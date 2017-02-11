Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Стефен Хендерсон - статистика

Завершил карьеру
2 мая 1988 (38), Дублин
#30 | Вратарь
193 см
Ирландия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Ноттингем Форест
12
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Норвич Сити
5 : 1
11.02.2017
Ноттингем Форест
1' - 23'
Англия. Чемпионшип, 30 тур
Ноттингем Форест
2 : 1
04.02.2017
Астон Вилла
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 29 тур
Ноттингем Форест
2 : 0
31.01.2017
Ротерхэм
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 28 тур
Лидс
2 : 0
25.01.2017
Ноттингем Форест
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 27 тур
Ноттингем Форест
1 : 0
21.01.2017
Бристоль Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 26 тур
Бирмингем Сити
0 : 0
14.01.2017
Ноттингем Форест
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 25 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
02.01.2017
Барнсли
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 24 тур
Ньюкасл
3 : 1
30.12.2016
Ноттингем Форест
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 23 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
26.12.2016
Ноттингем Форест
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 22 тур
Ноттингем Форест
0 : 2
17.12.2016
Вулверхэмптон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 21 тур
Ноттингем Форест
1 : 1
14.12.2016
Престон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 20 тур
Дерби Каунти
3 : 0
11.12.2016
Ноттингем Форест
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Ноттингем Форест
2 : 1
02.12.2016
Ньюкасл
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Барнсли
2 : 5
25.11.2016
Ноттингем Форест
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Ипсвич Таун
0 : 2
19.11.2016
Ноттингем Форест
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Ноттингем Форест
1 : 1
05.11.2016
Куинз Парк Рейнджерс
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рединг
2 : 0
29.10.2016
Ноттингем Форест
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Блэкберн
2 : 1
18.10.2016
Ноттингем Форест
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
14.10.2016
Бирмингем Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бристоль Сити
2 : 1
01.10.2016
Ноттингем Форест
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 10 тур
Ноттингем Форест
1 : 1
27.09.2016
Фулхэм
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Астон Вилла
2 : 2
11.09.2016
Ноттингем Форест
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
27.08.2016
Лидс
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 4 тур
Ноттингем Форест
4 : 3
20.08.2016
Уиган Атлетик
1' - 90'
90'
Англия. Чемпионшип, 3 тур
Брентфорд
1 : 0
16.08.2016
Ноттингем Форест
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 2 тур
Брайтон
3 : 0
12.08.2016
Ноттингем Форест
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 1 тур
Ноттингем Форест
4 : 3
06.08.2016
Бертон Альбион
19' - 90'
Главные новости
Первая тренерская отставка в РПЛ, скандал в «Ростове», приступ Халка и другие новости
02:00
Генич назвал двух ключевых футболистов «Спартака»: «Не дай бог, что-то с ними случится»
01:50
Слуцкий раскрыл фразу, которую чаще всего слышит от людей на улице
01:40
Генич назвал игроков, делающих результат в «Зените»
01:20
Селюк объяснил, почему взял бы Дзюбу в «Спартак»
01:10
Талалаев определил лучшего защитника в новом сезоне РПЛ
01:00
Беллингем и Ромеро обменялись оскорблениями в мадридском дерби
00:52
Титов вернулся к тренерской работе после 7-летней паузы
00:37
ВидеоМесси показал форму на прощальный матч за сборную Аргентины
00:30
Беленов объяснил, почему отклонил предложение «Спартака» в 2023 году
Вчера, 23:59
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+