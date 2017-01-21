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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ноттингем Форест - Бристоль Сити
Ноттингем Форест - Бристоль Сити: обзор матча 21 января 2017
Ноттингем Форест
21.01.2017, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 27 тур
1 : 0
Завершен
Бристоль Сити
67'
Б. Осборн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ноттингем Форест - Бристоль Сити
Желтая карточка
Б. Осборн
90'
+4
Желтая карточка
Д. Уорд
85'
71'
Желтая карточка
Й. Хегелер
69'
Замена
Л. Томлин
️️️️
М. Джурич
ГОЛ! 1:0!
Б. Осборн
Пас отдал
М. Кэш
67'
Замена
Н. Бендтнер
️️️️
М. Миллс
55'
45'
Замена
К. О'Доуда
️️️️
М. Литтл
45'
Замена
Д. Браунхилл
️️️️
Г. О'Нил
35'
Желтая карточка
М. Литтл
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ноттингем Форест
30
Стефен Хендерсон
ВР
2
Эрик Личай
ЦЗ
15
Дани Пинильос
ЦЗ
5
Мэттью Миллс
ЦЗ
14
Джэк Хоббс
ЦЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
8
Дэвид Воган
ЦП
23
Бен Осборн
АП
28
Майкл Мансьенн
ПП
16
Джейми Уорд
ЦФ
27
Бритт Ассомбалонга
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Бристоль Сити
13
Фабиан Гифер
ВР
23
Джо Брайан
ЛЗ
44
Эден Флинт
ЦЗ
32
Хердур Магнуссон
ЦЗ
3
Бэйли Райт
ЦЗ
19
Гари О'Нил
ЦП
13
Йенс Хегелер
ЦП
2
Марк Литтл
ПП
35
Джейми Патерсон
ЦФ
11
Милан Джурич
ЦФ
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
Главный тренер
Ли Джонсон
Ноттингем Форест
88
Владимир Стойкович
ВР
13
Даниэль Фокс
ЦЗ
6
Джо Уорролл
ЦЗ
29
Мустафа Карайол
ЛВ
22
Бен Бреретон
ЛВ
20
Илдеберту Перейра
ЦП
32
Никлас Бендтнер
ЦФ
Бристоль Сити
34
Фрэнк Филдинг
ВР
13
Скотт Голбоурн
ЦЗ
7
Марлон Пак
ЦП
47
Каллум О'Доуда
ЦП
8
Джош Браунхилл
ЦП
18
Аарон Уилбрахам
ЦФ
17
Ли Томлин
ЦФ
3-2-2-1-2
30
Хендерсон
15
Пинильос
5
Миллс
14
Хоббс
2
Личай
2
Кэш
8
Воган
28
Мансьенн
23
Осборн
27
Ассомбалонга
16
Уорд
4-3-3
13
Гифер
44
Флинт
32
Магнуссон
3
Райт
23
Брайан
2
Литтл
13
Хегелер
19
О'Нил
18
Абрахам
11
Джурич
35
Патерсон
5
Миллс
32
Бендтнер
32
Бендтнер
5
Миллс
2
Литтл
47
О'Доуда
47
О'Доуда
2
Литтл
19
О'Нил
8
Браунхилл
8
Браунхилл
19
О'Нил
11
Джурич
17
Томлин
17
Томлин
11
Джурич
Остались в запасе
Ноттингем Форест
Бристоль Сити
29
Мустафа Карайол
ЛВ
22
Бен Бреретон
ЛВ
88
Владимир Стойкович
ВР
13
Даниэль Фокс
ЦЗ
6
Джо Уорролл
ЦЗ
20
Илдеберту Перейра
ЦП
Главный тренер
Оливер Глазнер
34
Фрэнк Филдинг
ВР
13
Скотт Голбоурн
ЦЗ
7
Марлон Пак
ЦП
18
Аарон Уилбрахам
ЦФ
Главный тренер
Ли Джонсон
Остались в запасе
29
Мустафа Карайол
ЛВ
22
Бен Бреретон
ЛВ
88
Владимир Стойкович
ВР
13
Даниэль Фокс
ЦЗ
6
Джо Уорролл
ЦЗ
20
Илдеберту Перейра
ЦП
Остались в запасе
34
Фрэнк Филдинг
ВР
13
Скотт Голбоурн
ЦЗ
7
Марлон Пак
ЦП
18
Аарон Уилбрахам
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Главный тренер
Ли Джонсон
Статистика матча Ноттингем Форест - Бристоль Сити
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
- : -
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
18.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Кристал Пэлас
3 : 1
11.10.2026
Ноттингем Форест
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
- : -
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бристоль Сити
0 : 1
17.10.2026
Шеффилд Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Даррен Бонд
(Ланкашир)
Стадион:
Сити Граунд
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