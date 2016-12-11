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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Дерби Каунти - Ноттингем Форест
Дерби Каунти - Ноттингем Форест: обзор матча 11 декабря 2016
Дерби Каунти
11.12.2016, воскресенье, 15:00
Англия. Чемпионшип, 20 тур
3 : 0
Завершен
Ноттингем Форест
33'
Н. Бендтнер (АГ)
56'
Т. Инс
64'
У. Хьюз
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дерби Каунти - Ноттингем Форест
90'
Желтая карточка
Э. Личай
84'
Замена
Д. Воган
️️️️
М. Кэш
Замена
А. Вайманн
️️️️
Т. Инс
84'
Замена
К. Брайсон
️️️️
У. Хьюз
76'
Замена
М. Выдра
️️️️
Д. Бент
72'
Желтая карточка
У. Хьюз
71'
70'
Замена
И. Перейра
️️️️
Т. Лам
65'
Желтая карточка
М. Кэш
ГОЛ! 3:0!
У. Хьюз
64'
60'
Замена
А. Веллиос
️️️️
М. Карайол
ГОЛ! 2:0!
Т. Инс
Пас отдал
К. Бэйрд
56'
50'
Желтая карточка
Т. Лам
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Н. Бендтнер
33'
11'
Желтая карточка
Д. Перки
Желтая карточка
Д. Бент
11'
9'
Желтая карточка
Б. Осборн
Желтая карточка
Б. Джонсон
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дерби Каунти
33
Скотт Карсон
ВР
22
Крис Бэйрд
ЦЗ
36
Ричард Кио
ЦЗ
15
Алекс Пирс
ЦЗ
19
Джейкоб Баттерфилд
ЦП
29
Маркус Ольссон
ЦП
19
Уилл Хьюз
ЦП
4
Брэдли Джонсон
ЦП
77
Джонни Расселл
ЛФ
10
Даррен Бент
ЦФ
10
Томас Инс
РФ
Главный тренер
Стив Макларен
Ноттингем Форест
88
Владимир Стойкович
ВР
24
Дамьен Перки
ЦЗ
5
Мэттью Миллс
ЦЗ
28
Майкл Мансьенн
ЦЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
23
Бен Осборн
ЛП
2
Эрик Личай
ЛП
29
Мустафа Карайол
ЛВ
23
Пайтим Касами
ЦП
3
Томас Лам
АП
32
Никлас Бендтнер
ЦФ
Главный тренер
Филипп Монтанье
Дерби Каунти
1
Джонатан Митчелл
ВР
5
Джейсон Шекелл
ЦЗ
9
Абдул Камара
ЦП
6
Джейми Хансон
ЦП
7
Крэйг Брайсон
ЦП
18
Андреас Вайманн
ЦФ
11
Матей Выдра
ЦФ
Ноттингем Форест
30
Стефен Хендерсон
ВР
2
Арман Траоре
ЦЗ
6
Джо Уорролл
ЦЗ
20
Илдеберту Перейра
ЦП
8
Дэвид Воган
ЦП
27
Апостолос Веллиос
ЦФ
3-4-3
33
Карсон
22
Бэйрд
36
Кио
15
Пирс
19
Баттерфилд
19
Хьюз
4
Джонсон
29
Ольссон
77
Расселл
10
Бент
10
Инс
4-3-2-1
88
Стойкович
2
Кэш
5
Миллс
28
Мансьенн
24
Перки
23
Осборн
23
Касами
2
Личай
3
Лам
29
Карайол
32
Бендтнер
19
Хьюз
7
Брайсон
7
Брайсон
19
Хьюз
10
Инс
18
Вайманн
18
Вайманн
10
Инс
10
Бент
11
Выдра
11
Выдра
10
Бент
3
Лам
20
Перейра
20
Перейра
3
Лам
2
Кэш
8
Воган
8
Воган
2
Кэш
29
Карайол
27
Веллиос
27
Веллиос
29
Карайол
Остались в запасе
Дерби Каунти
Ноттингем Форест
1
Джонатан Митчелл
ВР
5
Джейсон Шекелл
ЦЗ
9
Абдул Камара
ЦП
6
Джейми Хансон
ЦП
Главный тренер
Стив Макларен
30
Стефен Хендерсон
ВР
2
Арман Траоре
ЦЗ
6
Джо Уорролл
ЦЗ
Главный тренер
Филипп Монтанье
Остались в запасе
1
Джонатан Митчелл
ВР
5
Джейсон Шекелл
ЦЗ
9
Абдул Камара
ЦП
6
Джейми Хансон
ЦП
Остались в запасе
30
Стефен Хендерсон
ВР
2
Арман Траоре
ЦЗ
6
Джо Уорролл
ЦЗ
Главный тренер
Стив Макларен
Главный тренер
Филипп Монтанье
Статистика матча Дерби Каунти - Ноттингем Форест
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
- : -
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
- : -
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
18.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Кристал Пэлас
3 : 1
11.10.2026
Ноттингем Форест
Информация о матче
Главный судья:
Крис Кавана
(Ланкашир)
Стадион:
Прайд Парк
Новости команд
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Дерби Каунти
Ноттингем Форест
АПЛ: шансы «Борнмута» и «Ноттингем Форест» на победу в матче 11-го тура
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10:01
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«Ноттингем Форест» – «Манчестер Сити»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
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