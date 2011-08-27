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АПЛ 2026/2027
Блэкберн - Эвертон
Блэкберн - Эвертон: обзор матча 27 августа 2011
Блэкберн
27.08.2011, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 3 тур
0 : 1
Завершен
Эвертон
90'
М. Артета (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Блэкберн - Эвертон
Желтая карточка
К. Самба
ГОЛ с пенальти! 0:1!
М. Артета
Замена
Д. Бэкфорд
️️️️
Д. Хейтинга
Замена
Д. Гудвилли
️️️️
Д. Робертс
Замена
Д. Билялетдинов
️️️️
Л. Осман
Желтая карточка
С. Н'Зонзи
Замена
Т. Кэхилл
️️️️
Р. Баркли
Желтая карточка
М. Артета
Желтая карточка
Р. Петрович
Замена
Р. Петрович
️️️️
М. Гамст Педерсен
Замена
М. Формика
️️️️
Д. Данн
Желтая карточка
Д. Хойлетт
14'
Желтая карточка
В. Аничебе
Желтая карточка
М. Сальгадо
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Блэкберн
17
Пол Робинсон
ВР
28
Гаэль Живе
ЛЗ
13
Мартин Ольссон
ЦЗ
4
Кристофер Самба
ЦЗ
2
Мичел Сальгадо
ПЗ
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
8
Мортен Гамст Педерсен
ЦП
17
Дэвид Данн
ЦП
7
Брэтт Эмертон
ПП
33
Джейсон Робертс
ЦФ
Главный тренер
Стив Кин
Эвертон
1
Тим Ховард
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
5
Джон Хейтинга
ЦЗ
25
Сильвен Дистен
ЦЗ
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
18
Фил Невилл
ПЗ
8
Микель Артета
ОП
6
Росс Баркли
ЦП
25
Маруан Феллайни
ЦП
21
Леон Осман
ПП
28
Виктор Аничебе
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Блэкберн
31
Марк Банн
ВР
4
Грант Хэнли
ЦЗ
3
Радосав Петрович
ОП
16
Джейсон Лоу
ОП
33
Мауро Формика
АП
16
Рубен Рочина
ПВ
25
Дэвид Гудвилли
ЦФ
Эвертон
82
Ян Муха
ВР
2
Тони Хибберт
ПЗ
8
Джозе Бакстер
ЛП
14
Динияр Билялетдинов
ЛП
17
Тим Кэхилл
ЦП
10
Джермейн Бэкфорд
ЦФ
27
Апостолос Веллиос
ЦФ
4-5-1
17
Робинсон
28
Живе
13
Ольссон
4
Самба
2
Сальгадо
30
Хойлетт
15
Н'Зонзи
8
Педерсен
17
Данн
7
Эмертон
33
Робертс
3-3-3-1
1
Ховард
5
Хейтинга
25
Дистен
19
Ягиелка
18
Невилл
8
Артета
3
Бэйнс
21
Осман
25
Феллайни
6
Баркли
28
Аничебе
33
Робертс
25
Гудвилли
25
Гудвилли
33
Робертс
8
Педерсен
3
Петрович
3
Петрович
8
Педерсен
17
Данн
33
Формика
33
Формика
17
Данн
21
Осман
14
Билялетдинов
14
Билялетдинов
21
Осман
6
Баркли
17
Кэхилл
17
Кэхилл
6
Баркли
5
Хейтинга
10
Бэкфорд
10
Бэкфорд
5
Хейтинга
Остались в запасе
Блэкберн
Эвертон
31
Марк Банн
ВР
4
Грант Хэнли
ЦЗ
16
Джейсон Лоу
ОП
16
Рубен Рочина
ПВ
Главный тренер
Стив Кин
82
Ян Муха
ВР
2
Тони Хибберт
ПЗ
8
Джозе Бакстер
ЛП
27
Апостолос Веллиос
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Остались в запасе
31
Марк Банн
ВР
4
Грант Хэнли
ЦЗ
16
Джейсон Лоу
ОП
16
Рубен Рочина
ПВ
Остались в запасе
82
Ян Муха
ВР
2
Тони Хибберт
ПЗ
8
Джозе Бакстер
ЛП
27
Апостолос Веллиос
ЦФ
Главный тренер
Стив Кин
Главный тренер
Дэвид Мойес
Статистика матча Блэкберн - Эвертон
5
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Блэкберн
2 : 0
24.10.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Главный судья:
Ли Мэйсон
(Болтон)
Стадион:
Ивуд Парк
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