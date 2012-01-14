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АПЛ 2026/2027
Блэкберн - Фулхэм
Блэкберн - Фулхэм: обзор матча 14 января 2012
Блэкберн
14.01.2012, суббота, 19:00
Англия. Премьер-Лига, 21 тур
3 : 1
Завершен
Фулхэм
45+4'
М. Гамст Педерсен
46'
Д. Данн
79'
М. Формика
56'
Д. Дафф
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Блэкберн - Фулхэм
Замена
С. Дэйвис
️️️️
К. Фрей
Желтая карточка
Ф. Сендерос
ГОЛ! 3:1!
М. Формика
Пас отдал
С. Н'Зонзи
Желтая карточка
М. Гамст Педерсен
Замена
Э. Джонсон
️️️️
Й. Риисе
Замена
М. Формика
️️️️
Д. Данн
ГОЛ! 2:1!
Д. Дафф
Пас отдал
Д. Мерфи
ГОЛ! 2:0!
Д. Данн
ГОЛ! 1:0!
М. Гамст Педерсен
+4
Замена
К. Фрей
️️️️
М. Дембеле
Замена
Д. Гудвилли
️️️️
Р. Петрович
Красная карточка
Я. Айегбени
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Блэкберн
17
Пол Робинсон
ВР
28
Гаэль Живе
ЛЗ
4
Грант Хэнли
ЦЗ
13
Мартин Ольссон
ЦЗ
3
Радосав Петрович
ОП
16
Джейсон Лоу
ОП
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
8
Мортен Гамст Педерсен
ЦП
17
Дэвид Данн
ЦП
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
24
Якубу Айегбени
ЦФ
Главный тренер
Стив Кин
Фулхэм
13
Дэвид Стокдейл
ВР
6
Йон-Арне Риисе
ЛЗ
4
Бреде Хангеланд
ЦЗ
14
Филипп Сендерос
ЦЗ
12
Стефен Келли
ПЗ
2
Клинт Демпси
ЦП
13
Дэнни Мерфи
ЦП
8
Мусса Дембеле
ЦП
16
Дэмьен Дафф
ПП
22
Брайан Руис
ЦФ
25
Бобби Замора
ЦФ
Блэкберн
31
Марк Банн
ВР
3
Адам Хэнли
ЦЗ
23
Джош Моррис
ЛП
3
Симон Вукчевич
ЦП
33
Мауро Формика
АП
16
Рубен Рочина
ПВ
25
Дэвид Гудвилли
ЦФ
Фулхэм
13
Нил Этеридж
ВР
3
Аарон Хьюз
ЦЗ
29
Саймон Дэйвис
ЛП
11
Керим Фрей
ЦП
14
Стив Сидуэлл
ЦП
23
Пайтим Касами
ЦП
17
Энди Джонсон
ЦФ
3-2-4-1
17
Робинсон
28
Живе
13
Ольссон
4
Хэнли
3
Петрович
16
Лоу
30
Хойлетт
17
Данн
15
Н'Зонзи
8
Педерсен
24
Айегбени
4-4-2
13
Стокдейл
12
Келли
4
Хангеланд
14
Сендерос
6
Риисе
16
Дафф
13
Мерфи
8
Дембеле
2
Демпси
25
Замора
22
Руис
3
Петрович
25
Гудвилли
25
Гудвилли
3
Петрович
17
Данн
33
Формика
33
Формика
17
Данн
Фрей
29
Дэйвис
29
Дэйвис
Фрей
8
Дембеле
11
Фрей
11
Фрей
8
Дембеле
6
Риисе
17
Джонсон
17
Джонсон
6
Риисе
Остались в запасе
Блэкберн
Фулхэм
31
Марк Банн
ВР
3
Адам Хэнли
ЦЗ
23
Джош Моррис
ЛП
3
Симон Вукчевич
ЦП
16
Рубен Рочина
ПВ
Главный тренер
Стив Кин
13
Нил Этеридж
ВР
3
Аарон Хьюз
ЦЗ
14
Стив Сидуэлл
ЦП
23
Пайтим Касами
ЦП
Остались в запасе
31
Марк Банн
ВР
3
Адам Хэнли
ЦЗ
23
Джош Моррис
ЛП
3
Симон Вукчевич
ЦП
16
Рубен Рочина
ПВ
Остались в запасе
13
Нил Этеридж
ВР
3
Аарон Хьюз
ЦЗ
14
Стив Сидуэлл
ЦП
23
Пайтим Касами
ЦП
Главный тренер
Стив Кин
Статистика матча Блэкберн - Фулхэм
1
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Блэкберн
2 : 0
24.10.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Информация о матче
Стадион:
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