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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Бристоль Сити - Ноттингем Форест
Бристоль Сити - Ноттингем Форест: обзор матча 01 октября 2016
Бристоль Сити
01.10.2016, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 11 тур
2 : 1
Завершен
Ноттингем Форест
65'
Т. Абрахам
68'
Д. Патерсон
33'
А. Веллиос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бристоль Сити - Ноттингем Форест
90'
Замена
А. Траоре
️️️️
Б. Осборн
Замена
Д. Брайан
️️️️
Б. Рид
82'
76'
Замена
Н. Бендтнер
️️️️
Лика
ГОЛ! 2:1!
Д. Патерсон
Пас отдал
Т. Абрахам
68'
Желтая карточка
Т. Абрахам
66'
ГОЛ! 1:1!
Т. Абрахам
65'
60'
Желтая карточка
Б. Осборн
Желтая карточка
Г. О'Нил
59'
45'
Замена
Т. Лам
️️️️
Д. Перки
Замена
А. Уилбрахам
️️️️
М. Пак
45'
Замена
Г. О'Нил
️️️️
Т. Мур
45'
33'
ГОЛ! 0:1!
А. Веллиос
Желтая карточка
Б. Рид
24'
23'
Желтая карточка
Д. Фокс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бристоль Сити
34
Фрэнк Филдинг
ВР
15
Тэйлор Мур
ЦЗ
13
Скотт Голбоурн
ЦЗ
44
Эден Флинт
ЦЗ
32
Хердур Магнуссон
ЦЗ
47
Каллум О'Доуда
ЦП
8
Джош Браунхилл
ЦП
14
Бобби Рид
АП
7
Марлон Пак
ПП
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
35
Джейми Патерсон
ЦФ
Главный тренер
Ли Джонсон
Ноттингем Форест
88
Владимир Стойкович
ВР
13
Даниэль Фокс
ЦЗ
5
Мэттью Миллс
ЦЗ
24
Дамьен Перки
ЦЗ
2
Эрик Личай
ЦЗ
23
Хенри Лэнсбери
ЦП
8
Крис Коэн
ЦП
23
Пайтим Касами
ПП
23
Бен Осборн
ЛФ
27
Апостолос Веллиос
ЦФ
7
Лика
РФ
Главный тренер
Филипп Монтанье
Бристоль Сити
12
Ричард О'Доннелл
ВР
23
Джо Брайан
ЛЗ
2
Адам Мэтьюз
ЦЗ
19
Гари О'Нил
ЦП
15
Люк Фримен
АП
18
Аарон Уилбрахам
ЦФ
9
Густав Энгвалль
ЦФ
Ноттингем Форест
30
Стефен Хендерсон
ВР
3
Томас Лам
ЦЗ
2
Арман Траоре
ЦЗ
7
Джордж Грант
ЦП
8
Дэвид Воган
ЦП
12
Николао Думитру
ЦФ
32
Никлас Бендтнер
ЦФ
4-3-1-2
34
Филдинг
15
Мур
44
Флинт
32
Магнуссон
13
Голбоурн
47
О'Доуда
8
Браунхилл
7
Пак
14
Рид
35
Патерсон
18
Абрахам
4-3-3
88
Стойкович
5
Миллс
24
Перки
2
Личай
13
Фокс
23
Касами
8
Коэн
23
Лэнсбери
7
Лика
27
Веллиос
23
Осборн
14
Рид
23
Брайан
23
Брайан
14
Рид
15
Мур
19
О'Нил
19
О'Нил
15
Мур
7
Пак
18
Уилбрахам
18
Уилбрахам
7
Пак
24
Перки
3
Лам
3
Лам
24
Перки
23
Осборн
2
Траоре
2
Траоре
23
Осборн
7
Лика
32
Бендтнер
32
Бендтнер
7
Лика
Остались в запасе
Бристоль Сити
Ноттингем Форест
15
Люк Фримен
АП
12
Ричард О'Доннелл
ВР
2
Адам Мэтьюз
ЦЗ
9
Густав Энгвалль
ЦФ
Главный тренер
Ли Джонсон
30
Стефен Хендерсон
ВР
7
Джордж Грант
ЦП
8
Дэвид Воган
ЦП
12
Николао Думитру
ЦФ
Главный тренер
Филипп Монтанье
Остались в запасе
15
Люк Фримен
АП
12
Ричард О'Доннелл
ВР
2
Адам Мэтьюз
ЦЗ
9
Густав Энгвалль
ЦФ
Остались в запасе
30
Стефен Хендерсон
ВР
7
Джордж Грант
ЦП
8
Дэвид Воган
ЦП
12
Николао Думитру
ЦФ
Главный тренер
Ли Джонсон
Главный тренер
Филипп Монтанье
Статистика матча Бристоль Сити - Ноттингем Форест
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
- : -
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бристоль Сити
0 : 1
17.10.2026
Шеффилд Юнайтед
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
- : -
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
18.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Кристал Пэлас
3 : 1
11.10.2026
Ноттингем Форест
Информация о матче
Главный судья:
Скотт Данкан
(Нортамберленд)
Стадион:
Эштон Гэйт
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