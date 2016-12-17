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    Стефен Хендерсон - статистика

    #30 | Вратарь
    Имя Стефен
    Фамилия Хендерсон
    Команда Чарльтон
    Состав Основной
    Родной город Дублин
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 2 мая 1988 (34 года)
    Рост 193
    Стоимость:
    € 300
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ноттингем Форест 12 -14 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    11.02.2017 1' -23' Норвич Сити (Норвич) 5:1 Ноттингем Форест (Ноттингем)
    04.02.2017 1' -90' Ноттингем Форест (Ноттингем) 2:1 Астон Вилла (Бирмингем)
    31.01.2017 1' -90' Ноттингем Форест (Ноттингем) 2:0 Ротерхэм (Шеффилд)
    25.01.2017 1' -90' Лидс (Лидс) 2:0 Ноттингем Форест (Ноттингем)
    21.01.2017 1' -90' Ноттингем Форест (Ноттингем) 1:0 Бристоль Сити (Бристоль)
    14.01.2017 1' -90' Бирмингем Сити (Бирмингем) 0:0 Ноттингем Форест (Ноттингем)
    02.01.2017 1' -90' Ноттингем Форест (Ноттингем) 0:1 Барнсли (Барнсли)
    30.12.2016 Был в запасе Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн) 3:1 Ноттингем Форест (Ноттингем)
    26.12.2016 Был в запасе Хаддерсфилд Таун (Хаддерсфилд) 2:1 Ноттингем Форест (Ноттингем)
    17.12.2016 Был в запасе Ноттингем Форест (Ноттингем) 0:2 Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
    14.12.2016 Был в запасе Ноттингем Форест (Ноттингем) 1:1 Престон (Престон)
    11.12.2016 Был в запасе Дерби Каунти (Дерби) 3:0 Ноттингем Форест (Ноттингем)
    02.12.2016 Был в запасе Ноттингем Форест (Ноттингем) 2:1 Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)
    25.11.2016 Был в запасе Барнсли (Барнсли) 2:5 Ноттингем Форест (Ноттингем)
    19.11.2016 Был в запасе Ипсвич Таун (Ипсвич) 0:2 Ноттингем Форест (Ноттингем)
    05.11.2016 Был в запасе Ноттингем Форест (Ноттингем) 1:1 Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
    29.10.2016 Был в запасе Рединг (Рединг) 2:0 Ноттингем Форест (Ноттингем)
    18.10.2016 Был в запасе Блэкберн (Блэкберн) 2:1 Ноттингем Форест (Ноттингем)
    14.10.2016 Был в запасе Ноттингем Форест (Ноттингем) 3:1 Бирмингем Сити (Бирмингем)
    01.10.2016 Был в запасе Бристоль Сити (Бристоль) 2:1 Ноттингем Форест (Ноттингем)
    27.09.2016 Был в запасе Ноттингем Форест (Ноттингем) 1:1 Фулхэм (Лондон)
    11.09.2016 Был в запасе Астон Вилла (Бирмингем) 2:2 Ноттингем Форест (Ноттингем)
    27.08.2016 1' -90' Ноттингем Форест (Ноттингем) 3:1 Лидс (Лидс)
    20.08.2016 1' -90' Ноттингем Форест (Ноттингем) 4:3 Уиган Атлетик (Уиган)
    90'
    16.08.2016 1' -90' Брентфорд (Лондон) 1:0 Ноттингем Форест (Ноттингем)
    12.08.2016 1' -90' Брайтон (Брайтон & Хов) 3:0 Ноттингем Форест (Ноттингем)
    06.08.2016 19' -90' Ноттингем Форест (Ноттингем) 4:3 Бертон Альбион (Бертон-апон-Трент)
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