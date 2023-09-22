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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Гоу Эхед Иглс - Фортуна
Гоу Эхед Иглс - Фортуна: обзор матча 22 сентября 2023
Гоу Эхед Иглс
22.09.2023, пятница, 21:00
Нидерланды. Эредивизие, 6 тур
3 : 0
Завершен
Фортуна
37'
О. Валакер Эдвардсен
77'
С. Соу
90+2'
Ф. Ромменс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гоу Эхед Иглс - Фортуна
Замена
Д. Джеймс
️️️️
Б. Куйперс
90'
+3
Замена
Р. Фернандес
️️️️
О. Валакер Эдвардсен
90'
+3
ГОЛ! 3:0!
Ф. Ромменс
90'
+2
88'
Желтая карточка
Р. Гут
Замена
Э. Льянсана
️️️️
Э. Линтхорст
86'
81'
Замена
Р. Оратмангоен
️️️️
И. Кордоба
ГОЛ! 2:0!
С. Соу
77'
75'
Желтая карточка
О. Озякуп
75'
Замена
Р. Вита
️️️️
М. Дийкс
74'
Замена
М. Лазетич
️️️️
И. Пинту
Замена
С. Соу
️️️️
В. Эдвардсен
69'
Замена
Я. Бреум
️️️️
Б. Адеканье
69'
61'
Замена
М. Бельхейр
️️️️
К. Сирхейс
61'
Замена
О. Озякуп
️️️️
Л. Розье
60'
Желтая карточка
Д. Дуарте
45'
+1
Желтая карточка
Л. Розье
ГОЛ! 1:0!
О. Валакер Эдвардсен
Пас отдал
Б. Адеканье
37'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гоу Эхед Иглс
12
Жеффри де Ланж
ВР
5
Бас Куйперс
ЦЗ
4
Йорис Крамер
ЦЗ
20
Матс Дейл
ПЗ
20
Оливер Валакер Эдвардсен
ЛВ
11
Виллум Тор Виллумсон
ОП
88
Филипп Ромменс
АП
8
Эверт Линтхорст
ЦФ
11
Бобби Адеканье
ЦФ
16
Виктор Эдвардсен
ЦФ
3
Геррит Наубер
ЦФ
Главный тренер
Рене Хак
Фортуна
1
Ивор Пандур
ВР
35
Митчелл Дийкс
ЛЗ
3
Родриго Гут
ЦЗ
22
Димитриос Сиовас
ЦЗ
12
Иво Пинту
ЦЗ
14
Иньиго Кордоба
ЛВ
32
Лорейн Розье
ОП
23
Дерой Дуарте
ЦП
10
Ален Халилович
АП
14
Тижани Нослин
ПВ
14
Кай Сирхейс
ЦФ
Главный тренер
Хулио Веласкес
Гоу Эхед Иглс
22
Erwin Mulder
ВР
30
Sven Jansen
ВР
5
Дин Джеймс
ЛЗ
24
Лука Эверинк
ПЗ
10
Якоб Бреум
ЛВ
28
Pim Saathof
ЦП
20
Xander Blomme
ЦП
7
Рашан Фернандес
ПВ
24
Энрик Льянсана
ЦФ
19
Darío Serra
ЦФ
23
Батен Тибо
ЦФ
19
Силла Соу
ЦФ
Фортуна
1
Luuk Koopmans
ВР
22
Том Хендрикс
ВР
21
Реми Вита
ЛЗ
4
Симен Вут
ЦЗ
8
Садик Фофана
ЦЗ
98
Натан Маркело
ПЗ
10
Арианит Ферати
ЦП
15
Огужан Озякуп
ЦП
11
Рагнар Оратмангоен
ПВ
10
Iman Griffith
ЦФ
8
Марко Лазетич
ЦФ
14
Мухамед Бельхейр
ЦФ
3-1-2-4
12
де Ланж
5
Куйперс
4
Крамер
20
Дейл
11
Виллумсон
20
Эдвардсен
88
Ромменс
8
Линтхорст
3
Наубер
16
Эдвардсен
11
Адеканье
4-1-1-3-1
1
Пандур
3
Гут
22
Сиовас
12
Пинту
35
Дийкс
32
Розье
23
Дуарте
14
Нослин
10
Халилович
14
Кордоба
14
Сирхейс
5
Куйперс
5
Джеймс
5
Джеймс
5
Куйперс
11
Адеканье
10
Бреум
10
Бреум
11
Адеканье
20
Эдвардсен
7
Фернандес
7
Фернандес
20
Эдвардсен
8
Линтхорст
24
Льянсана
24
Льянсана
8
Линтхорст
16
Эдвардсен
19
Соу
19
Соу
16
Эдвардсен
35
Дийкс
21
Вита
21
Вита
35
Дийкс
32
Розье
15
Озякуп
15
Озякуп
32
Розье
14
Кордоба
11
Оратмангоен
11
Оратмангоен
14
Кордоба
12
Пинту
8
Лазетич
8
Лазетич
12
Пинту
14
Сирхейс
14
Бельхейр
14
Бельхейр
14
Сирхейс
Остались в запасе
Гоу Эхед Иглс
Фортуна
22
Erwin Mulder
ВР
30
Sven Jansen
ВР
24
Лука Эверинк
ПЗ
28
Pim Saathof
ЦП
20
Xander Blomme
ЦП
19
Darío Serra
ЦФ
23
Батен Тибо
ЦФ
Главный тренер
Рене Хак
1
Luuk Koopmans
ВР
22
Том Хендрикс
ВР
4
Симен Вут
ЦЗ
8
Садик Фофана
ЦЗ
98
Натан Маркело
ПЗ
10
Арианит Ферати
ЦП
10
Iman Griffith
ЦФ
Главный тренер
Хулио Веласкес
Остались в запасе
22
Erwin Mulder
ВР
30
Sven Jansen
ВР
24
Лука Эверинк
ПЗ
28
Pim Saathof
ЦП
20
Xander Blomme
ЦП
19
Darío Serra
ЦФ
23
Батен Тибо
ЦФ
Остались в запасе
1
Luuk Koopmans
ВР
22
Том Хендрикс
ВР
4
Симен Вут
ЦЗ
8
Садик Фофана
ЦЗ
98
Натан Маркело
ПЗ
10
Арианит Ферати
ЦП
10
Iman Griffith
ЦФ
Главный тренер
Рене Хак
Главный тренер
Хулио Веласкес
Статистика матча Гоу Эхед Иглс - Фортуна
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
ПСВ
- : -
28.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гоу Эхед Иглс
0 : 1
22.11.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Экселсиор
0 : 1
07.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Камбур
4 : 0
31.10.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Гоу Эхед Иглс
3 : 2
23.10.2026
Телстар
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Зволле
4 : 1
18.10.2026
Гоу Эхед Иглс
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фортуна
- : -
29.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гоу Эхед Иглс
0 : 1
22.11.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Фортуна
2 : 2
07.11.2026
Телстар
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Фортуна
1 : 0
25.10.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
НЕК
2 : 2
18.10.2026
Фортуна
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