Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Флоран Шажно
Статистика
Флоран Шажно - статистика
Завершил карьеру
21 марта 1984 (42)
#30 | Вратарь
197 см
Франция
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Франция. Лига 1 2015/2016
Команда
И
Г
П
Ж
К
Лорьян
2
-5
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Франция. Лига 1, 38 тур
Лорьян
1 : 0
14.05.2016
Газелек
Был в запасе
Франция. Лига 1, 37 тур
Бордо
3 : 0
07.05.2016
Лорьян
Был в запасе
Франция. Лига 1, 36 тур
Лорьян
0 : 1
30.04.2016
Лилль
Был в запасе
Франция. Лига 1, 35 тур
Сент-Этьен
2 : 0
24.04.2016
Лорьян
Был в запасе
Франция. Лига 1, 34 тур
Лорьян
1 : 1
16.04.2016
Тулуза
Был в запасе
Франция. Лига 1, 33 тур
Кан
1 : 2
09.04.2016
Лорьян
Был в запасе
Франция. Лига 1, 32 тур
Лорьян
1 : 3
03.04.2016
Лион
Был в запасе
Франция. Лига 1, 31 тур
Анжер
5 : 1
19.03.2016
Лорьян
Был в запасе
Франция. Лига 1, 30 тур
Лорьян
1 : 1
12.03.2016
Марсель
Был в запасе
Франция. Лига 1, 29 тур
Бастия
0 : 0
05.03.2016
Лорьян
Был в запасе
Франция. Лига 1, 28 тур
Труа
0 : 1
27.02.2016
Лорьян
Был в запасе
Франция. Лига 1, 27 тур
Лорьян
4 : 3
20.02.2016
Генгам
Был в запасе
Франция. Лига 1, 26 тур
Нант
2 : 1
13.02.2016
Лорьян
Был в запасе
Франция. Лига 1, 25 тур
Лорьян
1 : 1
06.02.2016
Монпелье
Был в запасе
Франция. Лига 1, 24 тур
ПСЖ
3 : 1
03.02.2016
Лорьян
Был в запасе
Франция. Лига 1, 23 тур
Лорьян
2 : 0
30.01.2016
Реймс
Был в запасе
Франция. Лига 1, 22 тур
Ницца
2 : 1
23.01.2016
Лорьян
Был в запасе
Франция. Лига 1, 21 тур
Лорьян
0 : 2
17.01.2016
Монако
Был в запасе
Франция. Лига 1, 20 тур
Ренн
2 : 2
09.01.2016
Лорьян
Был в запасе
Франция. Лига 1, 19 тур
Лорьян
0 : 0
19.12.2015
Нант
Был в запасе
Франция. Лига 1, 18 тур
Лилль
3 : 0
12.12.2015
Лорьян
Был в запасе
Франция. Лига 1, 17 тур
Тулуза
2 : 3
05.12.2015
Лорьян
Был в запасе
Франция. Лига 1, 14 тур
Лорьян
1 : 2
21.11.2015
ПСЖ
Был в запасе
Франция. Лига 1, 13 тур
Лорьян
4 : 1
07.11.2015
Труа
Был в запасе
Франция. Лига 1, 12 тур
Генгам
2 : 2
31.10.2015
Лорьян
Был в запасе
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
1 : 1
24.10.2015
Ренн
Был в запасе
Франция. Лига 1, 10 тур
Марсель
1 : 1
18.10.2015
Лорьян
Был в запасе
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
3 : 2
04.10.2015
Бордо
Был в запасе
Франция. Лига 1, 8 тур
Монпелье
2 : 1
27.09.2015
Лорьян
Был в запасе
Франция. Лига 1, 7 тур
Лорьян
2 : 0
23.09.2015
Кан
Был в запасе
Франция. Лига 1, 6 тур
Монако
2 : 3
20.09.2015
Лорьян
Был в запасе
Франция. Лига 1, 5 тур
Лорьян
3 : 1
12.09.2015
Анжер
Был в запасе
Франция. Лига 1, 4 тур
Реймс
4 : 1
29.08.2015
Лорьян
1' - 90'
Франция. Лига 1, 3 тур
Лорьян
0 : 1
23.08.2015
Сент-Этьен
3' - 90'
Франция. Лига 1, 2 тур
Лорьян
1 : 1
16.08.2015
Бастия
Был в запасе
Франция. Лига 1, 1 тур
Лион
0 : 0
09.08.2015
Лорьян
Был в запасе
Главные новости
ЦСКА раскрыл еще пять участников прощального матча Вагнера Лава
15:15
Шнякин – о первой тренерской отставке в РПЛ: «Улыбчивый мужик за пару месяцев был морально избит»
15:00
2
Стало известно, почему звезды сборной Нигерии пропустят матч с Россией
14:51
4
Реакция Орлова на три ничьи «Краснодара» подряд
14:29
4
В «Родине» объяснили увольнение Диаса
13:30
3
Реакция Мостового на увольнение Диаса из «Родины»
13:13
4
ЦСКА готов продать Кисляка за 40-50 миллионов
13:07
5
Фото
В РПЛ случилась первая тренерская отставка
12:42
3
Видео
Сборная России представила новую форму
12:28
7
Агент Жиго допустил трансфер экс-спартаковца в «Зенит»
12:21
18
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+