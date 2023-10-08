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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Фортуна - Твенте
Фортуна - Твенте: обзор матча 08 октября 2023
Фортуна
08.10.2023, воскресенье, 15:30
Нидерланды. Эредивизие, 8 тур
0 : 3
Завершен
Твенте
15'
М. Угальде
47'
Ю. Регер
88'
Р. ван Вольфсвинкел
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фортуна - Твенте
88'
ГОЛ! 0:3!
Р. ван Вольфсвинкел
Пас отдал
К. Эйтинг
Замена
Р. Оратмангоен
️️️️
А. Халилович
87'
Замена
С. Вут
️️️️
Р. Вита
87'
84'
Замена
А. Ван Хоренбек
️️️️
Ю. Регер
Красная карточка
М. Бельхейр
82'
77'
Замена
Y. Taha
️️️️
М. Угальде
76'
Замена
К. Эйтинг
️️️️
Д. Ротс
68'
Замена
Р. ван Вольфсвинкел
️️️️
С. Стейн
Желтая карточка
Д. Сиовас
66'
Замена
М. Бельхейр
️️️️
К. Сирхейс
64'
Замена
Л. Розье
️️️️
О. Озякуп
64'
55'
Желтая карточка
Р. Преппер
47'
ГОЛ! 0:2!
Ю. Регер
Замена
И. Кордоба
️️️️
М. Лазетич
46'
Желтая карточка
Р. Гут
38'
29'
Желтая карточка
М. Хилгерс
15'
ГОЛ! 0:1!
М. Угальде
Пас отдал
С. Стейн
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фортуна
1
Ивор Пандур
ВР
21
Реми Вита
ЛЗ
12
Иво Пинту
ЦЗ
3
Родриго Гут
ЦЗ
22
Димитриос Сиовас
ЦЗ
15
Огужан Озякуп
ЦП
23
Дерой Дуарте
ЦП
10
Ален Халилович
АП
14
Тижани Нослин
ПВ
8
Марко Лазетич
ЦФ
14
Кай Сирхейс
ЦФ
Главный тренер
Хулио Веласкес
Твенте
1
Ларс Уннершталь
ВР
2
Мес Хилгерс
ЦЗ
2
Алфонс Сампстед
ЦЗ
3
Робин Преппер
ЦЗ
44
Юри Регер
ЦП
6
Матиас Киоло
ЦП
23
Михал Садилек
ЦП
14
Сем Стейн
АП
14
Мичел Влап
АП
11
Дан Ротс
ПВ
9
Манфред Угальде
ЦФ
Главный тренер
Рон Янс
Фортуна
16
Boaz Broekmans
ВР
1
Luuk Koopmans
ВР
4
Симен Вут
ЦЗ
8
Садик Фофана
ЦЗ
98
Натан Маркело
ПЗ
14
Иньиго Кордоба
ЛВ
32
Лорейн Розье
ОП
10
Арианит Ферати
ЦП
11
Рагнар Оратмангоен
ПВ
14
Мухамед Бельхейр
ЦФ
10
Iman Griffith
ЦФ
39
Milan Robberechts
ЦФ
Твенте
16
Иссам Эль-Мааш
ВР
22
Пжемислав Тытонь
ВР
24
Juliën Mesbahi
ЦЗ
39
Mats Rots
ЦЗ
6
Карел Эйтинг
ОП
41
Гейс Бесселинк
ЦП
10
Younes Taha
ЦП
5
Алек Ван Хоренбек
ЦФ
7
Митчелл ван Берген
ЦФ
9
Рики ван Вольфсвинкел
ЦФ
4-2-2-2
1
Пандур
21
Вита
3
Гут
22
Сиовас
12
Пинту
15
Озякуп
23
Дуарте
10
Халилович
14
Нослин
14
Сирхейс
8
Лазетич
3-3-3-1
1
Уннершталь
2
Хилгерс
2
Сампстед
3
Преппер
44
Регер
6
Киоло
23
Садилек
11
Ротс
14
Влап
14
Стейн
9
Угальде
21
Вита
4
Вут
4
Вут
21
Вита
15
Озякуп
32
Розье
32
Розье
15
Озякуп
8
Лазетич
14
Кордоба
14
Кордоба
8
Лазетич
10
Халилович
11
Оратмангоен
11
Оратмангоен
10
Халилович
14
Сирхейс
14
Бельхейр
14
Бельхейр
14
Сирхейс
11
Ротс
6
Эйтинг
6
Эйтинг
11
Ротс
9
Угальде
10
10
9
Угальде
44
Регер
5
Ван Хоренбек
5
Ван Хоренбек
44
Регер
14
Стейн
9
ван Вольфсвинкел
9
ван Вольфсвинкел
14
Стейн
Остались в запасе
Фортуна
Твенте
16
Boaz Broekmans
ВР
1
Luuk Koopmans
ВР
8
Садик Фофана
ЦЗ
98
Натан Маркело
ПЗ
10
Арианит Ферати
ЦП
10
Iman Griffith
ЦФ
39
Milan Robberechts
ЦФ
Главный тренер
Хулио Веласкес
16
Иссам Эль-Мааш
ВР
22
Пжемислав Тытонь
ВР
24
Juliën Mesbahi
ЦЗ
39
Mats Rots
ЦЗ
41
Гейс Бесселинк
ЦП
7
Митчелл ван Берген
ЦФ
Главный тренер
Рон Янс
Остались в запасе
16
Boaz Broekmans
ВР
1
Luuk Koopmans
ВР
8
Садик Фофана
ЦЗ
98
Натан Маркело
ПЗ
10
Арианит Ферати
ЦП
10
Iman Griffith
ЦФ
39
Milan Robberechts
ЦФ
Остались в запасе
16
Иссам Эль-Мааш
ВР
22
Пжемислав Тытонь
ВР
24
Juliën Mesbahi
ЦЗ
39
Mats Rots
ЦЗ
41
Гейс Бесселинк
ЦП
7
Митчелл ван Берген
ЦФ
Главный тренер
Хулио Веласкес
Главный тренер
Рон Янс
Статистика матча Фортуна - Твенте
2
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фортуна
- : -
29.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гоу Эхед Иглс
0 : 1
22.11.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Фортуна
2 : 2
07.11.2026
Телстар
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Фортуна
1 : 0
25.10.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
НЕК
2 : 2
18.10.2026
Фортуна
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
НЕК
- : -
29.11.2026
Твенте
Лига конференций, 4 тур
Фрайбург
2 : 1
26.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Твенте
2 : 1
22.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Твенте
3 : 1
05.11.2026
Пафос
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Экселсиор
0 : 9
01.11.2026
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