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Сток Сити - Блэкберн
Сток Сити - Блэкберн: обзор матча 26 ноября 2011
Сток Сити
26.11.2011, суббота, 16:45
Англия. Премьер-Лига, 13 тур
3 : 1
Завершен
Блэкберн
28'
Р. Делап
58'
Г. Уилэн
72'
П. Крауч
86'
Р. Рочина
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сток Сити - Блэкберн
ГОЛ! 3:1!
Р. Рочина
Пас отдал
С. Н'Зонзи
Замена
К. Джонс
️️️️
П. Крауч
ГОЛ! 3:0!
П. Крауч
Пас отдал
М. Уилсон
Замена
Д. Уайтхэд
️️️️
Д. Пеннант
Замена
Д. Робертс
️️️️
М. Формика
ГОЛ! 2:0!
Г. Уилэн
Пас отдал
Д. Уолтерс
ГОЛ! 1:0!
Р. Делап
Пас отдал
Д. Пеннант
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сток Сити
29
Томас Соренсен
ВР
36
Марк Уилсон
ЦЗ
17
Райан Шоукросс
ЦЗ
6
Роберт Хут
ЦЗ
28
Энди Уилкинсон
ПЗ
26
Мэттью Этерингтон
ЛП
12
Гленн Уилэн
ЦП
5
Рори Делап
ПП
7
Джермэйн Пеннант
ПП
15
Питер Крауч
ЦФ
19
Джонатан Уолтерс
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Блэкберн
17
Пол Робинсон
ВР
28
Гаэль Живе
ЛЗ
4
Грант Хэнли
ЦЗ
24
Скотт Данн
ЦЗ
16
Джейсон Лоу
ОП
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
8
Мортен Гамст Педерсен
ЦП
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
33
Мауро Формика
АП
16
Рубен Рочина
ПВ
24
Якубу Айегбени
ЦФ
Главный тренер
Стив Кин
Сток Сити
31
Асмир Бегович
ВР
3
Дэнни Хиггинботэм
ЛЗ
4
Мэттью Апсон
ЦЗ
4
Дин Уайтхэд
ЦП
9
Кенвин Джонс
ЦФ
35
Кэмерон Джером
ЦФ
19
Рикардо Фуллер
ЦФ
Блэкберн
31
Марк Банн
ВР
3
Адам Хэнли
ЦЗ
3
Радосав Петрович
ОП
3
Симон Вукчевич
ЦП
25
Дэвид Гудвилли
ЦФ
9
Ник Блекмэн
ЦФ
33
Джейсон Робертс
ЦФ
4-4-2
29
Соренсен
36
Уилсон
17
Шоукросс
6
Хут
28
Уилкинсон
26
Этерингтон
5
Делап
12
Уилэн
7
Пеннант
19
Уолтерс
15
Крауч
3-1-3-2-1
17
Робинсон
4
Хэнли
24
Данн
28
Живе
16
Лоу
15
Н'Зонзи
8
Педерсен
30
Хойлетт
16
Рочина
33
Формика
24
Айегбени
7
Пеннант
4
Уайтхэд
4
Уайтхэд
7
Пеннант
15
Крауч
9
Джонс
9
Джонс
15
Крауч
33
Формика
33
Робертс
33
Робертс
33
Формика
Остались в запасе
Сток Сити
Блэкберн
31
Асмир Бегович
ВР
3
Дэнни Хиггинботэм
ЛЗ
4
Мэттью Апсон
ЦЗ
35
Кэмерон Джером
ЦФ
19
Рикардо Фуллер
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
25
Дэвид Гудвилли
ЦФ
31
Марк Банн
ВР
3
Адам Хэнли
ЦЗ
3
Радосав Петрович
ОП
3
Симон Вукчевич
ЦП
9
Ник Блекмэн
ЦФ
Главный тренер
Стив Кин
Остались в запасе
31
Асмир Бегович
ВР
3
Дэнни Хиггинботэм
ЛЗ
4
Мэттью Апсон
ЦЗ
35
Кэмерон Джером
ЦФ
19
Рикардо Фуллер
ЦФ
Остались в запасе
25
Дэвид Гудвилли
ЦФ
31
Марк Банн
ВР
3
Адам Хэнли
ЦЗ
3
Радосав Петрович
ОП
3
Симон Вукчевич
ЦП
9
Ник Блекмэн
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Главный тренер
Стив Кин
Статистика матча Сток Сити - Блэкберн
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Блэкберн
2 : 0
24.10.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Информация о матче
Стадион:
Британния Стэдиум
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