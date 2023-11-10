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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Фортуна - Хераклес
Фортуна - Хераклес: обзор матча 10 ноября 2023
Фортуна
10.11.2023, пятница, 22:00
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
4 : 1
Завершен
Хераклес
6'
Р. Гут
25'
M. Robberechts
32'
А. Халилович
40'
К. Сирхейс
89'
М. Энгельс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фортуна - Хераклес
89'
ГОЛ! 4:1!
М. Энгельс
Пас отдал
Р. Роскен
Замена
С. Фофана
️️️️
И. Пинту
84'
Замена
М. Бельхейр
️️️️
К. Сирхейс
77'
Замена
О. Озякуп
️️️️
А. Халилович
77'
75'
Желтая карточка
Я. Викхофф
Замена
Р. Вита
️️️️
И. Кордоба
69'
Замена
А. Ферати
️️️️
M. Robberechts
69'
53'
Желтая карточка
Т. Брунс
46'
Замена
Й. Виллемс
️️️️
С. Схеперман
46'
Замена
С. Сонненберг
️️️️
С. Кестич
46'
Замена
B. Limbombe
️️️️
А. Уахим
43'
Желтая карточка
С. Схеперман
ГОЛ! 4:0!
К. Сирхейс
Пас отдал
И. Кордоба
40'
ГОЛ! 3:0!
А. Халилович
32'
27'
Желтая карточка
М. Энгельс
ГОЛ! 2:0!
M. Robberechts
Пас отдал
К. Сирхейс
25'
ГОЛ! 1:0!
Р. Гут
Пас отдал
А. Халилович
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фортуна
1
Ивор Пандур
ВР
35
Митчелл Дийкс
ЛЗ
12
Иво Пинту
(К)
ЦЗ
3
Родриго Гут
ЦЗ
22
Димитриос Сиовас
ЦЗ
14
Иньиго Кордоба
ЛВ
32
Лорейн Розье
ОП
23
Дерой Дуарте
ЦП
10
Ален Халилович
АП
39
Milan Robberechts
ЦФ
14
Кай Сирхейс
ЦФ
Главный тренер
Хулио Веласкес
Хераклес
1
Michael Brouwer
ВР
35
Stijn Bultman
ЦЗ
6
Сава-Арангел Кестич
ЦЗ
7
Эмиль Ханссон
ЛВ
6
Брайан Де Керсмакер
ЦП
32
Сэм Схеперман
ЦП
8
Анас Уахим
АП
3
Яннес Викхофф
ЦФ
12
Рубен Роскен
ЦФ
10
Томас Брунс
ЦФ
8
Марио Энгельс
ЦФ
Главный тренер
Джон Ламмерс
Фортуна
1
Luuk Koopmans
ВР
22
Том Хендрикс
ВР
21
Реми Вита
ЛЗ
4
Симен Вут
ЦЗ
8
Садик Фофана
ЦЗ
98
Натан Маркело
ПЗ
10
Арианит Ферати
ЦП
15
Огужан Озякуп
ЦП
11
Рагнар Оратмангоен
ПВ
8
Марко Лазетич
ЦФ
10
Iman Griffith
ЦФ
14
Мухамед Бельхейр
ЦФ
Хераклес
1
Фабиан де Кейзер
ВР
15
Йетро Виллемс
ЛЗ
4
Свен Сонненберг
ЦЗ
28
Robin Jalving
ЦФ
2
Sylian Mokono
ЦФ
18
Marko Vejinović
ЦФ
35
Bryan Limbombe
ЦФ
30
Мохамед Санко
ЦФ
39
Lasse Wehmeyer
ЦФ
31
Antonio Satriano
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Пандур
35
Дийкс
3
Гут
22
Сиовас
12
Пинту
32
Розье
23
Дуарте
14
Кордоба
10
Халилович
14
Сирхейс
39
2-2-2-4
1
35
6
Кестич
6
Де Керсмакер
32
Схеперман
8
Уахим
7
Ханссон
8
Энгельс
10
Брунс
12
Роскен
3
Викхофф
14
Кордоба
21
Вита
21
Вита
14
Кордоба
12
Пинту
8
Фофана
8
Фофана
12
Пинту
39
10
Ферати
10
Ферати
39
10
Халилович
15
Озякуп
15
Озякуп
10
Халилович
14
Сирхейс
14
Бельхейр
14
Бельхейр
14
Сирхейс
32
Схеперман
15
Виллемс
15
Виллемс
32
Схеперман
6
Кестич
4
Сонненберг
4
Сонненберг
6
Кестич
8
Уахим
35
35
8
Уахим
Остались в запасе
Фортуна
Хераклес
1
Luuk Koopmans
ВР
22
Том Хендрикс
ВР
4
Симен Вут
ЦЗ
98
Натан Маркело
ПЗ
11
Рагнар Оратмангоен
ПВ
8
Марко Лазетич
ЦФ
10
Iman Griffith
ЦФ
Главный тренер
Хулио Веласкес
1
Фабиан де Кейзер
ВР
28
Robin Jalving
ЦФ
2
Sylian Mokono
ЦФ
18
Marko Vejinović
ЦФ
30
Мохамед Санко
ЦФ
39
Lasse Wehmeyer
ЦФ
31
Antonio Satriano
ЦФ
Главный тренер
Джон Ламмерс
Остались в запасе
1
Luuk Koopmans
ВР
22
Том Хендрикс
ВР
4
Симен Вут
ЦЗ
98
Натан Маркело
ПЗ
11
Рагнар Оратмангоен
ПВ
8
Марко Лазетич
ЦФ
10
Iman Griffith
ЦФ
Остались в запасе
1
Фабиан де Кейзер
ВР
28
Robin Jalving
ЦФ
2
Sylian Mokono
ЦФ
18
Marko Vejinović
ЦФ
30
Мохамед Санко
ЦФ
39
Lasse Wehmeyer
ЦФ
31
Antonio Satriano
ЦФ
Главный тренер
Хулио Веласкес
Главный тренер
Джон Ламмерс
Статистика матча Фортуна - Хераклес
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фортуна
- : -
29.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гоу Эхед Иглс
0 : 1
22.11.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Фортуна
2 : 2
07.11.2026
Телстар
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Фортуна
1 : 0
25.10.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
НЕК
2 : 2
18.10.2026
Фортуна
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Хераклес
1 : 2
17.05.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Телстар
3 : 0
10.05.2026
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Зволле
1 : 0
03.05.2026
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Хераклес
0 : 2
26.04.2026
Волендам
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
Хераклес
0 : 3
11.04.2026
Аякс
Информация о матче
Главный судья:
Аллард Линдхут
Стадион:
Fortuna Sittard Stadion, Sittard-Geleen
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