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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Тулуза - Лорьян
Тулуза - Лорьян: обзор матча 05 декабря 2015
Тулуза
05.12.2015, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 17 тур
2 : 3
Завершен
Лорьян
41'
Ж. Кана-Бийик
59'
В. Бен-Йеддер
47'
Б. Жанно
48'
Б. Жанно
76'
В. Меслуб
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тулуза - Лорьян
Замена
А. Регаттен
️️️️
Ж. Акпа-Акпро
82'
79'
Замена
Р. Мулумба
️️️️
В. Меслуб
Замена
Т. Думбия
️️️️
З. Машаш
78'
76'
ГОЛ! 2:3!
В. Меслуб
73'
Замена
Б. Муканджо
️️️️
Б. Жанно
69'
Замена
В. Лавинье
️️️️
М. Бартельмэ
Замена
М. Брейтуэйт
️️️️
А. Пешич
66'
ГОЛ! 2:2!
В. Бен-Йеддер
Пас отдал
З. Машаш
59'
48'
ГОЛ! 1:2!
Б. Жанно
Пас отдал
М. Бартельмэ
47'
ГОЛ! 1:1!
Б. Жанно
Пас отдал
М. Бартельмэ
46'
Желтая карточка
Б. Жанно
ГОЛ! 1:0!
Ж. Кана-Бийик
Пас отдал
Ж. Акпа-Акпро
41'
27'
Желтая карточка
Б. Жанно
Желтая карточка
Я. Бодигер
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тулуза
40
Альбан Лафон
ВР
2
Вилльям Матеус
ЦЗ
27
Жан-Армель Кана-Бийик
ЦЗ
6
Исса Диоп
ЦЗ
29
Зинедин Машаш
ЦП
14
Янн Бодигер
ЦП
7
Сомалья
ЦП
8
Оскар Трехо
АП
26
Жан-Луи Акпа-Акпро
ЦФ
8
Александар Пешич
ЦФ
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
Главный тренер
Доминик Аррибаже
Лорьян
23
Бенжамин Леком
ВР
17
Валид Меслуб
ВР
25
Венсан Ле Гофф
ЛЗ
89
Ламин Гассама
ЦЗ
14
Франсуа Беллуджу
ЦЗ
5
Ламин Коне
ЦЗ
15
Зарго Туре
ЦЗ
12
Ромен Филиппото
ЛВ
22
Дидье Ндонг
ЦП
28
Максим Бартельмэ
ЛФ
9
Бенжамин Жанно
ЦФ
Тулуза
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
25
Урош Спайич
ЦЗ
29
Алексис Бли
ОП
17
Адриен Регаттен
ЦП
3
Тонго-Хамед Думбия
ЦП
14
Франсуа Сирье
ЦП
22
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
Лорьян
30
Флоран Шажно
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
2
Папе Пайе
ЦЗ
8
Ян Жуффре
ЦП
21
Рэми Мулумба
ЦП
12
Бенджамин Муканджо
АП
9
Валентин Лавинье
ПП
3-3-1-3
40
Лафон
2
Матеус
27
Кана-Бийик
6
Диоп
29
Машаш
14
Бодигер
7
Сомалья
8
Трехо
10
Бен-Йеддер
8
Пешич
26
Акпа-Акпро
3-2-1-1-2
23
Леком
14
Беллуджу
5
Коне
15
Туре
89
Гассама
25
Ле Гофф
22
Ндонг
12
Филиппото
9
Жанно
28
Бартельмэ
26
Акпа-Акпро
17
Регаттен
17
Регаттен
26
Акпа-Акпро
29
Машаш
3
Думбия
3
Думбия
29
Машаш
8
Пешич
22
Брейтуэйт
22
Брейтуэйт
8
Пешич
17
Меслуб
21
Мулумба
21
Мулумба
17
Меслуб
9
Жанно
12
Муканджо
12
Муканджо
9
Жанно
28
Бартельмэ
9
Лавинье
9
Лавинье
28
Бартельмэ
Остались в запасе
Тулуза
Лорьян
29
Алексис Бли
ОП
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
25
Урош Спайич
ЦЗ
14
Франсуа Сирье
ЦП
Главный тренер
Доминик Аррибаже
2
Папе Пайе
ЦЗ
30
Флоран Шажно
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
8
Ян Жуффре
ЦП
Остались в запасе
29
Алексис Бли
ОП
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
25
Урош Спайич
ЦЗ
14
Франсуа Сирье
ЦП
Остались в запасе
2
Папе Пайе
ЦЗ
30
Флоран Шажно
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
8
Ян Жуффре
ЦП
Главный тренер
Доминик Аррибаже
Статистика матча Тулуза - Лорьян
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Тулуза
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
- : -
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Ле-Ман
0 : 3
16.10.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 6 тур
Монако
2 : 2
10.10.2026
Тулуза
Лорьян
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
- : -
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Гавр
0 : 2
08.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Лорьян
1 : 0
18.10.2026
Монако
Франция. Лига 1, 6 тур
Лорьян
1 : 0
10.10.2026
Париж
Информация о матче
Главный судья:
Стефан Жошем
Стадион:
Муниципал
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