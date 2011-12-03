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Блэкберн - Суонси
Блэкберн - Суонси: обзор матча 03 декабря 2011
Блэкберн
03.12.2011, суббота, 19:00
Англия. Премьер-Лига, 14 тур
4 : 2
Завершен
Суонси
20'
Я. Айегбени
45+1'
Я. Айегбени
57'
Я. Айегбени
82'
Я. Айегбени (П)
35'
Л. Лита
66'
Л. Мур
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Блэкберн - Суонси
Замена
Д. Робертс
️️️️
Я. Айегбени
ГОЛ с пенальти! 4:2!
Я. Айегбени
Вторая желтая
Д. Аллен
Замена
Л. Мур
️️️️
М. Говер
Замена
Р. Петрович
️️️️
Д. Данн
ГОЛ! 3:2!
Л. Мур
Желтая карточка
Д. Аллен
ГОЛ! 3:1!
Я. Айегбени
Пас отдал
К. Самба
Замена
У. Раутледж
️️️️
Н. Дайер
ГОЛ! 2:1!
Я. Айегбени
Пас отдал
С. Вукчевич
+1
Желтая карточка
Д. Хойлетт
Замена
С. Вукчевич
️️️️
Р. Рочина
ГОЛ! 1:1!
Л. Лита
Пас отдал
М. Говер
ГОЛ! 1:0!
Я. Айегбени
Пас отдал
Г. Живе
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Блэкберн
17
Пол Робинсон
ВР
28
Гаэль Живе
ЛЗ
4
Кристофер Самба
ЦЗ
24
Скотт Данн
ЦЗ
16
Джейсон Лоу
ОП
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
8
Мортен Гамст Педерсен
ЦП
17
Дэвид Данн
ЦП
33
Мауро Формика
АП
16
Рубен Рочина
ПВ
24
Якубу Айегбени
ЦФ
Главный тренер
Стив Кин
Суонси
13
Михел Ворм
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
16
Гарри Монк
ЦЗ
6
Джаз Ричардс
ЦЗ
7
Леон Бриттон
ОП
7
Скотт Синклейр
ЦП
7
Джо Аллен
ЦП
21
Марк Говер
ЦП
12
Натан Дайер
ЦФ
18
Лерой Лита
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Блэкберн
31
Марк Банн
ВР
4
Грант Хэнли
ЦЗ
3
Адам Хэнли
ЦЗ
3
Радосав Петрович
ОП
3
Симон Вукчевич
ЦП
25
Дэвид Гудвилли
ЦФ
33
Джейсон Робертс
ЦФ
Суонси
25
Герхард Треммель
ВР
21
Феде Бессоне
ЦЗ
18
Вангелис Морас
ЦЗ
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
15
Кеми Агустьен
ОП
23
Стивен Добби
ЦП
27
Люк Мур
ЦФ
3-1-3-2-1
17
Робинсон
28
Живе
24
Данн
4
Самба
16
Лоу
30
Хойлетт
8
Педерсен
17
Данн
33
Формика
16
Рочина
24
Айегбени
4-1-3-2
13
Ворм
5
Уилльямс
16
Монк
6
Ричардс
3
Тэйлор
7
Бриттон
7
Синклейр
7
Аллен
21
Говер
18
Лита
12
Дайер
17
Данн
3
Петрович
3
Петрович
17
Данн
16
Рочина
3
Вукчевич
3
Вукчевич
16
Рочина
24
Айегбени
33
Робертс
33
Робертс
24
Айегбени
12
Дайер
15
Раутледж
15
Раутледж
12
Дайер
21
Говер
27
Мур
27
Мур
21
Говер
Остались в запасе
Блэкберн
Суонси
25
Дэвид Гудвилли
ЦФ
31
Марк Банн
ВР
4
Грант Хэнли
ЦЗ
3
Адам Хэнли
ЦЗ
Главный тренер
Стив Кин
21
Феде Бессоне
ЦЗ
25
Герхард Треммель
ВР
18
Вангелис Морас
ЦЗ
15
Кеми Агустьен
ОП
23
Стивен Добби
ЦП
Главный тренер
Брендан Роджерс
Остались в запасе
25
Дэвид Гудвилли
ЦФ
31
Марк Банн
ВР
4
Грант Хэнли
ЦЗ
3
Адам Хэнли
ЦЗ
Остались в запасе
21
Феде Бессоне
ЦЗ
25
Герхард Треммель
ВР
18
Вангелис Морас
ЦЗ
15
Кеми Агустьен
ОП
23
Стивен Добби
ЦП
Главный тренер
Стив Кин
Главный тренер
Брендан Роджерс
Статистика матча Блэкберн - Суонси
1
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Блэкберн
2 : 0
24.10.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Информация о матче
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