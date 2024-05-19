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Огужан Озякуп - статистика

Завершил карьеру
23 сентября 1992 (33), Зандам
#15 | Полузащитник
180 см | 75 кг
Турция | Нидерланды
Статистика Новости Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Фортуна
22
1
1
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Хераклес
0 : 0
19.05.2024
Фортуна
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
Фортуна
0 : 1
14.04.2024
Фейеноорд
1' - 77'
Нидерланды. Эредивизие, 29 тур
Твенте
2 : 0
06.04.2024
Фортуна
1' - 79'
Нидерланды. Эредивизие, 28 тур
Фортуна
1 : 1
02.04.2024
НЕК
1' - 81'
37'
Нидерланды. Эредивизие, 27 тур
Спарта
4 : 0
30.03.2024
Фортуна
1' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 26 тур
Фортуна
3 : 1
16.03.2024
Зволле
1' - 82'
59'
Нидерланды. Эредивизие, 25 тур
Аякс
2 : 2
10.03.2024
Фортуна
1' - 76'
Нидерланды. Эредивизие, 24 тур
Фортуна
5 : 2
03.03.2024
Экселсиор
1' - 71'
Нидерланды. Эредивизие, 23 тур
РКС Ваалвейк
0 : 1
24.02.2024
Фортуна
46' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 22 тур
Фортуна
1 : 2
17.02.2024
АЗ Алкмаар
85' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 21 тур
Утрехт
4 : 0
11.02.2024
Фортуна
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 20 тур
Фортуна
3 : 3
03.02.2024
Херенвен
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 19 тур
Волендам
0 : 1
28.01.2024
Фортуна
83' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 18 тур
Алмере Сити
0 : 0
24.01.2024
Фортуна
90' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 17 тур
Фортуна
0 : 2
13.01.2024
Спарта
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 16 тур
НЕК
4 : 1
15.12.2023
Фортуна
76' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 15 тур
Фортуна
1 : 0
10.12.2023
РКС Ваалвейк
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Фортуна
4 : 1
10.11.2023
Хераклес
77' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
ПСВ
3 : 1
21.10.2023
Фортуна
46' - 90'
70'
Нидерланды. Эредивизие, 8 тур
Фортуна
0 : 3
08.10.2023
Твенте
1' - 64'
Нидерланды. Эредивизие, 7 тур
АЗ Алкмаар
4 : 0
01.10.2023
Фортуна
1' - 57'
Нидерланды. Эредивизие, 6 тур
Гоу Эхед Иглс
3 : 0
22.09.2023
Фортуна
61' - 90'
75'
Нидерланды. Эредивизие, 5 тур
Фортуна
3 : 1
16.09.2023
Волендам
55' - 90'
59'
Нидерланды. Эредивизие, 4 тур
Фортуна
0 : 0
03.09.2023
Аякс
88' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 3 тур
Экселсиор
2 : 2
26.08.2023
Фортуна
1' - 55'
Нидерланды. Эредивизие, 2 тур
Фортуна
2 : 1
19.08.2023
Алмере Сити
71' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 1 тур
Фейеноорд
0 : 0
13.08.2023
Фортуна
74' - 90'
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