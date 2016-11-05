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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ноттингем Форест - Куинз Парк Рейнджерс
Ноттингем Форест - Куинз Парк Рейнджерс: обзор матча 05 ноября 2016
Ноттингем Форест
05.11.2016, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 16 тур
1 : 1
Завершен
Куинз Парк Рейнджерс
38'
Б. Ассомбалонга
84'
И. Силла
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ноттингем Форест - Куинз Парк Рейнджерс
Замена
А. Веллиос
️️️️
Б. Ассомбалонга
90'
+3
Желтая карточка
Э. Личай
90'
85'
Желтая карточка
И. Силла
84'
Замена
Н. Эль-Хайяти
️️️️
Д. Робинсон
84'
ГОЛ! 1:1!
И. Силла
Пас отдал
Н. Эль-Хайяти
Замена
Т. Лам
️️️️
К. Коэн
82'
77'
Замена
И. Силла
️️️️
К. Вашингтон
Вторая желтая
И. Перейра
71'
Желтая карточка
К. Коэн
69'
67'
Желтая карточка
Д. Робинсон
Желтая карточка
И. Перейра
66'
Желтая карточка
В. Стойкович
61'
55'
Замена
О. Шодипо
️️️️
П. Вшолек
Желтая карточка
Д. Уорролл
50'
ГОЛ! 1:0!
Б. Ассомбалонга
Пас отдал
П. Касами
38'
34'
Вторая желтая
К. Хенри
11'
Желтая карточка
К. Хенри
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ноттингем Форест
88
Владимир Стойкович
ВР
24
Дамьен Перки
ЦЗ
6
Джо Уорролл
ЦЗ
5
Мэттью Миллс
ЦЗ
23
Бен Осборн
ЛП
2
Эрик Личай
ЛП
23
Пайтим Касами
ЦП
23
Хенри Лэнсбери
ЦП
8
Крис Коэн
АП
20
Илдеберту Перейра
ПП
27
Бритт Ассомбалонга
ЦФ
Главный тренер
Филипп Монтанье
Куинз Парк Рейнджерс
12
Алекс Смитис
ВР
24
Грант Холл
ЦЗ
5
Недум Онуоха
ЦЗ
24
Джеймс Перч
ЦЗ
14
Джек Робинсон
ЦЗ
20
Карл Хенри
ЦП
9
Тьяррон Чери
АП
24
Джордан Кузинс
ПП
22
Павел Вшолек
ПВ
14
Конор Вашингтон
ЦФ
91
Себастьян Полтер
ЦФ
Главный тренер
Джимми Флойд Хассельбайнк
Ноттингем Форест
30
Стефен Хендерсон
ВР
3
Томас Лам
ЦЗ
13
Даниэль Фокс
ЦЗ
7
Лика
ЦП
7
Джордж Грант
ЦП
27
Апостолос Веллиос
ЦФ
12
Николао Думитру
ЦФ
Куинз Парк Рейнджерс
13
Мэтт Ингрэм
ВР
22
Нико Хямяляйнен
ЦЗ
6
Джоэль Линч
ЦЗ
7
Бен Глэдвин
АП
30
Оламиде Шодипо
ЦФ
26
Идрисса Силла
ЦФ
19
Нассер Эль-Хайяти
ЦФ
3-5-1-1
88
Стойкович
24
Перки
6
Уорролл
5
Миллс
2
Личай
23
Осборн
23
Касами
23
Лэнсбери
20
Перейра
8
Коэн
27
Ассомбалонга
4-2-2-2
12
Смитис
5
Онуоха
24
Перч
14
Робинсон
24
Холл
24
Кузинс
20
Хенри
22
Вшолек
9
Чери
91
Полтер
14
Вашингтон
8
Коэн
3
Лам
3
Лам
8
Коэн
27
Ассомбалонга
27
Веллиос
27
Веллиос
27
Ассомбалонга
22
Вшолек
30
Шодипо
30
Шодипо
22
Вшолек
14
Вашингтон
26
Силла
26
Силла
14
Вашингтон
14
Робинсон
19
Эль-Хайяти
19
Эль-Хайяти
14
Робинсон
Остались в запасе
Ноттингем Форест
Куинз Парк Рейнджерс
30
Стефен Хендерсон
ВР
13
Даниэль Фокс
ЦЗ
7
Лика
ЦП
7
Джордж Грант
ЦП
12
Николао Думитру
ЦФ
Главный тренер
Филипп Монтанье
13
Мэтт Ингрэм
ВР
22
Нико Хямяляйнен
ЦЗ
6
Джоэль Линч
ЦЗ
7
Бен Глэдвин
АП
Главный тренер
Джимми Флойд Хассельбайнк
Остались в запасе
30
Стефен Хендерсон
ВР
13
Даниэль Фокс
ЦЗ
7
Лика
ЦП
7
Джордж Грант
ЦП
12
Николао Думитру
ЦФ
Остались в запасе
13
Мэтт Ингрэм
ВР
22
Нико Хямяляйнен
ЦЗ
6
Джоэль Линч
ЦЗ
7
Бен Глэдвин
АП
Главный тренер
Филипп Монтанье
Главный тренер
Джимми Флойд Хассельбайнк
Статистика матча Ноттингем Форест - Куинз Парк Рейнджерс
5
1
1
3
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
- : -
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
18.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Кристал Пэлас
3 : 1
11.10.2026
Ноттингем Форест
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
- : -
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
17.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Информация о матче
Главный судья:
Кейт Страуд
(Гемпшир)
Стадион:
Сити Граунд
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