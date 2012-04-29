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Тоттенхэм - Блэкберн
Тоттенхэм - Блэкберн: обзор матча 29 апреля 2012
Тоттенхэм
29.04.2012, воскресенье, 19:00
Англия. Премьер-Лига, 36 тур
2 : 0
Завершен
Блэкберн
22'
Р. ван дер Ваарт
75'
К. Уокер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тоттенхэм - Блэкберн
Замена
Д. Дефо
️️️️
Р. ван дер Ваарт
Замена
Д. Ливермор
️️️️
Сандро
Замена
Д. Гудвилли
️️️️
Д. Данн
Замена
Д. Дос Сантос
️️️️
А. Леннон
ГОЛ! 2:0!
К. Уокер
Замена
А. Модест
️️️️
Я. Айегбени
ГОЛ! 1:0!
Р. ван дер Ваарт
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
24
Брэд Фридель
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
36
Вильям Галлас
ЦЗ
4
Юнес Кабуль
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
18
Гарет Бэйл
ЛВ
10
Лука Модрич
ЦП
8
Рафаэль ван дер Ваарт
АП
30
Сандро
ПВ
25
Эммануэль Адебайор
ЦФ
12
Аарон Леннон
ЦФ
Главный тренер
Гарри Реднапп
Блэкберн
17
Пол Робинсон
ВР
28
Гаэль Живе
ЛЗ
24
Скотт Данн
ЦЗ
16
Брэдли Орр
ПЗ
17
Дэвид Данн
ЛП
16
Джейсон Лоу
ОП
8
Мортен Гамст Педерсен
ЦП
29
Маркус Ольссон
ЦП
33
Мауро Формика
АП
30
Дэвид Хойлетт
ПП
24
Якубу Айегбени
ЦФ
Главный тренер
Стив Кин
Тоттенхэм
23
Карло Кудичини
ВР
17
Райан Нельсен
ЦЗ
26
Ледли Кинг
ЦЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
9
Джермейн Дефо
ЦФ
10
Джовани Дос Сантос
ЦФ
28
Луи Саа
ЦФ
Блэкберн
34
Джейк Кин
ВР
13
Мартин Ольссон
ЦЗ
3
Радосав Петрович
ОП
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
16
Рубен Рочина
ПВ
25
Дэвид Гудвилли
ЦФ
27
Антони Модест
ЦФ
4-1-3-2
24
Фридель
3
Роуз
36
Галлас
4
Кабуль
2
Уокер
10
Модрич
18
Бэйл
8
ван дер Ваарт
30
Сандро
12
Леннон
25
Адебайор
3-1-4-1-1
17
Робинсон
16
Орр
24
Данн
28
Живе
16
Лоу
30
Хойлетт
8
Педерсен
29
Ольссон
17
Данн
33
Формика
24
Айегбени
30
Сандро
8
Ливермор
8
Ливермор
30
Сандро
8
ван дер Ваарт
9
Дефо
9
Дефо
8
ван дер Ваарт
12
Леннон
10
Дос Сантос
10
Дос Сантос
12
Леннон
17
Данн
25
Гудвилли
25
Гудвилли
17
Данн
24
Айегбени
27
Модест
27
Модест
24
Айегбени
Остались в запасе
Тоттенхэм
Блэкберн
23
Карло Кудичини
ВР
17
Райан Нельсен
ЦЗ
26
Ледли Кинг
ЦЗ
28
Луи Саа
ЦФ
Главный тренер
Гарри Реднапп
34
Джейк Кин
ВР
13
Мартин Ольссон
ЦЗ
3
Радосав Петрович
ОП
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
16
Рубен Рочина
ПВ
Главный тренер
Стив Кин
Остались в запасе
23
Карло Кудичини
ВР
17
Райан Нельсен
ЦЗ
26
Ледли Кинг
ЦЗ
28
Луи Саа
ЦФ
Остались в запасе
34
Джейк Кин
ВР
13
Мартин Ольссон
ЦЗ
3
Радосав Петрович
ОП
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
16
Рубен Рочина
ПВ
Главный тренер
Гарри Реднапп
Главный тренер
Стив Кин
Статистика матча Тоттенхэм - Блэкберн
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
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Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
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Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
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Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Блэкберн
2 : 0
24.10.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Информация о матче
Стадион:
Уайт Харт Лэйн
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