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Суонси - Блэкберн
Суонси - Блэкберн: обзор матча 14 апреля 2012
Суонси
14.04.2012, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 34 тур
3 : 0
Завершен
Блэкберн
37'
Г. Сигурдссон
44'
Н. Дайер
63'
С. Данн (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Суонси - Блэкберн
Желтая карточка
М. Формика
Замена
Г. Монк
️️️️
А. Ранхель
Замена
Л. Лита
️️️️
Д. Грэм
Замена
М. Говер
️️️️
Л. Бриттон
ГОЛ в свои ворота! 3:0!
С. Данн
Замена
Д. Гудвилли
️️️️
Я. Айегбени
Замена
А. Модест
️️️️
Д. Хойлетт
Замена
М. Формика
️️️️
Г. Хэнли
ГОЛ! 2:0!
Н. Дайер
Пас отдал
Д. Грэм
ГОЛ! 1:0!
Г. Сигурдссон
Пас отдал
Д. Аллен
Желтая карточка
Д. Хойлетт
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Суонси
13
Михел Ворм
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
29
Стивен Колкер
ЦЗ
22
Анхель Ранхель
ПЗ
12
Дэнни Грэм
ЛП
7
Леон Бриттон
ОП
7
Джо Аллен
ОП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
12
Натан Дайер
ПП
7
Скотт Синклейр
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Блэкберн
17
Пол Робинсон
ВР
8
Мортен Гамст Педерсен
ЛЗ
24
Скотт Данн
ЦЗ
4
Грант Хэнли
ЦЗ
16
Брэдли Орр
ПЗ
17
Дэвид Данн
ЛП
16
Джейсон Лоу
ОП
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
29
Маркус Ольссон
ЦП
30
Дэвид Хойлетт
ПП
24
Якубу Айегбени
ЦФ
Главный тренер
Стив Кин
Суонси
25
Герхард Треммель
ВР
5
Алан Тейт
ЦЗ
16
Гарри Монк
ЦЗ
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
21
Марк Говер
ЦП
27
Люк Мур
ЦФ
18
Лерой Лита
ЦФ
Блэкберн
34
Джейк Кин
ВР
13
Мартин Ольссон
ЦЗ
3
Радосав Петрович
ОП
33
Мауро Формика
АП
16
Рубен Рочина
ПВ
25
Дэвид Гудвилли
ЦФ
27
Антони Модест
ЦФ
4-2-2-1-1
13
Ворм
3
Тэйлор
5
Уилльямс
29
Колкер
22
Ранхель
7
Бриттон
7
Аллен
12
Грэм
12
Дайер
10
Сигурдссон
7
Синклейр
4-1-4-1
17
Робинсон
16
Орр
24
Данн
4
Хэнли
8
Педерсен
16
Лоу
30
Хойлетт
15
Н'Зонзи
29
Ольссон
17
Данн
24
Айегбени
22
Ранхель
16
Монк
16
Монк
22
Ранхель
7
Бриттон
21
Говер
21
Говер
7
Бриттон
12
Грэм
18
Лита
18
Лита
12
Грэм
24
Айегбени
25
Гудвилли
25
Гудвилли
24
Айегбени
4
Хэнли
33
Формика
33
Формика
4
Хэнли
30
Хойлетт
27
Модест
27
Модест
30
Хойлетт
Остались в запасе
Суонси
Блэкберн
25
Герхард Треммель
ВР
5
Алан Тейт
ЦЗ
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
27
Люк Мур
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
34
Джейк Кин
ВР
13
Мартин Ольссон
ЦЗ
3
Радосав Петрович
ОП
16
Рубен Рочина
ПВ
Главный тренер
Стив Кин
Остались в запасе
25
Герхард Треммель
ВР
5
Алан Тейт
ЦЗ
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
27
Люк Мур
ЦФ
Остались в запасе
34
Джейк Кин
ВР
13
Мартин Ольссон
ЦЗ
3
Радосав Петрович
ОП
16
Рубен Рочина
ПВ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Главный тренер
Стив Кин
Статистика матча Суонси - Блэкберн
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Блэкберн
2 : 0
24.10.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Информация о матче
Стадион:
Либерти
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