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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Бирмингем Сити - Ноттингем Форест
Бирмингем Сити - Ноттингем Форест: обзор матча 14 января 2017
Бирмингем Сити
14.01.2017, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 26 тур
0 : 0
Завершен
Ноттингем Форест
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бирмингем Сити - Ноттингем Форест
82'
Замена
Д. Воган
️️️️
И. Перейра
72'
Замена
Д. Пинильос
️️️️
Лика
Замена
Д. Коттерилл
️️️️
Д. Фаббрини
64'
Замена
К. Гарднер
️️️️
М. Кифтенбельд
54'
Желтая карточка
М. Моррисон
49'
28'
Желтая карточка
М. Мансьенн
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бирмингем Сити
29
Томаш Кушчак
ВР
23
Джонатан Спектор
ЦЗ
17
Джонатан Гроундс
ЦЗ
5
Майкл Моррисон
ЦЗ
5
Райан Шоттон
ЦЗ
25
Стефен Глисон
ЦП
8
Майкел Кифтенбельд
ЦП
16
Дэвид Дэвис
ПП
34
Чарли Адамс
ЛФ
10
Лукаш Юткевич
ЦФ
31
Диего Фаббрини
РФ
Ноттингем Форест
30
Стефен Хендерсон
ВР
3
Томас Лам
ЦЗ
28
Майкл Мансьенн
ЦЗ
2
Эрик Личай
ЦЗ
14
Джэк Хоббс
ЦЗ
5
Мэттью Миллс
ЦЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
7
Лика
ЦП
23
Бен Осборн
АП
20
Илдеберту Перейра
ПП
27
Бритт Ассомбалонга
ЦФ
Главный тренер
Филипп Монтанье
Бирмингем Сити
1
Адам Легздиньш
ВР
4
Пол Робинсон
ЛЗ
2
Джош Когли
ПЗ
8
Роберт Теше
ЦП
8
Крейг Гарднер
ЦП
13
Вив Соломон-Отабор
ПВ
11
Дэвид Коттерилл
ЦФ
Ноттингем Форест
88
Владимир Стойкович
ВР
24
Дамьен Перки
ЦЗ
15
Дани Пинильос
ЦЗ
8
Дэвид Воган
ЦП
32
Никлас Бендтнер
ЦФ
4-3-3
29
Кушчак
23
Спектор
5
Моррисон
5
Шоттон
17
Гроундс
25
Глисон
8
Кифтенбельд
16
Дэвис
34
Адамс
10
Юткевич
31
Фаббрини
3-2-2-1-1
30
Хендерсон
2
Личай
14
Хоббс
5
Миллс
2
Кэш
28
Мансьенн
20
Перейра
7
Лика
23
Осборн
27
Ассомбалонга
8
Кифтенбельд
8
Гарднер
8
Гарднер
8
Кифтенбельд
31
Фаббрини
11
Коттерилл
11
Коттерилл
31
Фаббрини
7
Лика
15
Пинильос
15
Пинильос
7
Лика
20
Перейра
8
Воган
8
Воган
20
Перейра
Остались в запасе
Бирмингем Сити
Ноттингем Форест
13
Вив Соломон-Отабор
ПВ
2
Джош Когли
ПЗ
1
Адам Легздиньш
ВР
4
Пол Робинсон
ЛЗ
8
Роберт Теше
ЦП
88
Владимир Стойкович
ВР
24
Дамьен Перки
ЦЗ
32
Никлас Бендтнер
ЦФ
Главный тренер
Филипп Монтанье
Остались в запасе
13
Вив Соломон-Отабор
ПВ
2
Джош Когли
ПЗ
1
Адам Легздиньш
ВР
4
Пол Робинсон
ЛЗ
8
Роберт Теше
ЦП
Остались в запасе
88
Владимир Стойкович
ВР
24
Дамьен Перки
ЦЗ
32
Никлас Бендтнер
ЦФ
Главный тренер
Филипп Монтанье
Статистика матча Бирмингем Сити - Ноттингем Форест
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Линкольн
1 : 3
31.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
17.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
- : -
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
18.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Кристал Пэлас
3 : 1
11.10.2026
Ноттингем Форест
Информация о матче
Главный судья:
Питер Бэнкс
(Мерсисайд)
Стадион:
Сент-Эндрюс
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