 1' -25' Бастия (Бастия) 2:2 Нант (Нант)
    25.02.2017 41' -90' Анжер (Анжер) 3:0 Бастия (Бастия)
    17.02.2017 Был в запасе Бастия (Бастия) 1:1 Монако (Монако)
    19'
    11.02.2017 Был в запасе Тулуза (Тулуза) 4:1 Бастия (Бастия)
    04.02.2017 1' -39' Монпелье (Монпелье) 2:1 Бастия (Бастия)
    28.01.2017 1' -66' Бастия (Бастия) 1:1 Кан (Кан)
    20.01.2017 1' -73' Бастия (Бастия) 1:1 Ницца (Ницца)
    14.01.2017 1' -61' Нанси (Нанси) 1:0 Бастия (Бастия)
    21.12.2016 1' -26' Бастия (Бастия) 1:2 Марсель (Марсель)
    17.12.2016 1' -84' Ренн (Ренн) 1:2 Бастия (Бастия)
    59'
    10.12.2016 1' -67' Бастия (Бастия) 2:0 Метц (Метц)
    03.12.2016 1' -70' Монако (Монако) 5:0 Бастия (Бастия)
    30.11.2016 Был в запасе Бастия (Бастия) 1:1 Бордо (Бордо)
    27.11.2016 90' -90' Ницца (Ницца) 1:1 Бастия (Бастия)
    19.11.2016 1' -87' Бастия (Бастия) 1:1 Монпелье (Монпелье)
    05.11.2016 1' -49' Лион (Лион) 2:1 Бастия (Бастия)
    41'
    29.10.2016 1' -90' Бастия (Бастия) 0:0 Дижон (Дижон)
    22.10.2016 1' -90' Лилль (Лилль) 2:1 Бастия (Бастия)
    71'
    15.10.2016 57' -90' Бастия (Бастия) 1:2 Анжер (Анжер)
    01.10.2016 1' -42' Нант (Нант) 1:0 Бастия (Бастия)
    24.09.2016 1' -66' Бастия (Бастия) 1:0 Генгам (Генгам)
    21.09.2016 1' -87' Бастия (Бастия) 0:0 Нанси (Нанси)
    18.09.2016 45' -90' Сент-Этьен (Сент-Этьен) 1:0 Бастия (Бастия)
    10.09.2016 1' -90' Бастия (Бастия) 2:1 Тулуза (Тулуза)
    20'
    20.08.2016 1' -90' Лорьян (Лорьян) 0:3 Бастия (Бастия)
    38' 35'
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