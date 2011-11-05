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АПЛ 2026/2027
Блэкберн - Челси
Блэкберн - Челси: обзор матча 05 ноября 2011
Блэкберн
05.11.2011, суббота, 19:00
Англия. Премьер-Лига, 11 тур
0 : 1
Завершен
Челси
51'
Ф. Лэмпард
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Блэкберн - Челси
+3
Замена
О. Ромеу
️️️️
Рамирес
Желтая карточка
Р. Мейрелеш
Замена
Р. Мейрелеш
️️️️
Х. Мата
Желтая карточка
М. Гамст Педерсен
Желтая карточка
Д. Старридж
Желтая карточка
Г. Живе
Замена
Д. Данн
️️️️
Р. Рочина
Желтая карточка
Г. Хэнли
Желтая карточка
Д. Лоу
ГОЛ! 0:1!
Ф. Лэмпард
Пас отдал
Б. Иванович
Замена
Ф. Торрес
️️️️
Ф. Малуда
Замена
Г. Хэнли
️️️️
К. Самба
+1
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Блэкберн
17
Пол Робинсон
ВР
28
Гаэль Живе
ЛЗ
4
Кристофер Самба
ЦЗ
13
Мартин Ольссон
ЦЗ
16
Джейсон Лоу
ОП
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
8
Мортен Гамст Педерсен
ЦП
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
33
Мауро Формика
АП
16
Рубен Рочина
ПВ
24
Якубу Айегбени
ЦФ
Главный тренер
Стив Кин
Челси
1
Петр Чех
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
33
Алекс
ЦЗ
26
Джон Терри
ЦЗ
13
Флоран Малуда
ЛВ
8
Фрэнк Лэмпард
ЦП
12
Джон Оби Микел
ЦП
7
Рамирес
ЦП
64
Хуан Мата
АП
15
Даниэль Старридж
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Блэкберн
31
Марк Банн
ВР
4
Грант Хэнли
ЦЗ
3
Радосав Петрович
ОП
3
Симон Вукчевич
ЦП
17
Дэвид Данн
ЦП
25
Дэвид Гудвилли
ЦФ
9
Ник Блекмэн
ЦФ
Челси
22
Росс Тернбулл
ВР
3
Жозе Босингва
ПЗ
21
Ориоль Ромеу
ЦП
14
Рауль Мейрелеш
ЦП
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
9
Фернандо Торрес
ЦФ
8
Саломон Калу
ЦФ
3-1-3-2-1
17
Робинсон
28
Живе
13
Ольссон
4
Самба
16
Лоу
30
Хойлетт
8
Педерсен
15
Н'Зонзи
33
Формика
16
Рочина
24
Айегбени
4-3-2-1
1
Чех
20
Иванович
33
Алекс
26
Терри
3
Коул
8
Лэмпард
12
Оби Микел
7
Рамирес
64
Мата
13
Малуда
15
Старридж
4
Самба
4
Хэнли
4
Хэнли
4
Самба
16
Рочина
17
Данн
17
Данн
16
Рочина
7
Рамирес
21
Ромеу
21
Ромеу
7
Рамирес
64
Мата
14
Мейрелеш
14
Мейрелеш
64
Мата
13
Малуда
9
Торрес
9
Торрес
13
Малуда
Остались в запасе
Блэкберн
Челси
25
Дэвид Гудвилли
ЦФ
31
Марк Банн
ВР
3
Радосав Петрович
ОП
3
Симон Вукчевич
ЦП
9
Ник Блекмэн
ЦФ
Главный тренер
Стив Кин
22
Росс Тернбулл
ВР
3
Жозе Босингва
ПЗ
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
8
Саломон Калу
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Остались в запасе
25
Дэвид Гудвилли
ЦФ
31
Марк Банн
ВР
3
Радосав Петрович
ОП
3
Симон Вукчевич
ЦП
9
Ник Блекмэн
ЦФ
Остались в запасе
22
Росс Тернбулл
ВР
3
Жозе Босингва
ПЗ
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
8
Саломон Калу
ЦФ
Главный тренер
Стив Кин
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Статистика матча Блэкберн - Челси
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Блэкберн
2 : 0
24.10.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Стадион:
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