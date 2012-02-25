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Манчестер Сити - Блэкберн
Манчестер Сити - Блэкберн: обзор матча 25 февраля 2012
Манчестер Сити
25.02.2012, суббота, 21:30
Англия. Премьер-Лига, 26 тур
3 : 0
Завершен
Блэкберн
30'
М. Балотелли
52'
С. Агуэро
80'
Э. Джеко
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Сити - Блэкберн
Замена
Д. Милнер
️️️️
Я. Туре
ГОЛ! 3:0!
Э. Джеко
Пас отдал
А. Коларов
Замена
Э. Джеко
️️️️
М. Балотелли
Замена
Д. Писарро
️️️️
А. Джонсон
Замена
С. Н'Зонзи
️️️️
Р. Петрович
Замена
Р. Рочина
️️️️
М. Формика
Травма
Я. Туре
ГОЛ! 2:0!
С. Агуэро
Пас отдал
А. Джонсон
Желтая карточка
Б. Орр
ГОЛ! 1:0!
М. Балотелли
Пас отдал
А. Коларов
Желтая карточка
Г. Хэнли
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
1
Джо Харт
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
4
Венсан Компани
ЦЗ
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
42
Яя Туре
ЦП
34
Найджел Де Йонг
ЦП
21
Давид Сильва
АП
11
Адам Джонсон
ПП
10
Серхио Агуэро
ЦФ
45
Марио Балотелли
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Блэкберн
17
Пол Робинсон
ВР
4
Грант Хэнли
ЛЗ
16
Брэдли Орр
ЦЗ
24
Скотт Данн
ЦЗ
13
Мартин Ольссон
ПЗ
8
Мортен Гамст Педерсен
ЛП
3
Радосав Петрович
ОП
29
Маркус Ольссон
ЦП
30
Дэвид Хойлетт
АП
33
Мауро Формика
ПП
24
Якубу Айегбени
ЦФ
Главный тренер
Стив Кин
Манчестер Сити
25
Костел Пантилимон
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
4
Майка Ричардс
ПЗ
14
Самир Насри
ЛП
20
Джеймс Милнер
ЦП
7
Давид Писарро
ЦП
10
Эдин Джеко
ЦФ
Блэкберн
31
Марк Банн
ВР
3
Адам Хэнли
ЦЗ
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
3
Симон Вукчевич
ЦП
16
Рубен Рочина
ПВ
25
Дэвид Гудвилли
ЦФ
27
Антони Модест
ЦФ
4-3-1-2
1
Харт
11
Коларов
4
Компани
15
Лескотт
5
Сабалета
42
Туре
34
Де Йонг
11
Джонсон
21
Сильва
45
Балотелли
10
Агуэро
4-1-3-1-1
17
Робинсон
13
Ольссон
16
Орр
24
Данн
4
Хэнли
3
Петрович
33
Формика
29
Ольссон
8
Педерсен
30
Хойлетт
24
Айегбени
42
Туре
20
Милнер
20
Милнер
42
Туре
11
Джонсон
7
Писарро
7
Писарро
11
Джонсон
45
Балотелли
10
Джеко
10
Джеко
45
Балотелли
3
Петрович
15
Н'Зонзи
15
Н'Зонзи
3
Петрович
33
Формика
16
Рочина
16
Рочина
33
Формика
Остались в запасе
Манчестер Сити
Блэкберн
25
Костел Пантилимон
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
4
Майка Ричардс
ПЗ
14
Самир Насри
ЛП
Главный тренер
Роберто Манчини
25
Дэвид Гудвилли
ЦФ
31
Марк Банн
ВР
3
Адам Хэнли
ЦЗ
3
Симон Вукчевич
ЦП
27
Антони Модест
ЦФ
Главный тренер
Стив Кин
Остались в запасе
25
Костел Пантилимон
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
4
Майка Ричардс
ПЗ
14
Самир Насри
ЛП
Остались в запасе
25
Дэвид Гудвилли
ЦФ
31
Марк Банн
ВР
3
Адам Хэнли
ЦЗ
3
Симон Вукчевич
ЦП
27
Антони Модест
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Главный тренер
Стив Кин
Статистика матча Манчестер Сити - Блэкберн
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Блэкберн
2 : 0
24.10.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Информация о матче
Главный судья:
Майк Джонс
(Честер, Чешир)
Стадион:
Этихад Стэдиум
Где смотреть матч:
"Россия 2" 21:25 (прямая)
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