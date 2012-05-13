Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Дэвид Гудвилли - статистика

Завершил карьеру
28 марта 1989 (37)
#25 | Нападающий
175 см | 71 кг
Шотландия
Статистика Новости Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Блэкберн
20
2
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Премьер-Лига, 38 тур
Челси
2 : 1
13.05.2012
Блэкберн
76' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 37 тур
Блэкберн
0 : 1
07.05.2012
Уиган Атлетик
81' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 36 тур
Тоттенхэм
2 : 0
29.04.2012
Блэкберн
84' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 35 тур
Блэкберн
2 : 0
21.04.2012
Норвич Сити
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 34 тур
Суонси
3 : 0
14.04.2012
Блэкберн
61' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 33 тур
Блэкберн
2 : 3
10.04.2012
Ливерпуль
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 32 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.04.2012
Блэкберн
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 30 тур
Болтон
2 : 1
24.03.2012
Блэкберн
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 29 тур
Блэкберн
2 : 0
20.03.2012
Сандерленд
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 28 тур
Вулверхэмптон
0 : 2
10.03.2012
Блэкберн
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 27 тур
Блэкберн
1 : 1
03.03.2012
Астон Вилла
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 26 тур
Манчестер Сити
3 : 0
25.02.2012
Блэкберн
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 25 тур
Блэкберн
3 : 2
11.02.2012
Куинз Парк Рейнджерс
90' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 24 тур
Арсенал
7 : 1
04.02.2012
Блэкберн
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 22 тур
Эвертон
1 : 1
21.01.2012
Блэкберн
1' - 76'
72'
Англия. Премьер-Лига, 21 тур
Блэкберн
3 : 1
14.01.2012
Фулхэм
30' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 20 тур
Блэкберн
1 : 2
02.01.2012
Сток Сити
60' - 90'
69'
Англия. Премьер-Лига, 19 тур
Манчестер Юнайтед
2 : 3
31.12.2011
Блэкберн
83' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 18 тур
Ливерпуль
1 : 1
26.12.2011
Блэкберн
90' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 17 тур
Блэкберн
1 : 2
20.12.2011
Болтон
65' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 16 тур
Блэкберн
1 : 2
17.12.2011
Вест Бромвич
79' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 15 тур
Сандерленд
2 : 1
11.12.2011
Блэкберн
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 14 тур
Блэкберн
4 : 2
03.12.2011
Суонси
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 13 тур
Сток Сити
3 : 1
26.11.2011
Блэкберн
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 12 тур
Уиган Атлетик
3 : 3
19.11.2011
Блэкберн
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 11 тур
Блэкберн
0 : 1
05.11.2011
Челси
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 10 тур
Норвич Сити
3 : 3
29.10.2011
Блэкберн
70' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 9 тур
Блэкберн
1 : 2
23.10.2011
Тоттенхэм
82' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 8 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
15.10.2011
Блэкберн
68' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 7 тур
Блэкберн
0 : 4
01.10.2011
Манчестер Сити
1' - 61'
Англия. Премьер-Лига, 4 тур
Фулхэм
1 : 1
11.09.2011
Блэкберн
1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 3 тур
Блэкберн
0 : 1
27.08.2011
Эвертон
72' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 2 тур
Астон Вилла
3 : 1
20.08.2011
Блэкберн
1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 1 тур
Блэкберн
1 : 2
13.08.2011
Вулверхэмптон
72' - 90'
Главные новости
Черданцев – о самом дорогом летнем новичке «Спартака»: «Объективно разочаровывает»
18:41
Мостовой отказал «Родине»: «Пойду в топ-клубы»
17:38
8
Даку не устраивает позиция в «Спартаке»
17:31
4
«Боженька»: Ловчев назвал лучшего футболиста в истории
17:17
2
Орлов заявил, что Семак нанес удар по репутации вице-капитана «Зенита»
16:51
1
Слуцкий подробно рассказал об изменениях во внешности: «Я не стесняюсь этого»
16:44
4
Ташуев готов возглавить команду РПЛ: «Обязательно рассмотрю этот вариант»
16:29
1
Канчельскис назвал причину завершения карьеры Дзюбы
16:16
3
Абаскаль ответил, готов ли он возглавить «Родину»
15:31
ЦСКА раскрыл еще пять участников прощального матча Вагнера Лава
15:15
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+