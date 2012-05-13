Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Челси - Блэкберн
Челси - Блэкберн: обзор матча 13 мая 2012
Челси
13.05.2012, воскресенье, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 38 тур
2 : 1
Завершен
Блэкберн
31'
Д. Терри
34'
Р. Мейрелеш
60'
Я. Айегбени
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Челси - Блэкберн
Замена
Д. Гудвилли
️️️️
Я. Айегбени
Замена
Р. Рочина
️️️️
М. Гамст Педерсен
Замена
Ф. Торрес
️️️️
Д. Терри
ГОЛ! 2:1!
Я. Айегбени
Пас отдал
С. Данн
Замена
Д. Дрогба
️️️️
Р. Лукаку
Замена
Д. Моррис
️️️️
М. Формика
Замена
П. Феррейра
️️️️
Ф. Малуда
ГОЛ! 2:0!
Р. Мейрелеш
Пас отдал
М. Эссьен
ГОЛ! 1:0!
Д. Терри
Пас отдал
Р. Лукаку
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
22
Росс Тернбулл
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
26
Джон Терри
ЦЗ
5
Сэм Хатчинсон
ПЗ
13
Флоран Малуда
ЛП
14
Рауль Мейрелеш
ЦП
2
Майкл Эссьен
ПП
7
Рамирес
ПП
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
15
Даниэль Старридж
ЦФ
Главный тренер
Роберто Ди Маттео
Блэкберн
34
Джейк Кин
ВР
28
Гаэль Живе
ЛЗ
24
Скотт Данн
ЦЗ
3
Адам Хэнли
ЛП
16
Джейсон Лоу
ОП
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
29
Маркус Ольссон
ЦП
8
Мортен Гамст Педерсен
ЦП
33
Мауро Формика
АП
13
Мартин Ольссон
ПП
24
Якубу Айегбени
ЦФ
Главный тренер
Стив Кин
Челси
40
Энрике Илариу
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
19
Паулу Феррейра
ПЗ
21
Ориоль Ромеу
ЦП
12
Лукас Пиазон
АП
11
Дидье Дрогба
ЦФ
9
Фернандо Торрес
ЦФ
Блэкберн
30
Себастьян Усаи
ВР
23
Джош Моррис
ЛП
3
Радосав Петрович
ОП
11
Винченцо Грелла
ЦП
16
Рубен Рочина
ПВ
25
Дэвид Гудвилли
ЦФ
27
Антони Модест
ЦФ
4-4-2
22
Тернбулл
5
Бертранд
20
Иванович
26
Терри
5
Хатчинсон
13
Малуда
2
Эссьен
14
Мейрелеш
7
Рамирес
15
Старридж
9
Лукаку
2-1-5-1-1
34
Кин
24
Данн
28
Живе
16
Лоу
13
Ольссон
30
Хойлетт
29
Ольссон
8
Педерсен
3
Хэнли
33
Формика
24
Айегбени
13
Малуда
19
Феррейра
19
Феррейра
13
Малуда
9
Лукаку
11
Дрогба
11
Дрогба
9
Лукаку
26
Терри
9
Торрес
9
Торрес
26
Терри
24
Айегбени
25
Гудвилли
25
Гудвилли
24
Айегбени
33
Формика
23
Моррис
23
Моррис
33
Формика
8
Педерсен
16
Рочина
16
Рочина
8
Педерсен
Остались в запасе
Челси
Блэкберн
40
Энрике Илариу
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
21
Ориоль Ромеу
ЦП
12
Лукас Пиазон
АП
Главный тренер
Роберто Ди Маттео
30
Себастьян Усаи
ВР
3
Радосав Петрович
ОП
11
Винченцо Грелла
ЦП
27
Антони Модест
ЦФ
Главный тренер
Стив Кин
Остались в запасе
40
Энрике Илариу
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
21
Ориоль Ромеу
ЦП
12
Лукас Пиазон
АП
Остались в запасе
30
Себастьян Усаи
ВР
3
Радосав Петрович
ОП
11
Винченцо Грелла
ЦП
27
Антони Модест
ЦФ
Главный тренер
Роберто Ди Маттео
Главный тренер
Стив Кин
Статистика матча Челси - Блэкберн
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Блэкберн
2 : 0
24.10.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Информация о матче
Стадион:
Стэмфорд Бридж
Новости команд
Все
Челси
Блэкберн
Вратарь «Челси» попал в аварию на Ferrari
11 ноября
2
«Сандерленд» – «Челси»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Спартаковец Маркиньос рассказал, как едва не перешел в «Челси»
8 ноября
1
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Сандерленда» и «Челси» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Лига чемпионов. «Шахтер» проиграл «Спортингу» на «Стэмфорд Бридж» (0:1)
3 ноября
2
Вратарь «Челси» попал в аварию на Ferrari
11 ноября
2
«Сандерленд» – «Челси»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Спартаковец Маркиньос рассказал, как едва не перешел в «Челси»
8 ноября
1
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Сандерленда» и «Челси» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Лига чемпионов. «Шахтер» проиграл «Спортингу» на «Стэмфорд Бридж» (0:1)
3 ноября
2
«Вулверхэмптон» – «Блэкберн»: кто победит в матче 1-го тура Чемпионшипа 2026/2027
13 августа
Английский клуб пытается перехватить трансферную цель «Акрона»
2025.08.28 23:57
Английский клуб подписал контракт с Сигурдссоном, несмотря на его действующее соглашение с ЦСКА
2023.12.25 19:23
2
Гризманн раскрыл команду, за которую играет в Football Manager
2023.12.17 09:42
Кубок лиги. «Арсенал» проиграл «Вест Хэму» (1:3), «Челси» и «Ливерпуль» прошли соперников
2023.11.02 00:50
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+