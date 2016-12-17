Стефен Хендерсон - статистика
#30 | Вратарь
|Имя
|Стефен
|Фамилия
|Хендерсон
|Команда
|Чарльтон
|Состав
|Основной
|Родной город
|Дублин
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|2 мая 1988 (34 года)
|Рост
|193
Стоимость:
€ 300
тыс
|Имя
|Стефен
|Фамилия
|Хендерсон
|Команда
|Чарльтон
|Состав
|Основной
|Родной город
|Дублин
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|2 мая 1988 (34 года)
|Рост
|193
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ноттингем Форест
|12
|-14
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.02.2017
|1' -23'
|Норвич Сити (Норвич)
|5:1
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|04.02.2017
|1' -90'
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|2:1
|Астон Вилла (Бирмингем)
|31.01.2017
|1' -90'
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|2:0
|Ротерхэм (Шеффилд)
|25.01.2017
|1' -90'
|Лидс (Лидс)
|2:0
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|21.01.2017
|1' -90'
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|1:0
|Бристоль Сити (Бристоль)
|14.01.2017
|1' -90'
|Бирмингем Сити (Бирмингем)
|0:0
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|02.01.2017
|1' -90'
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|0:1
|Барнсли (Барнсли)
|30.12.2016
|Был в запасе
|Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)
|3:1
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|26.12.2016
|Был в запасе
|Хаддерсфилд Таун (Хаддерсфилд)
|2:1
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|17.12.2016
|Был в запасе
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|0:2
|Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
|14.12.2016
|Был в запасе
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|1:1
|Престон (Престон)
|11.12.2016
|Был в запасе
|Дерби Каунти (Дерби)
|3:0
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|02.12.2016
|Был в запасе
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|2:1
|Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)
|25.11.2016
|Был в запасе
|Барнсли (Барнсли)
|2:5
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|19.11.2016
|Был в запасе
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|0:2
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|05.11.2016
|Был в запасе
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|1:1
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|29.10.2016
|Был в запасе
|Рединг (Рединг)
|2:0
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|18.10.2016
|Был в запасе
|Блэкберн (Блэкберн)
|2:1
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|14.10.2016
|Был в запасе
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|3:1
|Бирмингем Сити (Бирмингем)
|01.10.2016
|Был в запасе
|Бристоль Сити (Бристоль)
|2:1
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|27.09.2016
|Был в запасе
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|1:1
|Фулхэм (Лондон)
|11.09.2016
|Был в запасе
|Астон Вилла (Бирмингем)
|2:2
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|27.08.2016
|1' -90'
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|3:1
|Лидс (Лидс)
|20.08.2016
|1' -90'
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|4:3
|Уиган Атлетик (Уиган)
|90'
|16.08.2016
|1' -90'
|Брентфорд (Лондон)
|1:0
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|12.08.2016
|1' -90'
|Брайтон (Брайтон & Хов)
|3:0
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|06.08.2016
|19' -90'
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|4:3
|Бертон Альбион (Бертон-апон-Трент)