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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
НЕК - Фортуна
НЕК - Фортуна: обзор матча 15 декабря 2023
НЕК
15.12.2023, пятница, 22:00
Нидерланды. Эредивизие, 16 тур
4 : 1
Завершен
Фортуна
33'
М. Маттссон
45+2'
К. Огава
70'
М. Маттссон
75'
С. Хансен
69'
К. Сирхейс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол НЕК - Фортуна
Желтая карточка
Л. Шоне
86'
Замена
К. Сано
️️️️
С. Хансен
85'
Замена
Р. Гонсалес
️️️️
К. Огава
85'
83'
Желтая карточка
И. Пинту
81'
Замена
Л. Розье
️️️️
Д. Дуарте
81'
Замена
I. Griffith
️️️️
А. Ферати
Замена
Л. Шоне
️️️️
Э. Тавсан
79'
76'
Замена
M. Robberechts
️️️️
С. Фофана
76'
Замена
О. Озякуп
️️️️
И. Кордоба
ГОЛ! 4:1!
С. Хансен
75'
ГОЛ! 3:1!
М. Маттссон
Пас отдал
С. Хансен
70'
69'
ГОЛ! 2:1!
К. Сирхейс
Пас отдал
А. Ферати
Замена
М. Росс
️️️️
Ф. Сандлер
67'
53'
Желтая карточка
Р. Гут
Красная карточка
М. Худемакерс
50'
46'
Замена
Р. Оратмангоен
️️️️
А. Халилович
ГОЛ! 2:0!
К. Огава
45'
+2
Желтая карточка
Э. Тавсан
42'
ГОЛ! 1:0!
М. Маттссон
33'
24'
Красная карточка
Т. Нослин
Желтая карточка
Д. Пропер
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
НЕК
24
Яспер Силлессен
ВР
3
Филиппе Сандлер
ЦЗ
17
Брам Нуйтинк
(К)
ЦЗ
24
Кельвин Вердонк
ЦЗ
28
Барт ван Рой
ПЗ
8
Магнус Маттссон
ЛВ
4
Мес Худемакерс
ОП
6
Дирк Пропер
ЦП
7
Элайис Тавсан
ПВ
22
Сонтье Хансен
ЦФ
9
Коки Огава
ЦФ
Главный тренер
Рогир Мейер
Фортуна
1
Ивор Пандур
ВР
12
Иво Пинту
(К)
ЦЗ
4
Симен Вут
ЦЗ
8
Садик Фофана
ЦЗ
3
Родриго Гут
ЦЗ
14
Иньиго Кордоба
ЛВ
23
Дерой Дуарте
ЦП
10
Арианит Ферати
ЦП
10
Ален Халилович
АП
14
Тижани Нослин
ПВ
14
Кай Сирхейс
ЦФ
Главный тренер
Хулио Веласкес
НЕК
31
Рейк Янсе
ВР
22
Робин Руфс
ВР
15
Юри Бас
ЛЗ
2
Матиас Росс
ЦЗ
31
Саи ван Вермескеркен
ПЗ
20
Лассе Шоне
ЦП
24
Кодаи Сано
ЦП
7
Ларс Ольден Ларсен
ПВ
10
Робер Гонсалес
ЦФ
Фортуна
22
Том Хендрикс
ВР
1
Luuk Koopmans
ВР
21
Реми Вита
ЛЗ
22
Димитриос Сиовас
ЦЗ
98
Натан Маркело
ПЗ
32
Лорейн Розье
ОП
15
Огужан Озякуп
ЦП
11
Рагнар Оратмангоен
ПВ
10
Iman Griffith
ЦФ
14
Мухамед Бельхейр
ЦФ
8
Марко Лазетич
ЦФ
39
Milan Robberechts
ЦФ
4-1-1-2-2
24
Силлессен
3
Сандлер
17
Нуйтинк
24
Вердонк
28
ван Рой
4
Худемакерс
6
Пропер
8
Маттссон
7
Тавсан
9
Огава
22
Хансен
4-2-3-1
1
Пандур
4
Вут
8
Фофана
3
Гут
12
Пинту
23
Дуарте
10
Ферати
14
Нослин
10
Халилович
14
Кордоба
14
Сирхейс
3
Сандлер
2
Росс
2
Росс
3
Сандлер
7
Тавсан
20
Шоне
20
Шоне
7
Тавсан
22
Хансен
24
Сано
24
Сано
22
Хансен
9
Огава
10
Гонсалес
10
Гонсалес
9
Огава
23
Дуарте
32
Розье
32
Розье
23
Дуарте
14
Кордоба
15
Озякуп
15
Озякуп
14
Кордоба
10
Халилович
11
Оратмангоен
11
Оратмангоен
10
Халилович
10
Ферати
10
10
10
Ферати
8
Фофана
39
39
8
Фофана
Остались в запасе
НЕК
Фортуна
31
Рейк Янсе
ВР
22
Робин Руфс
ВР
15
Юри Бас
ЛЗ
31
Саи ван Вермескеркен
ПЗ
7
Ларс Ольден Ларсен
ПВ
Главный тренер
Рогир Мейер
22
Том Хендрикс
ВР
1
Luuk Koopmans
ВР
21
Реми Вита
ЛЗ
22
Димитриос Сиовас
ЦЗ
98
Натан Маркело
ПЗ
14
Мухамед Бельхейр
ЦФ
8
Марко Лазетич
ЦФ
Главный тренер
Хулио Веласкес
Остались в запасе
31
Рейк Янсе
ВР
22
Робин Руфс
ВР
15
Юри Бас
ЛЗ
31
Саи ван Вермескеркен
ПЗ
7
Ларс Ольден Ларсен
ПВ
Остались в запасе
22
Том Хендрикс
ВР
1
Luuk Koopmans
ВР
21
Реми Вита
ЛЗ
22
Димитриос Сиовас
ЦЗ
98
Натан Маркело
ПЗ
14
Мухамед Бельхейр
ЦФ
8
Марко Лазетич
ЦФ
Главный тренер
Рогир Мейер
Главный тренер
Хулио Веласкес
Статистика матча НЕК - Фортуна
3
1
1
2
Всего ударов по воротам
7
6
Удары в створ
3
0
Владение мячом %
65
35
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
3
1
Нарушения
6
5
Количество передач
307
166
Сейвы
0
2
Точность передач %
87
75
Удары мимо ворот
1
4
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
4
4
Удары из-за пределов штрафной
3
2
xG (ожидаемые голы)
0.88
0.21
Матчи команд
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
НЕК
- : -
29.11.2026
Твенте
Лига Европы, 5 тур
НЕК
3 : 1
26.11.2026
Ренн
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
1 : 4
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Утрехт
2 : 3
08.11.2026
НЕК
Лига Европы, 4 тур
НЕК
3 : 1
05.11.2026
Омония
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Херенвен
1 : 0
31.10.2026
НЕК
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фортуна
- : -
29.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гоу Эхед Иглс
0 : 1
22.11.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Фортуна
2 : 2
07.11.2026
Телстар
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Фортуна
1 : 0
25.10.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
НЕК
2 : 2
18.10.2026
Фортуна
Информация о матче
Главный судья:
Edwin Van de Graaf, Netherlands
Стадион:
Stadion de Goffert, Nijmegen
Новости команд
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