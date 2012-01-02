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Блэкберн - Сток Сити
Блэкберн - Сток Сити: обзор матча 02 января 2012
Блэкберн
02.01.2012, понедельник, 19:00
Англия. Премьер-Лига, 20 тур
1 : 2
Завершен
Сток Сити
69'
Д. Гудвилли
17'
П. Крауч
45'
П. Крауч
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Блэкберн - Сток Сити
Замена
С. Диао
️️️️
Д. Уайтхэд
Замена
Р. Делап
️️️️
Г. Уилэн
Желтая карточка
Р. Рочина
Замена
К. Джером
️️️️
М. Этерингтон
Замена
Р. Рочина
️️️️
С. Данн
Замена
Г. Живе
️️️️
А. Хэнли
ГОЛ! 1:2!
Д. Гудвилли
Пас отдал
Я. Айегбени
Замена
Д. Гудвилли
️️️️
Р. Петрович
Желтая карточка
Г. Хэнли
ГОЛ! 0:2!
П. Крауч
Пас отдал
М. Этерингтон
Желтая карточка
Р. Хут
17'
ГОЛ! 0:1!
П. Крауч
Пас отдал
Д. Уайтхэд
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Блэкберн
31
Марк Банн
ВР
3
Адам Хэнли
ЦЗ
4
Грант Хэнли
ЦЗ
24
Скотт Данн
ЦЗ
4
Кристофер Самба
ЦЗ
16
Джейсон Лоу
ОП
3
Радосав Петрович
ОП
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
8
Мортен Гамст Педерсен
ЦП
33
Мауро Формика
АП
24
Якубу Айегбени
ЦФ
Главный тренер
Стив Кин
Сток Сити
29
Томас Соренсен
ВР
36
Марк Уилсон
ЦЗ
39
Джонатан Вудгейт
ЦЗ
6
Роберт Хут
ЦЗ
5
Райан Шоттон
ЦЗ
17
Райан Шоукросс
ЦЗ
26
Мэттью Этерингтон
ЛП
4
Дин Уайтхэд
ЦП
12
Гленн Уилэн
ЦП
19
Джонатан Уолтерс
ЦФ
15
Питер Крауч
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Блэкберн
34
Джейк Кин
ВР
28
Гаэль Живе
ЛЗ
23
Джош Моррис
ЛП
3
Симон Вукчевич
ЦП
16
Рубен Рочина
ПВ
25
Дэвид Гудвилли
ЦФ
9
Ник Блекмэн
ЦФ
Сток Сити
31
Асмир Бегович
ВР
4
Мэттью Апсон
ЦЗ
15
Салиф Диао
ЦП
7
Джермэйн Пеннант
ПП
5
Рори Делап
ПП
9
Кенвин Джонс
ЦФ
35
Кэмерон Джером
ЦФ
4-2-2-1-1
31
Банн
3
Хэнли
24
Данн
4
Самба
4
Хэнли
16
Лоу
3
Петрович
15
Н'Зонзи
8
Педерсен
33
Формика
24
Айегбени
3-2-3-2
29
Соренсен
6
Хут
5
Шоттон
17
Шоукросс
36
Уилсон
39
Вудгейт
4
Уайтхэд
12
Уилэн
26
Этерингтон
15
Крауч
19
Уолтерс
3
Петрович
25
Гудвилли
25
Гудвилли
3
Петрович
3
Хэнли
28
Живе
28
Живе
3
Хэнли
24
Данн
16
Рочина
16
Рочина
24
Данн
4
Уайтхэд
15
Диао
15
Диао
4
Уайтхэд
12
Уилэн
5
Делап
5
Делап
12
Уилэн
26
Этерингтон
35
Джером
35
Джером
26
Этерингтон
Остались в запасе
Блэкберн
Сток Сити
34
Джейк Кин
ВР
23
Джош Моррис
ЛП
3
Симон Вукчевич
ЦП
9
Ник Блекмэн
ЦФ
Главный тренер
Стив Кин
31
Асмир Бегович
ВР
4
Мэттью Апсон
ЦЗ
7
Джермэйн Пеннант
ПП
9
Кенвин Джонс
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Остались в запасе
34
Джейк Кин
ВР
23
Джош Моррис
ЛП
3
Симон Вукчевич
ЦП
9
Ник Блекмэн
ЦФ
Остались в запасе
31
Асмир Бегович
ВР
4
Мэттью Апсон
ЦЗ
7
Джермэйн Пеннант
ПП
9
Кенвин Джонс
ЦФ
Главный тренер
Стив Кин
Главный тренер
Тони Пулис
Статистика матча Блэкберн - Сток Сити
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Блэкберн
2 : 0
24.10.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Информация о матче
Главный судья:
Ли Мэйсон
(Болтон)
Стадион:
Ивуд Парк
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