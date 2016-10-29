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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Рединг - Ноттингем Форест
Рединг - Ноттингем Форест: обзор матча 29 октября 2016
Рединг
29.10.2016, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 15 тур
2 : 0
Завершен
Ноттингем Форест
10'
Г. МакКлири
62'
К. Гантер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рединг - Ноттингем Форест
Замена
Д. Обита
️️️️
Г. МакКлири
90'
84'
Замена
Н. Думитру
️️️️
К. Коэн
Желтая карточка
Д. Уильямс
83'
Замена
К. Хэрриот
️️️️
Р. Беренс
75'
ГОЛ! 2:0!
К. Гантер
62'
60'
Замена
Д. Фокс
️️️️
А. Траоре
58'
Замена
Б. Ассомбалонга
️️️️
А. Веллиос
Замена
Д. Эванс
️️️️
Д. ван ден Берг
55'
Желтая карточка
Д. ван ден Берг
52'
51'
Желтая карточка
Х. Лэнсбери
36'
Желтая карточка
А. Траоре
Желтая карточка
Л. Мур
26'
ГОЛ! 1:0!
Г. МакКлири
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рединг
26
Али Аль-Хабси
ВР
2
Крис Гантер
ЦЗ
6
Тайлер Блэкетт
ЦЗ
5
Пол МакШейн
ЦЗ
26
Лиам Мур
ЦЗ
8
Джон Свифт
ЦП
19
Даниэль Уильямс
ЦП
7
Рой Беренс
ЦП
8
Джои ван ден Берг
ПП
29
Янн Керморган
ЦФ
12
Гэрэт МакКлири
ЦФ
Главный тренер
Яп Стам
Ноттингем Форест
88
Владимир Стойкович
ВР
24
Дамьен Перки
ЦЗ
5
Мэттью Миллс
ЦЗ
6
Джо Уорролл
ЦЗ
23
Бен Осборн
ЛП
2
Арман Траоре
ЛП
23
Пайтим Касами
ЦП
23
Хенри Лэнсбери
ЦП
8
Крис Коэн
АП
2
Эрик Личай
ПП
27
Апостолос Веллиос
ЦФ
Главный тренер
Филипп Монтанье
Рединг
31
Стюарт Мур
ВР
27
Теннай Уотсон
ПЗ
4
Лайам Келли
ЦП
21
Джордан Обита
ЦП
11
Каллум Хэрриот
ЦП
4
Джордж Эванс
ЦП
9
Доминик Самуэль
ЦФ
Ноттингем Форест
30
Стефен Хендерсон
ВР
13
Даниэль Фокс
ЦЗ
7
Лика
ЦП
7
Джордж Грант
ЦП
12
Николао Думитру
ЦФ
27
Бритт Ассомбалонга
ЦФ
4-4-2
26
Аль-Хабси
2
Гантер
5
МакШейн
26
Мур
6
Блэкетт
8
Свифт
19
Уильямс
7
Беренс
8
ван ден Берг
12
МакКлири
29
Керморган
3-5-1-1
88
Стойкович
24
Перки
5
Миллс
6
Уорролл
2
Личай
23
Осборн
23
Касами
23
Лэнсбери
2
Траоре
8
Коэн
27
Веллиос
12
МакКлири
21
Обита
21
Обита
12
МакКлири
7
Беренс
11
Хэрриот
11
Хэрриот
7
Беренс
8
ван ден Берг
4
Эванс
4
Эванс
8
ван ден Берг
2
Траоре
13
Фокс
13
Фокс
2
Траоре
8
Коэн
12
Думитру
12
Думитру
8
Коэн
27
Веллиос
27
Ассомбалонга
27
Ассомбалонга
27
Веллиос
Остались в запасе
Рединг
Ноттингем Форест
27
Теннай Уотсон
ПЗ
31
Стюарт Мур
ВР
4
Лайам Келли
ЦП
9
Доминик Самуэль
ЦФ
Главный тренер
Яп Стам
30
Стефен Хендерсон
ВР
7
Лика
ЦП
7
Джордж Грант
ЦП
Главный тренер
Филипп Монтанье
Остались в запасе
27
Теннай Уотсон
ПЗ
31
Стюарт Мур
ВР
4
Лайам Келли
ЦП
9
Доминик Самуэль
ЦФ
Остались в запасе
30
Стефен Хендерсон
ВР
7
Лика
ЦП
7
Джордж Грант
ЦП
Главный тренер
Яп Стам
Главный тренер
Филипп Монтанье
Статистика матча Рединг - Ноттингем Форест
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Рединг
Англия. Первая лига, 16 тур
Рединг
- : -
21.11.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
3 : 1
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 12 тур
Рединг
1 : 0
21.10.2026
Лейтон Ориент
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
- : -
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
18.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Кристал Пэлас
3 : 1
11.10.2026
Ноттингем Форест
Информация о матче
Главный судья:
Энди Дэвис
(Хэмпшир)
Стадион:
Мадейски
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