Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ноттингем Форест - Бирмингем Сити
Ноттингем Форест - Бирмингем Сити: обзор матча 14 октября 2016
Ноттингем Форест
14.10.2016, пятница, 21:45
Англия. Чемпионшип, 12 тур
3 : 1
Завершен
Бирмингем Сити
33'
Э. Личай
63'
А. Веллиос
83'
И. Перейра
71'
Л. Юткевич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ноттингем Форест - Бирмингем Сити
Желтая карточка
И. Перейра
90'
+5
87'
Замена
Р. Браун
️️️️
Д. Дэвис
86'
Желтая карточка
Д. Дэвис
ГОЛ! 3:1!
И. Перейра
Пас отдал
Б. Осборн
83'
Замена
Т. Лам
️️️️
М. Карайол
82'
78'
Желтая карточка
П. Робинсон
Замена
И. Перейра
️️️️
А. Траоре
76'
71'
ГОЛ! 2:1!
Л. Юткевич
Пас отдал
Р. Шоттон
70'
Замена
К. Дональдсон
️️️️
Ж. Магома
Желтая карточка
М. Миллс
66'
64'
Замена
Д. Фаббрини
️️️️
Ч. Адамс
ГОЛ! 2:0!
А. Веллиос
Пас отдал
Х. Лэнсбери
63'
Замена
А. Веллиос
️️️️
Н. Бендтнер
57'
ГОЛ! 1:0!
Э. Личай
Пас отдал
Н. Бендтнер
33'
20'
Желтая карточка
Д. Гроундс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ноттингем Форест
88
Владимир Стойкович
ВР
2
Эрик Личай
ЦЗ
2
Арман Траоре
ЦЗ
24
Дамьен Перки
ЦЗ
5
Мэттью Миллс
ЦЗ
23
Бен Осборн
ЛП
29
Мустафа Карайол
ЛВ
8
Крис Коэн
ЦП
23
Хенри Лэнсбери
АП
8
Дэвид Воган
ПП
32
Никлас Бендтнер
ЦФ
Главный тренер
Филипп Монтанье
Бирмингем Сити
1
Адам Легздиньш
ВР
4
Пол Робинсон
ЛЗ
5
Райан Шоттон
ЦЗ
17
Джонатан Гроундс
ЦЗ
5
Майкл Моррисон
ЦЗ
25
Стефен Глисон
ЦП
19
Жак Магома
ЦП
34
Чарли Адамс
АП
16
Дэвид Дэвис
ПП
11
Дэвид Коттерилл
ЦФ
10
Лукаш Юткевич
ЦФ
Ноттингем Форест
30
Стефен Хендерсон
ВР
3
Томас Лам
ЦЗ
20
Илдеберту Перейра
ЦП
23
Пайтим Касами
ЦП
7
Джордж Грант
ЦП
27
Апостолос Веллиос
ЦФ
12
Николао Думитру
ЦФ
Бирмингем Сити
29
Томаш Кушчак
ВР
22
Ройс Уиггинс
ЦЗ
10
Рис Браун
ЦП
8
Майкел Кифтенбельд
ЦП
8
Клейтон Дональдсон
ЦФ
31
Диего Фаббрини
ЦФ
21
Грег Стюарт
ЦФ
4-3-2-1
88
Стойкович
2
Личай
24
Перки
5
Миллс
2
Траоре
23
Осборн
8
Коэн
8
Воган
29
Карайол
23
Лэнсбери
32
Бендтнер
4-3-1-2
1
Легздиньш
5
Шоттон
17
Гроундс
5
Моррисон
4
Робинсон
16
Дэвис
19
Магома
25
Глисон
34
Адамс
10
Юткевич
11
Коттерилл
29
Карайол
3
Лам
3
Лам
29
Карайол
2
Траоре
20
Перейра
20
Перейра
2
Траоре
32
Бендтнер
27
Веллиос
27
Веллиос
32
Бендтнер
16
Дэвис
10
Браун
10
Браун
16
Дэвис
19
Магома
8
Дональдсон
8
Дональдсон
19
Магома
34
Адамс
31
Фаббрини
31
Фаббрини
34
Адамс
Остались в запасе
Ноттингем Форест
Бирмингем Сити
30
Стефен Хендерсон
ВР
23
Пайтим Касами
ЦП
7
Джордж Грант
ЦП
12
Николао Думитру
ЦФ
Главный тренер
Филипп Монтанье
22
Ройс Уиггинс
ЦЗ
29
Томаш Кушчак
ВР
8
Майкел Кифтенбельд
ЦП
21
Грег Стюарт
ЦФ
Остались в запасе
30
Стефен Хендерсон
ВР
23
Пайтим Касами
ЦП
7
Джордж Грант
ЦП
12
Николао Думитру
ЦФ
Остались в запасе
22
Ройс Уиггинс
ЦЗ
29
Томаш Кушчак
ВР
8
Майкел Кифтенбельд
ЦП
21
Грег Стюарт
ЦФ
Главный тренер
Филипп Монтанье
Статистика матча Ноттингем Форест - Бирмингем Сити
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
- : -
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
18.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Кристал Пэлас
3 : 1
11.10.2026
Ноттингем Форест
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Линкольн
1 : 3
31.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
17.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Информация о матче
Главный судья:
Джереми Симпсон
(Ланкашир)
Стадион:
Сити Граунд
Новости команд
Все
Ноттингем Форест
Бирмингем Сити
АПЛ: шансы «Борнмута» и «Ноттингем Форест» на победу в матче 11-го тура
10:01
АПЛ. «Манчестер Сити» потерпел третье поражение подряд (1:3)
7 ноября
«Ноттингем Форест» – «Манчестер Сити»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Ноттингем Форест» и «Манчестер Сити» на победу в матче 10 тура
6 ноября
Премьер-лига Англии: шансы «Брентфорда» и «Ноттингем Фореста» на победу в матче 9-го тура
30 октября
АПЛ: шансы «Борнмута» и «Ноттингем Форест» на победу в матче 11-го тура
10:01
АПЛ. «Манчестер Сити» потерпел третье поражение подряд (1:3)
7 ноября
«Ноттингем Форест» – «Манчестер Сити»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Ноттингем Форест» и «Манчестер Сити» на победу в матче 10 тура
6 ноября
Премьер-лига Англии: шансы «Брентфорда» и «Ноттингем Фореста» на победу в матче 9-го тура
30 октября
«Бирмингем Сити» – «Брентфорд»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 августа 2026
25 августа
«Бирмингем» – «Брентфорд»: кто победит в матче 2-го раунда Кубка лиги 2026/2027
24 августа
Товарищеский матч. «Барселона» не справилась с командой из Чемпионшипа
31 июля
В Англии построят уникальный стадион за 2,5 миллиарда
2025.11.22 01:25
13
Назван третий претендент на Сперцяна из Англии
2025.08.21 21:49
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+