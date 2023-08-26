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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Экселсиор - Фортуна
Экселсиор - Фортуна: обзор матча 26 августа 2023
Экселсиор
26.08.2023, суббота, 22:00
Нидерланды. Эредивизие, 3 тур
2 : 2
Завершен
Фортуна
30'
Н. Аграфиотис
74'
O. Uddenäs
68'
Д. Дуарте
78'
М. Бельхейр
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Экселсиор - Фортуна
88'
Замена
А. Ферати
️️️️
И. Кордоба
88'
Замена
К. Сирхейс
️️️️
А. Халилович
Замена
Т. Пэррот
️️️️
Д. Санчес-Фернандес
86'
78'
ГОЛ! 2:2!
М. Бельхейр
Желтая карточка
Ю. Бас
76'
ГОЛ! 2:1!
O. Uddenäs
74'
Замена
С. Сандра
️️️️
Н. Науйокс
72'
Замена
O. Uddenäs
️️️️
Л. Лабру
72'
70'
Замена
Р. Вита
️️️️
М. Дийкс
68'
ГОЛ! 1:1!
Д. Дуарте
64'
Желтая карточка
Р. Гут
Замена
С. Ньюпорт
️️️️
С. Сеймор
55'
55'
Замена
М. Бельхейр
️️️️
О. Озякуп
ГОЛ! 1:0!
Н. Аграфиотис
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Экселсиор
1
Стейн ван Гассел
ВР
92
Артур Загре
ЛЗ
2
Сиб Хореманс
ЦЗ
32
Редуан Эль-Яакуби
ЦЗ
4
Casper Widell
ЦЗ
34
Серано Сеймор
ЦЗ
6
Юлиан Бас
ЛВ
30
Деренсили Санчес-Фернандес
ЛВ
10
Ноа Науйокс
АП
25
Николас Аграфиотис
ЦФ
7
Лазарос Лабру
ЦФ
Главный тренер
Маринус Дейкхейзен
Фортуна
1
Ивор Пандур
ВР
35
Митчелл Дийкс
ЛЗ
3
Родриго Гут
ЦЗ
22
Димитриос Сиовас
ЦЗ
12
Иво Пинту
ЦЗ
14
Иньиго Кордоба
ЛВ
32
Лорейн Розье
ОП
23
Дерой Дуарте
ЦП
15
Огужан Озякуп
ЦП
10
Ален Халилович
АП
14
Тижани Нослин
ПВ
Главный тренер
Хулио Веласкес
Экселсиор
18
Норберт Алблас
ВР
20
Паскаль Куйпер
ВР
3
Ян Смайлерс
ЛЗ
16
Свен Ньюпорт
ЦЗ
2
Мимейрхел Бенита
ПЗ
14
Сиссе Сандра
АП
19
Трой Пэррот
ЦФ
10
Oscar Uddenäs
ЦФ
93
Richie Omorowa
ЦФ
Фортуна
1
Luuk Koopmans
ВР
22
Том Хендрикс
ВР
21
Реми Вита
ЛЗ
55
Стипе Радич
ЦЗ
8
Садик Фофана
ЦЗ
98
Натан Маркело
ПЗ
10
Арианит Ферати
ЦП
14
Мухамед Бельхейр
ЦФ
14
Кай Сирхейс
ЦФ
39
Milan Robberechts
ЦФ
3-2-3-2
1
ван Гассел
32
Эль-Яакуби
4
34
Сеймор
92
Загре
2
Хореманс
30
Санчес-Фернандес
10
Науйокс
6
Бас
7
Лабру
25
Аграфиотис
4-1-2-3
1
Пандур
3
Гут
22
Сиовас
12
Пинту
35
Дийкс
32
Розье
23
Дуарте
15
Озякуп
14
Нослин
10
Халилович
14
Кордоба
34
Сеймор
16
Ньюпорт
16
Ньюпорт
34
Сеймор
10
Науйокс
14
Сандра
14
Сандра
10
Науйокс
30
Санчес-Фернандес
19
Пэррот
19
Пэррот
30
Санчес-Фернандес
7
Лабру
10
10
7
Лабру
35
Дийкс
21
Вита
21
Вита
35
Дийкс
14
Кордоба
10
Ферати
10
Ферати
14
Кордоба
15
Озякуп
14
Бельхейр
14
Бельхейр
15
Озякуп
10
Халилович
14
Сирхейс
14
Сирхейс
10
Халилович
Остались в запасе
Экселсиор
Фортуна
18
Норберт Алблас
ВР
20
Паскаль Куйпер
ВР
3
Ян Смайлерс
ЛЗ
2
Мимейрхел Бенита
ПЗ
93
Richie Omorowa
ЦФ
Главный тренер
Маринус Дейкхейзен
1
Luuk Koopmans
ВР
22
Том Хендрикс
ВР
55
Стипе Радич
ЦЗ
8
Садик Фофана
ЦЗ
98
Натан Маркело
ПЗ
39
Milan Robberechts
ЦФ
Главный тренер
Хулио Веласкес
Остались в запасе
18
Норберт Алблас
ВР
20
Паскаль Куйпер
ВР
3
Ян Смайлерс
ЛЗ
2
Мимейрхел Бенита
ПЗ
93
Richie Omorowa
ЦФ
Остались в запасе
1
Luuk Koopmans
ВР
22
Том Хендрикс
ВР
55
Стипе Радич
ЦЗ
8
Садик Фофана
ЦЗ
98
Натан Маркело
ПЗ
39
Milan Robberechts
ЦФ
Главный тренер
Маринус Дейкхейзен
Главный тренер
Хулио Веласкес
Статистика матча Экселсиор - Фортуна
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Экселсиор
- : -
28.11.2026
Телстар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Фейеноорд
2 : 3
21.11.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Экселсиор
0 : 1
07.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Экселсиор
0 : 9
01.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Фортуна
1 : 0
25.10.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Херенвен
4 : 0
16.10.2026
Экселсиор
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фортуна
- : -
29.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гоу Эхед Иглс
0 : 1
22.11.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Фортуна
2 : 2
07.11.2026
Телстар
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Фортуна
1 : 0
25.10.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
НЕК
2 : 2
18.10.2026
Фортуна
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