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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Фейеноорд - Фортуна
Фейеноорд - Фортуна: обзор матча 13 августа 2023
Фейеноорд
13.08.2023, воскресенье, 15:30
Нидерланды. Эредивизие, 1 тур
0 : 0
Завершен
Фортуна
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фейеноорд - Фортуна
90'
Желтая карточка
Т. Нослин
88'
Желтая карточка
Д. Дуарте
85'
Замена
А. Ферати
️️️️
А. Халилович
Замена
Т. ван дер Белт
️️️️
К. Стенгс
83'
Замена
Я. Минте
️️️️
И. Пайшао
83'
Замена
А. Джаханбакш
️️️️
К. Тимбер
76'
Замена
А. Уэда
️️️️
К. Хартман
76'
74'
Замена
О. Озякуп
️️️️
Л. Розье
68'
Желтая карточка
Р. Гут
62'
Желтая карточка
Д. Сиовас
60'
Замена
М. Дийкс
️️️️
Р. Вита
36'
Желтая карточка
И. Пинту
Замена
Т. Белен
️️️️
Р. Зерруки
34'
Красная карточка
Б. Ньивкоп
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фейеноорд
1
Джастин Бейлов
ВР
3
Квилиндши Хартман
ЛЗ
17
Давид Ганцко
ЦЗ
2
Лютсхарел Гертрейда
ПЗ
14
Игор Пайшао
ЛВ
2
Барт Ньивкоп
ЦП
6
Рамир Зерруки
ЦП
23
Кинтен Тимбер
ЦП
27
Матс Виффер
ЦП
14
Калвин Стенгс
ПВ
29
Сантьяго Хименес
ЦФ
Главный тренер
Арне Слот
Фортуна
1
Ивор Пандур
ВР
21
Реми Вита
ЛЗ
12
Иво Пинту
ЦЗ
3
Родриго Гут
ЦЗ
22
Димитриос Сиовас
ЦЗ
14
Иньиго Кордоба
ЛВ
32
Лорейн Розье
ОП
23
Дерой Дуарте
ЦП
10
Ален Халилович
АП
14
Тижани Нослин
ПВ
19
Пол Глэдон
ЦФ
Главный тренер
Хулио Веласкес
Фейеноорд
31
Константинос Лампру
ВР
1
Тимон Велленройтер
ВР
15
Маркос Лопес
ЛЗ
3
Рамон Хендрикс
ЦЗ
27
Маркус Хольмгрен-Педерсен
ПЗ
24
Явайро Дилросун
ЛВ
20
Томас ван дер Белт
ОП
3
Томас Белен
ЦП
11
Янкуба Минте
ПВ
11
Алиреза Джаханбакш
ПВ
18
Аясэ Уэда
ЦФ
44
Лео Сауэр
ЦФ
Фортуна
22
Том Хендрикс
ВР
1
Luuk Koopmans
ВР
35
Митчелл Дийкс
ЛЗ
55
Стипе Радич
ЦЗ
8
Садик Фофана
ЦЗ
98
Натан Маркело
ПЗ
10
Арианит Ферати
ЦП
15
Огужан Озякуп
ЦП
7
Тунахан Таски
ПВ
39
Milan Robberechts
ЦФ
14
Мухамед Бельхейр
ЦФ
3-4-2-1
1
Бейлов
3
Хартман
17
Ганцко
2
Гертрейда
2
Ньивкоп
23
Тимбер
27
Виффер
6
Зерруки
14
Пайшао
14
Стенгс
29
Хименес
4-1-1-3-1
1
Пандур
12
Пинту
3
Гут
22
Сиовас
21
Вита
32
Розье
23
Дуарте
14
Нослин
10
Халилович
14
Кордоба
19
Глэдон
14
Стенгс
20
ван дер Белт
20
ван дер Белт
14
Стенгс
6
Зерруки
3
Белен
3
Белен
6
Зерруки
14
Пайшао
11
Минте
11
Минте
14
Пайшао
23
Тимбер
11
Джаханбакш
11
Джаханбакш
23
Тимбер
3
Хартман
18
Уэда
18
Уэда
3
Хартман
21
Вита
35
Дийкс
35
Дийкс
21
Вита
10
Халилович
10
Ферати
10
Ферати
10
Халилович
32
Розье
15
Озякуп
15
Озякуп
32
Розье
Остались в запасе
Фейеноорд
Фортуна
31
Константинос Лампру
ВР
1
Тимон Велленройтер
ВР
15
Маркос Лопес
ЛЗ
3
Рамон Хендрикс
ЦЗ
27
Маркус Хольмгрен-Педерсен
ПЗ
24
Явайро Дилросун
ЛВ
44
Лео Сауэр
ЦФ
Главный тренер
Арне Слот
22
Том Хендрикс
ВР
1
Luuk Koopmans
ВР
55
Стипе Радич
ЦЗ
8
Садик Фофана
ЦЗ
98
Натан Маркело
ПЗ
7
Тунахан Таски
ПВ
39
Milan Robberechts
ЦФ
14
Мухамед Бельхейр
ЦФ
Главный тренер
Хулио Веласкес
Остались в запасе
31
Константинос Лампру
ВР
1
Тимон Велленройтер
ВР
15
Маркос Лопес
ЛЗ
3
Рамон Хендрикс
ЦЗ
27
Маркус Хольмгрен-Педерсен
ПЗ
24
Явайро Дилросун
ЛВ
44
Лео Сауэр
ЦФ
Остались в запасе
22
Том Хендрикс
ВР
1
Luuk Koopmans
ВР
55
Стипе Радич
ЦЗ
8
Садик Фофана
ЦЗ
98
Натан Маркело
ПЗ
7
Тунахан Таски
ПВ
39
Milan Robberechts
ЦФ
14
Мухамед Бельхейр
ЦФ
Главный тренер
Арне Слот
Главный тренер
Хулио Веласкес
Статистика матча Фейеноорд - Фортуна
1
5
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
5
Матчи команд
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фейеноорд
- : -
29.11.2026
Аякс
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 1
24.11.2026
Порту
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Фейеноорд
2 : 3
21.11.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фортуна
- : -
29.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гоу Эхед Иглс
0 : 1
22.11.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Фортуна
2 : 2
07.11.2026
Телстар
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Фортуна
1 : 0
25.10.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
НЕК
2 : 2
18.10.2026
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