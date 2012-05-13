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Рафаэле Рубино
Статистика
Рафаэле Рубино - статистика
Завершил карьеру
9 января 1978 (48), Бари
#9 | Нападающий
176 см
Италия
Статистика
Статистика по турнирам
Италия. Серия А 2011/2012
Команда
И
Г
П
Ж
К
Новара
17
2
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 38 тур
Милан
2 : 1
13.05.2012
Новара
Был в запасе
Италия. Серия А, 37 тур
Новара
3 : 0
06.05.2012
Чезена
78' - 90'
Италия. Серия А, 36 тур
Фиорентина
2 : 2
02.05.2012
Новара
1' - 75'
Италия. Серия А, 33 тур
Новара
2 : 1
25.04.2012
Лацио
Был в запасе
Италия. Серия А, 34 тур
Наполи
2 : 0
21.04.2012
Новара
78' - 90'
Италия. Серия А, 32 тур
Парма
2 : 0
11.04.2012
Новара
Был в запасе
Италия. Серия А, 31 тур
Новара
1 : 1
07.04.2012
Дженоа
54' - 90'
Италия. Серия А, 30 тур
Рома
5 : 2
01.04.2012
Новара
Был в запасе
Италия. Серия А, 27 тур
Новара
1 : 0
11.03.2012
Удинезе
Был в запасе
Италия. Серия А, 26 тур
Болонья
1 : 0
04.03.2012
Новара
67' - 90'
80'
Италия. Серия А, 25 тур
Катания
3 : 1
26.02.2012
Новара
66' - 90'
84'
Италия. Серия А, 24 тур
Новара
0 : 0
19.02.2012
Аталанта
Был в запасе
Италия. Серия А, 23 тур
Интер
0 : 1
12.02.2012
Новара
Был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Новара
0 : 0
05.02.2012
Кальяри
90' - 90'
Италия. Серия А, 21 тур
Новара
1 : 2
02.02.2012
Кьево
67' - 90'
Италия. Серия А, 20 тур
Палермо
2 : 0
29.01.2012
Новара
80' - 90'
Италия. Серия А, 19 тур
Новара
0 : 3
22.01.2012
Милан
62' - 90'
Италия. Серия А, 18 тур
Чезена
3 : 1
15.01.2012
Новара
Был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Новара
0 : 3
08.01.2012
Фиорентина
50' - 90'
Италия. Серия А, 1 тур
Новара
2 : 2
21.12.2011
Палермо
1' - 67'
Италия. Серия А, 16 тур
Ювентус
2 : 0
18.12.2011
Новара
1' - 77'
Италия. Серия А, 15 тур
Новара
1 : 1
11.12.2011
Наполи
1' - 90'
Италия. Серия А, 14 тур
Лацио
3 : 0
05.12.2011
Новара
1' - 90'
Италия. Серия А, 13 тур
Новара
2 : 1
26.11.2011
Парма
1' - 90'
70'
Италия. Серия А, 12 тур
Дженоа
1 : 0
20.11.2011
Новара
1' - 90'
32'
Италия. Серия А, 7 тур
Новара
0 : 2
16.10.2011
Болонья
Был в запасе
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