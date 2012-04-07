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Вест Бромвич - Блэкберн
Вест Бромвич - Блэкберн: обзор матча 07 апреля 2012
Вест Бромвич
07.04.2012, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 32 тур
3 : 0
Завершен
Блэкберн
7'
М. Ольссон (АГ)
69'
М. Фортуне
85'
Л. Риджуэлл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Бромвич - Блэкберн
Замена
Ш. Лонг
️️️️
М. Фортуне
Красная карточка
А. Модест
Замена
П. Шарнер
️️️️
Г. Дорранс
ГОЛ! 3:0!
Л. Риджуэлл
Пас отдал
Г. Дорранс
Замена
С. Кокс
️️️️
К. Брант
Замена
А. Модест
️️️️
М. Гамст Педерсен
Замена
М. Формика
️️️️
Д. Лоу
ГОЛ! 2:0!
М. Фортуне
Пас отдал
Й. Ольссон
Желтая карточка
С. Данн
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
М. Ольссон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Бромвич
12
Бен Фостер
ВР
24
Лиам Риджуэлл
ЛЗ
13
Йонас Ольссон
ЦЗ
36
Гарет Маколи
ЦЗ
2
Билли Джонс
ПЗ
18
Грэм Дорранс
ЛП
11
Крис Брант
ЦП
21
Юссуф Мулумбу
ЦП
42
Кейт Эндрюс
ЦП
27
Питер Одемвингие
ПП
32
Марк-Антуан Фортуне
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Блэкберн
17
Пол Робинсон
ВР
13
Мартин Ольссон
ЛЗ
24
Скотт Данн
ЦЗ
4
Грант Хэнли
ЦЗ
16
Брэдли Орр
ПЗ
17
Дэвид Данн
ЛП
16
Джейсон Лоу
ОП
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
8
Мортен Гамст Педерсен
АП
30
Дэвид Хойлетт
ПП
24
Якубу Айегбени
ЦФ
Главный тренер
Стив Кин
Вест Бромвич
12
Люк Дэниэльс
ВР
3
Никки Шори
ЛЗ
15
Крейг Доусон
ЦЗ
20
Пауль Шарнер
ЦЗ
10
Саймон Кокс
ЦФ
7
Шейн Лонг
ЦФ
22
Сомен Тчои
ЦФ
Блэкберн
34
Джейк Кин
ВР
28
Гаэль Живе
ЛЗ
3
Радосав Петрович
ОП
29
Маркус Ольссон
ЦП
33
Мауро Формика
АП
25
Дэвид Гудвилли
ЦФ
27
Антони Модест
ЦФ
4-5-1
12
Фостер
24
Риджуэлл
13
Ольссон
36
Маколи
2
Джонс
18
Дорранс
11
Брант
21
Мулумбу
42
Эндрюс
27
Одемвингие
32
Фортуне
4-1-3-1-1
17
Робинсон
16
Орр
24
Данн
4
Хэнли
13
Ольссон
16
Лоу
30
Хойлетт
15
Н'Зонзи
17
Данн
8
Педерсен
24
Айегбени
18
Дорранс
20
Шарнер
20
Шарнер
18
Дорранс
11
Брант
10
Кокс
10
Кокс
11
Брант
32
Фортуне
7
Лонг
7
Лонг
32
Фортуне
16
Лоу
33
Формика
33
Формика
16
Лоу
8
Педерсен
27
Модест
27
Модест
8
Педерсен
Остались в запасе
Вест Бромвич
Блэкберн
12
Люк Дэниэльс
ВР
3
Никки Шори
ЛЗ
15
Крейг Доусон
ЦЗ
22
Сомен Тчои
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
25
Дэвид Гудвилли
ЦФ
34
Джейк Кин
ВР
28
Гаэль Живе
ЛЗ
3
Радосав Петрович
ОП
29
Маркус Ольссон
ЦП
Главный тренер
Стив Кин
Остались в запасе
12
Люк Дэниэльс
ВР
3
Никки Шори
ЛЗ
15
Крейг Доусон
ЦЗ
22
Сомен Тчои
ЦФ
Остались в запасе
25
Дэвид Гудвилли
ЦФ
34
Джейк Кин
ВР
28
Гаэль Живе
ЛЗ
3
Радосав Петрович
ОП
29
Маркус Ольссон
ЦП
Главный тренер
Рой Ходжсон
Главный тренер
Стив Кин
Статистика матча Вест Бромвич - Блэкберн
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Блэкберн
2 : 0
24.10.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Информация о матче
Стадион:
Хоуторнс
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