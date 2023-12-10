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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Фортуна - РКС Ваалвейк
Фортуна - РКС Ваалвейк: обзор матча 10 декабря 2023
Фортуна
10.12.2023, воскресенье, 16:30
Нидерланды. Эредивизие, 15 тур
1 : 0
Завершен
РКС Ваалвейк
87'
Т. Нослин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фортуна - РКС Ваалвейк
Замена
Р. Вита
️️️️
И. Кордоба
90'
+3
Замена
M. Robberechts
️️️️
А. Халилович
90'
+3
Желтая карточка
Т. Нослин
88'
ГОЛ! 1:0!
Т. Нослин
87'
Замена
Л. Розье
️️️️
А. Ферати
78'
Замена
Р. Оратмангоен
️️️️
К. Сирхейс
78'
Желтая карточка
С. Вут
72'
58'
Замена
Р. Маргарет
️️️️
К. Локеса
58'
Замена
Р. Нимейер
️️️️
Ф. Стеванович
Замена
С. Вут
️️️️
М. Дийкс
46'
46'
Замена
З. Баккали
️️️️
Д. Клеонис
41'
Желтая карточка
Х. Гаари
37'
Замена
Х. Гаари
️️️️
Ю. Леливелд
30'
Желтая карточка
Ю. Леливелд
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фортуна
1
Ивор Пандур
ВР
35
Митчелл Дийкс
ЛЗ
12
Иво Пинту
(К)
ЦЗ
8
Садик Фофана
ЦЗ
3
Родриго Гут
ЦЗ
14
Иньиго Кордоба
ЛВ
10
Арианит Ферати
ЦП
23
Дерой Дуарте
ЦП
10
Ален Халилович
АП
14
Тижани Нослин
ПВ
14
Кай Сирхейс
ЦФ
Главный тренер
Хулио Веласкес
РКС Ваалвейк
1
Этьен Вессен
ВР
2
Юлиан Леливелд
ЦЗ
4
Шоун Адевойе
ЦЗ
33
Дарио ван ден Бейс
ЦЗ
14
Аарон Мейерс
ЦЗ
10
Филип Стеванович
ЛВ
80
Годфрид Ремерато
ОП
5
Яссин Укили
ЦП
5
Крис Локеса
АП
10
Денильо Клеонис
ПВ
29
Михаэль Крамер
(К)
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Фортуна
1
Luuk Koopmans
ВР
22
Том Хендрикс
ВР
21
Реми Вита
ЛЗ
4
Симен Вут
ЦЗ
98
Натан Маркело
ПЗ
32
Лорейн Розье
ОП
15
Огужан Озякуп
ЦП
11
Рагнар Оратмангоен
ПВ
39
Milan Robberechts
ЦФ
10
Iman Griffith
ЦФ
8
Марко Лазетич
ЦФ
14
Мухамед Бельхейр
ЦФ
РКС Ваалвейк
16
Марк Спенкелинк
ВР
1
Йерун Хувен
ВР
5
Тьерри Лутонда
ЛЗ
3
Хуриен Гаари
ПЗ
22
Раз Мейр
ПЗ
11
Закария Баккали
ЛВ
6
Кевин Фелида
ОП
8
Дауда Вайдман
ЦП
8
Патрик Вруг
ЦП
33
Рувен Нимейер
АП
18
Ричонел Маргарет
ЦФ
4-2-3-1
1
Пандур
35
Дийкс
8
Фофана
3
Гут
12
Пинту
10
Ферати
23
Дуарте
14
Кордоба
10
Халилович
14
Нослин
14
Сирхейс
4-1-1-3-1
1
Вессен
4
Адевойе
33
ван ден Бейс
14
Мейерс
2
Леливелд
80
Ремерато
5
Укили
10
Клеонис
5
Локеса
10
Стеванович
29
Крамер
14
Кордоба
21
Вита
21
Вита
14
Кордоба
35
Дийкс
4
Вут
4
Вут
35
Дийкс
10
Ферати
32
Розье
32
Розье
10
Ферати
14
Сирхейс
11
Оратмангоен
11
Оратмангоен
14
Сирхейс
10
Халилович
39
39
10
Халилович
2
Леливелд
3
Гаари
3
Гаари
2
Леливелд
10
Стеванович
33
Нимейер
33
Нимейер
10
Стеванович
10
Клеонис
11
Баккали
11
Баккали
10
Клеонис
5
Локеса
18
Маргарет
18
Маргарет
5
Локеса
Остались в запасе
Фортуна
РКС Ваалвейк
1
Luuk Koopmans
ВР
22
Том Хендрикс
ВР
98
Натан Маркело
ПЗ
15
Огужан Озякуп
ЦП
10
Iman Griffith
ЦФ
8
Марко Лазетич
ЦФ
14
Мухамед Бельхейр
ЦФ
Главный тренер
Хулио Веласкес
16
Марк Спенкелинк
ВР
1
Йерун Хувен
ВР
5
Тьерри Лутонда
ЛЗ
22
Раз Мейр
ПЗ
6
Кевин Фелида
ОП
8
Дауда Вайдман
ЦП
8
Патрик Вруг
ЦП
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Остались в запасе
1
Luuk Koopmans
ВР
22
Том Хендрикс
ВР
98
Натан Маркело
ПЗ
15
Огужан Озякуп
ЦП
10
Iman Griffith
ЦФ
8
Марко Лазетич
ЦФ
14
Мухамед Бельхейр
ЦФ
Остались в запасе
16
Марк Спенкелинк
ВР
1
Йерун Хувен
ВР
5
Тьерри Лутонда
ЛЗ
22
Раз Мейр
ПЗ
6
Кевин Фелида
ОП
8
Дауда Вайдман
ЦП
8
Патрик Вруг
ЦП
Главный тренер
Хулио Веласкес
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Статистика матча Фортуна - РКС Ваалвейк
2
2
Всего ударов по воротам
4
2
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
4
1
Нарушения
2
6
Офсайды
1
1
Количество передач
153
215
Точность передач %
77
79
Удары мимо ворот
4
2
Удары из пределов штрафной
3
1
Удары из-за пределов штрафной
1
1
xG (ожидаемые голы)
0.25
0.1
Матчи команд
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фортуна
- : -
29.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гоу Эхед Иглс
0 : 1
22.11.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Фортуна
2 : 2
07.11.2026
Телстар
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Фортуна
1 : 0
25.10.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
НЕК
2 : 2
18.10.2026
Фортуна
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
РКС Ваалвейк
0 : 1
05.05.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
РКС Ваалвейк
1 : 1
01.05.2026
Рода
Нидерланды. Эредивизие, 1/8 финала
Рода
1 : 1
28.04.2026
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Кубок, 1/8 финала
Херенвен
3 : 1
15.01.2026
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
РКС Ваалвейк
5 : 3
18.05.2025
Гоу Эхед Иглс
Информация о матче
Главный судья:
Joey Kooij, Netherlands
Стадион:
Fortuna Sittard Stadion, Sittard-Geleen
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