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Манчестер Юнайтед - Блэкберн
Манчестер Юнайтед - Блэкберн: обзор матча 31 декабря 2011
Манчестер Юнайтед
31.12.2011, суббота, 16:45
Англия. Премьер-Лига, 19 тур
2 : 3
Завершен
Блэкберн
52'
Д. Бербатов
59'
Д. Бербатов
16'
Я. Айегбени (П)
51'
Я. Айегбени
78'
Г. Хэнли
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Юнайтед - Блэкберн
Замена
Д. Слеу
️️️️
Я. Айегбени
Замена
У. Кин
️️️️
Рафаэл
Замена
Д. Гудвилли
️️️️
М. Формика
ГОЛ! 2:3!
Г. Хэнли
Пас отдал
М. Гамст Педерсен
ГОЛ! 2:2!
Д. Бербатов
Пас отдал
Л. Валенсия
Желтая карточка
Р. Петрович
Замена
Д. Моррис
️️️️
Р. Рочина
ГОЛ! 1:2!
Д. Бербатов
Пас отдал
Рафаэл
ГОЛ! 0:2!
Я. Айегбени
Желтая карточка
Д. Лоу
Замена
Андерсон
️️️️
Чичарито
Желтая карточка
М. Кэррик
16'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Я. Айегбени
Желтая карточка
Нани
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
27
Патрис Эвра
(К)
ЛЗ
16
Майкл Кэррик
ЦЗ
4
Фил Джонс
ЦЗ
2
Рафаэл
ПЗ
17
Нани
ЛВ
33
Пак Джи Сун
ЦП
25
Луис-Антонио Валенсия
ЦП
10
Димитар Бербатов
ЦФ
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
14
Чичарито
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Блэкберн
31
Марк Банн
ВР
3
Адам Хэнли
ЛЗ
4
Кристофер Самба
(К)
ЦЗ
4
Грант Хэнли
ЦЗ
8
Мортен Гамст Педерсен
ЛП
3
Радосав Петрович
ОП
16
Джейсон Лоу
ОП
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
33
Мауро Формика
АП
16
Рубен Рочина
ПВ
24
Якубу Айегбени
ЦФ
Главный тренер
Стив Кин
Манчестер Юнайтед
1
Андерс Линдегаард
ВР
3
Эзекиэль Фрайерс
ЦЗ
29
Ларнелл Коул
ЦП
28
Андерсон
ЦП
8
Поль Погба
ЦП
92
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
18
Уильям Кин
ЦФ
Блэкберн
23
Джош Моррис
ЛП
3
Симон Вукчевич
ЦП
25
Дэвид Гудвилли
ЦФ
19
Джордан Слеу
ЦФ
9
Ник Блекмэн
ЦФ
4-2-1-3
43
Де Хеа
27
Эвра
16
Кэррик
4
Джонс
2
Рафаэл
33
Пак Джи Сун
25
Валенсия
17
Нани
14
Чичарито
18
Уэлбек
10
Бербатов
3-2-2-2-1
31
Банн
4
Самба
4
Хэнли
3
Хэнли
3
Петрович
16
Лоу
15
Н'Зонзи
8
Педерсен
16
Рочина
33
Формика
24
Айегбени
14
Чичарито
28
Андерсон
28
Андерсон
14
Чичарито
2
Рафаэл
18
Кин
18
Кин
2
Рафаэл
33
Формика
25
Гудвилли
25
Гудвилли
33
Формика
24
Айегбени
19
Слеу
19
Слеу
24
Айегбени
16
Рочина
23
Моррис
23
Моррис
16
Рочина
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Блэкберн
29
Ларнелл Коул
ЦП
1
Андерс Линдегаард
ВР
3
Эзекиэль Фрайерс
ЦЗ
8
Поль Погба
ЦП
92
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
3
Симон Вукчевич
ЦП
9
Ник Блекмэн
ЦФ
Главный тренер
Стив Кин
Остались в запасе
29
Ларнелл Коул
ЦП
1
Андерс Линдегаард
ВР
3
Эзекиэль Фрайерс
ЦЗ
8
Поль Погба
ЦП
92
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
Остались в запасе
3
Симон Вукчевич
ЦП
9
Ник Блекмэн
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Главный тренер
Стив Кин
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Блэкберн
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Блэкберн
2 : 0
24.10.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Информация о матче
Главный судья:
Майк Дин
(Уиррал)
Стадион:
Олд Траффорд
Где смотреть матч:
"Спорт 1" 16:40 (прямая)
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